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Сегодня, 11:30

Мирра установила рекорд XXI века. Ее прорыв напомнил о подвигах Хингис

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Андреева начала погоню за достижениями Марии Шараповой на турнирах «Большого шлема».

Отпраздновавшая в конце апреля 17-летие Мирра Андреева впервые в карьере попала в четверку лучших на турнире «Большого шлема», став самой юной полуфиналисткой в XXI веке. Настолько молодых теннисисток не было на этой стадии с 1997 года, когда прорыв совершила 16-летняя швейцарка Мартина Хингис.

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Полуфинал Андреевой — всего девятый для российских теннисисток за последние десять лет. Финалов на этом отрезке и вовсе всего лишь три — два у Марии Шараповой (в Париже и Мельбурне), один — у Анастасии Павлюченковой (в Париже).

Мирра оказалась 15-й российской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал «мейджора». Рекорд удерживает Мария Шарапова, которая в полуфиналах одержала 10 побед при 10 поражениях. Больше одного попадания в топ-4 есть в активе Елены Дементьевой, Светланы Кузнецовой, Динары Сафиной, Веры Звонаревой, Надежды Петровой и Екатерины Макаровой, а стопроцентный показатель побед (1/1) лишь у двух Анастасий — Мыскиной и Павлюченковой.

Теннис
Ролан Гаррос
Мария Шарапова
Мирра Андреева
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