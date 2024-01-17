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Сегодня, 07:05

Мирра разгромила звезду женского тенниса. Громкая победа юной россиянки

Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мирра Андреева.
Фото Reuters
Андреева разобралась с Онс Жабер меньше, чем за час, впервые выиграв у теннисистки из Топ-10.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Мирра Андреева (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:0, 6:2
Мария Тимофеева (Россия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 1:6, 6:4, 6:1

Новое громкое достижение во многообещающей карьере Мирры Андреевой: во втором круге Australian Open 16-летняя россиянки буквально вынесла с корта шестого номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Соперница явно чувствовала себя не в своей тарелке, взяв за матч всего два гейма и уступив за 56 минут. Андреева впервые в карьере победила соперницу из Топ-10 и впервые на таком уровне взяла сет под ноль. Этот успех — очень важная веха в восхождении нашей звезды и, прежде всего — в плане опыта и обретения уверенности. С такой игрой у Мирры есть все шансы уже в Мельбурне пробиться во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Победа на кумиром

В матче на главном корте Мельбурн-парка туниска была непохожа сама на себя и допускала множество ошибок. Но это не умаляет заслуг Мирры, которая, наряду с вдохновенной игрой, проявила тактическую зрелость. Выиграв первые шесть геймов, юная россиянка не ослабила натиска, и дожала соперницу во втором гейме. Возможно, трехкратную финалистку мейджоров подкосили жара и ее политическая деятельность — Онс в последнее время позиционирует себя как посол мусульманского мира в большом спорте и, в частности, много говорит о помощи пострадавшим из-за конфликта в секторе Газа. Как бы то ни было, на корте в этот день была только одна теннисистка — Андреева.

Мирра Андреева.
Фото Reuters

«Я очень нервничала перед матчем, потому что Онс меня очень вдохновляет, — отметила россиянка после поединка. — До того, как я дебютировала в туре, я всегда смотрела ее матчи, и меня всегда вдохновляла ее игра. В первом сете я показала потрясающий теннис. Честно, не ожидала от себя такого. Мне просто хотелось выйти на этот корт, насладиться теннисом, насладиться моментом. И я это сделала. Мне только 16 лет, а в прошлом году в юниорском турнире было 15, и думаю, что многие вещи на корте я теперь выполняю лучше. Мне кажется, моя игра стала более зрелой».

Напомню, что год назад Мирра дошла до финала Открытого чемпионата Австралии, но в юниорском разряде. Тогда Андреева уступила своей соотечественнице Алине Кореевой, а вскоре решила перейти во взрослый теннис, где быстро стала заметной фигурой. Россиянка блеснула на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне, где сенсационно добралась до четвертого круга и в целом в течение года одержала ряд громких побед. В итоге она была признана WTA лучшим новичком 2023 года. Хотя нынешний турнир является для 16-летней девушки дебютным в Мельбурне на взрослом уровне, и никто от нее особых подвигов в матче против шестой ракетки мира не ожидал. За выход в четвертый круг соревнований в Австралии Мирра поборется либо с россиянкой Камиллой Рахимовой, либо с француженкой Дианой Парри.

Медные трубы

Жабер второй раз подряд выбывает во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году она уступила призеру Олимпиады чешке Маркете Вондрушовой. Мирра в третий раз в карьере сумела выиграть два матча подряд в основном сетке турнира Большого шлема. В прошлом сезоне она дошла до четвертого круга на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Андреева стала второй по возрасту юниоркой в истории турниров «Большого шлема» в открытой эре, которая отдала соперницам из Топ-10 за весь матч три или меньше геймов. Ранее подобного добивалась сербская австралийка Елена Докич, которая в 1999 году разгромила в первом раунде Уимблдона тогдашнюю первую ракетку Мартину Хингис — 6:0, 6:2.

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О Мирре и раньше много говорили как о выдающемся таланте, но теперь медные трубы зазвучат еще громче. И ключевым моментом в развитии карьеры россиянки станет ее умение противостоять давлению. В женском теннисе есть свежий пример как спортсменка, обласканная публикой и спонсорами, совершенно забыла об игре и сдала почти все завоеванные позиции — британка Эмма Радукану. Правда, накануне победительница US Open-2021 все-таки вернулась после очередного длительного перерыва, связанного с травмой. Более того, 21-летней британке удалось победить в первом круге Шелби Роджерс из США. Но в данный момент уровень игры и боевые качества Мирры выглядят намного перспективнее, чем у Эммы. Главное — не уйти дорогой Радукану в гламур.

Успех Тимофеевой

Андреева — не единственная юная россиянка, которая радует нас в Мельбурне. 20-летняя Мария Тимофеева, впервые в карьере преодолевшая сито квалификации на турнире «Большого шлема», вышла уже в третий круг мейджора. Причем сделала она это, обыграв бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки. Конечно, 33-летняя датчанка не в лучшей форме, относительно недавно зачем-то возобновила карьеру и получила в основную сетку Australian Open специальное приглашение. Но Мария в этом поединке проявила характер. Разгромно уступив в первом сете, она затем собралась, и дала бой звездной сопернице, которой просто не хватило сил на матч длительностью более двух часов на австралийской жаре.

Мария Тимофеева.
Фото Reuters

«У меня сейчас просто нет слов, — цитирует Тимофееву сайт WTA. — Для меня было большой честью играть сегодня против Каролины. Честно говоря, я выходила на матч без каких-либо ожиданий, просто чтобы показать, на что я способна, и посмотреть, как сложится матч, и это было действительно здорово. Я наслаждалась каждой секундой».

Следующей оппоненткой Марии станет либо бразильянка Беатрис Хаддад Майя, либо 16-летняя россиянка Алина Корнеева — еще одна нашего тенниса, которая пробилась через квалификацию и радует нас в Австралии-2024.

Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
Мирра Андреева
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