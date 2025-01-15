Мирра показала характер и вырвала победу на Australian Open. До Соболенко теперь — один шаг
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия, 14) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)
Юная россиянка Мирра Андреева держала волевую победу над 23-летней японкой Моюкой Утидзимой во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Наша восходящая звезда была фаворитом матча против 63-й ракетки мира, но дважды оказывалась на грани поражения. В третьем сете Андреева уступала с брейком 3:5, а потом проигрывала 6:8 на решающем тай-брейке. В обоих случаях Мирре удалось проявить характер и вырваться в следующий раунд. Далее в одиночной сетке Austrlalian Open серебряного призера Олимпиады ждет полька Магдалена Френх, а в случае успеха, видимо, главное испытание на текущем турнире — первая ракетка мира Арина Соболенко.
Помешали дождь и ветер?
В стартовом матче «мейджора» в Мельбурне Мирра уверенно разобралась с опытной чешкой Марией Боузковой (6:3, 6:3) и заработала тонны позитивных откликов благодаря своему юмору и непосредственности во время общения с медиа. Однако все авансы едва не оказались перечеркнуты в игре против малоизвестной японки Моюки Утидзимы. Соперница до сих пор ни разу не пробивалась в третий круг «мейджоров». Более того, она почти год не проходила дальше второго раунда на турнирах WTA в одиночном разряде. Но все это не помешало 63-й ракетке мира поставить на грань краха одну из главных молодых звезд женского тура и кумира публики. Поединок в Мельбурне продолжался почти два с половиной часа и изобиловал многочисленными ошибками со стороны россиянки.
Вопросов к спортивному характеру Андреевой нет, а вот к качеству ее тенниса — увы. В виде небольшого оправдания можно отметить, что организаторы зачем-то отправили россиянку и японку на открытый третий корт (хотя Мирра по своему статусу и популярности, конечно, достойна того, чтобы выступать на вместительных аренах с раздвижной крышей). В итоге из-за дождя матч задержался на полчаса, а усилия по высушиванию покрытия, возможно, не дали желаемого эффекта. Впрочем, соперницы находились в одинаковых условиях, и первый сет уроженка Красноярска уверенно выиграла.
В начале матча Мирра прекрасно подавала (в одном из геймов выполнила целых три эйса) и активно принимала, заставляя соперницу ошибаться. А вот затем россиянку словно подменили. Она приклеилась к задней линии, начала стрелять по аутам и скисла психологически. Возможно, причиной стал сильный ветер, который разбушевался в Мельбурне. Но японка владела инициативой почти до конца третьего сета, когда вышла подавать на матч. И только в этот момент Мирра проснулась и заиграла так, как от нее ждали. Однако даже после этого на супертайбрейке судьба мачта повисла на волоске. Ведя в счете 6:3, Андреева уступила пять розыгрышей подряд и только после этого взяла себя в руки, дожав соперницу.
Соболенко ждет
Победителей, как известно, не судят. Однако на этой стадии турнира и в поединке с не самой сильной соперницей от Мирры, конечно, ждали более уверенной игры. 53 невынужденных ошибки у россиянки против 26 у японки — это очень много. А ведь дальше все будет намного серьезнее. 26-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши осенью прошлого года выиграла турнир WTA 500 в Гвадалахаре, а на Australian Open-2024 добралась до четвертого круга, уступив только американке Коко Гауфф. Такая конкурентка точно не простит ошибок. Не говоря уже об Арине Соболенко, которая почти наверняка будет ждать победительницу матча Андреева — Фрех в 1/8 финала.
Соболенко, которая не проигрывает на Открытом чемпионате Австралии уже третий год, пока выглядит более чем уверенно. Правда, во втором круге она не снесла соперницу — испанку Джессику Буза Манейро — с корта, ограничившись скромным преимуществом 6:3, 7:5. Но в целом видно, что Арина чувствует себя в Мельбурне как рыба в воде, заигрывает с публикой и не побоялась даже порассуждать о возвращении белорусского флага. В следующем матче первую ракетку мира ждет базирующаяся в США датчанка Клара Таусон. Однако ни у кого нет сомнений, что мы увидим Соболенко в четвертом раунде, где, возможно, ей будет противостоять Мирра Андреева. Конечно, если звездная юниорка не начудит в ближайшем поединке против Фрех.
В прошлом году Мирра доходила в Мельбурне до четвертого круга, и сейчас повторение этого результата для нее — программа минимум. Правда, есть еще надежды на успешное выступление нашей юной звезды в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер Андреева уверенно преодолела барьер первого раунда, и далее нас ждет повторение олимпийского финала — россиянкам будет противостоять золотой дуэт из Италии Сара Эррани/Жасмин Паолини. С одной стороны, это дополнительный фактор давления на юную теннисистку. С другой — быть может, в парном разряде Мирра получит дополнительные эмоции, которых пока ей явно не хватает в одиночном турнире.