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27 августа, 22:45

Мирра начала с трудной победы. 17-летнюю россиянку спас тай-брейк

Мирра Андреева стартовала с победы на US Open
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Андреева придумала себе трудности на старте US Open, но успешно их решила.

US Open. Женский одиночный разряд. Первый круг
Мирра Андреева (Россия, 21) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 7:6 (7:4)

С трудной победы начала 17-летняя россиянка Мирра Андреева Открытый чемпионат США в Нью-Йорке. После уверенного стартового сета Мирра занервничала, пять раз подряд проиграла свою подачу, но все же дожала неуступчивую колумбийку Камилу Осорио Серрано в двух партиях.

Похвала от Навратиловой

Мирра Андреева на турнире в Цинциннати удивила и впечатлила многих своей игрой, пройдя финалистку «Ролан Гаррос» и Уимблдона итальянку Ясмин Паолини и едва не обыграв в четвертьфинале первую ракетку мира Игу Свентек из Польши. «Кто может выиграть US Open в этом году? Мирра Андреева очень впечатляет. Она «посеяна» под 21-м номером, и это безумие — насколько быстро ей это удалось? Ей всего 17 лет», — заявила официальному сайту WTA легендарная Мартина Навратилова.

В пользу Мирры перед стартом Открытого чемпионата США говорили и ее результаты на турнирах «Большого шлема». Андреева только один раз, на Уимблдоне-2024, умудрилась не пройти барьер первого круга, а в остальных случаях довольно уверенно проходила по сетке. Чего стоит хотя бы выход в полуфинал «Ролан Гаррос», где в четвертьфинале была обыграна грозная белоруска Арина Соболенко. Но не стоит забывать, что Мирре всего-навсего 17 лет, а в таком возрасте без взлетов и падений, да еще и при таком серьезном давлении, обусловленном пристальным вниманием теннисной общественности, обходиться сложно, практически невозможно.

Поэтому матч Андреевой против Камилы Осорио Серрано из Колумбии ожидался не без опасений. Все же Камила — не самая слабая теннисистка, хотя и не входит сейчас в топ-80. 22-летняя колумбийка недавно поднималась на 33-е место в рейтинге WTA, что свидетельствует о ее уровне. Однако в первом сете стартового матча Мирры и Камилы преимущество юной россиянки выглядело ощутимым. Андреева сразу же забрала подачу соперницы, после чего подтвердила брейк, поведя 2:0. А затем при 3:1 вновь взяла подачу Осорио Серрано, в том числе благодаря двум подряд двойным ошибкам соперницы.

Правда, затем Мирра заставила немного понервничать, отдав на ровном месте свою подачу, но после этого взяла восемь из девяти следующих розыгрышей и выиграла-таки первый сет. Да и вторая партия вроде в дебюте не предвещала особых проблем. Андреева в одних розыгрышах успешно атаковала, в том числе с бэкхенда, в других, напротив, действовала достаточно терпеливо и дожидалась ошибок соперницы, а то и вынуждала колумбийку их делать.

Фото Global Look Press

Пять отданных подач подряд и помощь троса

Россиянка сразу же повела с брейком 1:0, затем, пусть и не без труда, удержала подачу. Однако все еще свежо в памяти было поражение от Бренды Фрухвиртовой из Чехии на Уимблдоне-2024, когда юная россиянка легко взяла первый сет, а затем вела с брейком во втором, внезапно сбавила обороты и позволила (другого слова не подберешь) сопернице себя обыграть.

На сей раз Мирра также, к сожалению, создала себе проблемы, пусть и Камила при 2:6, 0:2 не в свою пользу немного раскрепостилась. Хотя все же больше вины в возвращении колумбийки в игру лежит на россиянке. К примеру, при 2:1 и 40:30 она сделала две двойные ошибки подряд и в итоге позволила сопернице сравнять счет. После чего матч стал очень нервным и не слишком логичным. Андреева вновь повела с брейком 3:2 и 40:15 и вновь отдала свою подачу, образно выражаясь, на ровном месте. Ничего, еще один брейк под ноль, 4:3 и 40:15.

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Старт Медведева, Хачанов против Эванса, матчи Сафиуллина и Калинской. Онлайн-трансляция US Open

Вот только и здесь россиянка дала слабину, позволив сравнять счет в сете. Поэтому даже когда Мирра и еще раз взяла подачу колумбийки под ноль, радоваться факту подачи на матч было, скажем так, преждевременно. И предчувствие не обмануло — завершить встречу в свою пользу с первой попытки Андреева не смогла. В следующем гейме она вновь заработала брейк-пойнт, однако реализовать его не смогла. Как следствие, начались качели на «больше — меньше», которые остались за Миррой. Но и вновь подать на матч у россиянки не получилось.

К счастью, на тай-брейке колумбийка внезапно начала сорить ошибками, видимо, почувствовав близость перелома в матче. Мирра повела 5:0, правда, затем из выгоднейшей ситуации не попала смэш. Вскоре счет стал уже 5:3, но тут Андреевой помог трос, позволивший заработать тройной матчбол. Первый реализовать не получилось, зато на втором подача сработала как надо. Во втором круге Мирра сыграет с американкой Эшлин Крюгер.

Теннис
US Open
Мирра Андреева
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