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Сегодня, 08:45

Мирра и Диана уже в четвертьфинале. Россиянки рвутся к парному титулу

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Меньше чем за сутки звездный олимпийский дуэт пробился в топ-8 на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open. Женщины
Парный разряд. Третий круг
Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — Кимберли Биррелл/Оливия Гадеки (Австралия) — 6:3, 6:2
Элина Свитолина (Украина, 28) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 6:1

Серебряные призеры Олимпиады Мирра Андреева и Диана Шнайдер пока оправдывают надежды болельщиков на успешное выступление в парном турнире Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/8 финала наши девушки уверенно разобрались с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Опасения, что публика Мельбурн-парка окажет давление на россиянок, не оправдались — людей на трибунах Kia Arena было немного, и атмосфера на корте выглядела вполне дружелюбно. В итоге Мирра и Диана реализовали свое превосходство в классе и вышли в четвертьфинал, где встретятся с победительницами противостояния китаянок Синьюй Ван/Сайсай Чжэн с россиянкой Камилой Рахимовой и Сарой Соррибес Тормо (Испания).

Диана Шнайдер и&nbsp;Мирра Андреева. Андреева и Шнайдер взяли реванш за Олимпиаду. Отомстили итальянкам и вышли в третий круг Australian Open

Настрой соответствующий

Накануне во втором круге юные россиянки одержали эмоциональную победу над Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Этот успех стал реваншем за олимпийский финал, в котором итальянки забрали золото Парижа. Андреева совершила небольшой подвиг, выйдя на парный поединок вскоре после разгрома от Арины Соболенко в одиночном разряде. «Мы обе очень нервничали, но хотели продолжать играть агрессивно, — отметила после той игры Мирра. — Для меня было особенно важно победить здесь после очень тяжелого утра и поражения. Счастлива, что мы сделали все ради этой победы. Теперь мы по-особенному сконцентрированы на парном разряде, так как в личном уже не сражаемся. Это все, что у нас осталось на этом турнире, поэтому настрой соответствующий».

Необходимо помнить, что Андреева и Шнайдер — в первую очередь одиночницы, а парный разряд для них «дополнительная нагрузка». В паре наши молодые звезды во многом оказались случайно после серии отказов перед Олимпиадой, но внезапно пошло. Сразу после серебра Парижа-2024 заявиться на турниры WTA у супердуэта не получилось, но в начале нынешнего года они взяли титул в Брисбене. Конечно, у россиянок пока нет специфических навыков парниц, но есть задор и большие амбиции. А на нынешнем турнире — еще и нерастраченные силы, поскольку обе уже вылетели из личной сетки и могут сосредоточиться на паре. В конце концов, любой титул на ТБШ — это почетно.

На игру против австралиек Диана вышла без привычной косынки, и первое время казалось, что именно ее соперницы посчитали слабым звеном. По крайней мере, именно на российскую левшу старались играть соперницы. Однако Шнайдер не только взяла на себя привычную роль лидера в нашем дуэте, но и не подвела в игровом плане. Поединок начался с брейка россиянок, и в дальнейшем Андреева и Шнайдер постоянно заставляли нервничать хозяек корта. Кстати, болельщиков с плакатами в поддержку наших девушек на трибунах оказалось немало. И дальнейший ход поединка оказался благоприятным для олимпийских призерок.

Единственным провальным в игре россиянок стал восьмой гейм первой партии, когда они подавали на матч, но внезапно отдали свою подачу. Правда, тут же исправились, сделав результативный брейк. После этого австралийки упирались еще пять геймов, но в конце концов их игра окончательно развалилась. Биррелл и Гадеки явно не готовы играть на том уровне, который им предложила российская пара, что дало возможность Андреевой и Шнайдер сэкономить силы и завершить поединок всего за 66 минут, с улыбками и на эмоциональном подъеме. Теперь они ждут следующих соперниц и поддерживают интерес российской публике к женскому парному турниру.

Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Политическая акция в матче Кудерметовой

К сожалению, не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного турнира Вероника Кудерметова, без вариантов уступившая украинке Элине Свитолиной. Это была первая в нынешнем году встреча представительниц конфликтующих стран в основной сетке ТБШ. По этому поводу зрители были предупреждены: «В конце матча не будет рукопожатия между игроками. Мы ценим ваше уважение к обоим спортсменам во время и после матча, а также понимание в этих сложных обстоятельствах». Свитолина, одна из самых политически активных спортсменок Украины, также отказалась от совместных фото Вероникой, которую ранее обвиняли в сотрудничестве со спонсором, попавшим под западные санкции.

Украинка накануне много рассуждала о том, что послематчевые рукопожатия вообще надо отменить. «Без рукопожатий можно обойтись, если просто отдавать должное сопернику, сказать ему: «Молодец», так тоже нормально, — предложила Свитолина. — Во время ковида всем было нормально, что нельзя было касаться друг друга руками. Мне кажется, разницы бы не было. Очень давно было пару матчей, когда соперницы очень бесились после поражения и рукопожатия были холодными. А однажды был матч, девочка проиграла мне и просто ушла с корта в расстроенных чувствах. Но мне лично все равно».

Дарья Касаткина и&nbsp;Эмма Наварро. Кудерметова — Свитолина, Касаткина — Наварро. Онлайн-трансляция матчей Australian Open

Как бы то ни было, борьбы в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии не получилось. Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал «мейджора» в Мельбурне (до сих пор это является лучшим достижением украинки на этом турнире). Далее она сразится с американкой Мэдисон Киз, которая накануне в трех сетах разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:3, 1:6, 6:3). В четвертьфинале женского одиночного разряда Россию пока представляет только Анастасия Павлюченкова, которой во вторник предстоит тяжелейшее испытание в лице первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии. А в понедельник компанию Павлюченковой может составить Дарья Касаткина.

Australian Open
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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