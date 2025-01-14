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Шнайдер и Андреева — во втором круге Australian Open. Наши олимпийские звездочки стартовали с уверенной победы

Шнайдер и Андреева пробились во второй круг парного турнира на Australian Open
Роман Кольцов
Корреспондент
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Первый совместный матч юных россиянок на «Большом шлеме» удался.

Серебряные призеры Олимпийских игр-2024 Диана Шнайдер и Мирра Андреева без особых трудностей вышли в следующий раунд Australian Open. Для них турнир начался удачно.

Впереди возможность взять реванш у Паолини и Эррани

На старте соревнований наши теннисистки встречались с итальянкой Анжеликой Морателли и полькой Катажиной Питер. Матч, который продлился 1 час 21 минуту, завершился со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянок.

Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта. На счету их соперниц один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В следующем круге они могут встретиться с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани (4), если те обыграют Дарью Сэвилл и Присциллу Хон, представляющих Австралию. В случае если победа будет за олимпийскими чемпионками, то Мирра и Диана снова сыграют с Паолини и Эррани, которым уступили в финале Парижа-2024.

А как у наших девушек дела в одиночке?

В первом круге Андреева обыграла чешку Мари Бузкову — 6:3, 6:3. 15 января 17-летняя теннисистка встретится с японкой Моюкой Учиджимой. Мирра выступает во взрослом турнире Australian Open второй раз в своей карьере. В прошлом году она добралась до четвертого круга. Теперь есть все шансы как минимум повторить тот результат.

У Шнайдер тоже дела идут хорошо — и ей удалось стартовать на турнире с победы. Хоть и не обошлось без нервов. 13-я ракетка мира обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счетом 7:6 (7:4), 6:4. В первом сете Диана отыграла два сетбола: при счете 3:5 на подаче и при счете 4:5 на приеме. Напряжение в определенный момент настолько скакнуло, что ей пришлось попросить маму покинуть трибуны.

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«Я ее выгнала. Ей очень тяжело — возможно, даже тяжелее, чем мне. Я чувствую ее напряжение и тоже больше нервничаю. Так что я ее выгнала. Пусть побережет нервы. (Смеется.) Семье очень тяжело смотреть матчи, но я благодарна им за поддержку. Матч был очень сложным — и физически, и психологически. Первый матч всегда один из самых сложных — новый корт, новые условия, новая атмосфера. Нужно адаптироваться. Так что было непросто, и я горжусь тем, что все преодолела», — сказала Шнайдер в интервью на корте после игры.

Впереди Диану ждет встреча с представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Дальше — без Калинской

Но среди представительниц нашей сборной на турнире есть и внезапная потеря. Анна Калинская по состоянию здоровья снялась с Australian Open перед матчем первого круга против австралийки Ким Биррелл. Теперь Биррелл на старте турнира сыграет с немкой Евой Лис, которая заменит Калинскую как лаки-лузер.

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С Анной, к сожалению, в последнее время такое случается: 7 января она снялась с турнира в Аделаиде во время второго сета матча первого круга против швейцарки Белинды Бенчич.

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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