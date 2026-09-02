Мирра уверенно вышла во второй круг US Open. Россиянка сделала выводы из предыдущей игры с Тьен

В этот раз Андреева отдала индонезийке всего четыре гейма.

Турнир «Большого шлема». US Open (США). Женский одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Джаниче Тьен (Индонезия) — 6:2, 6:2

Мирра Андреева успешно начала свой турнирный путь на кортах Flushing Meadows в Нью-Йорке. Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» за час с небольшим разобралась с индонезийкой Джаниче Тьен и вышла во второй круг последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open.

Слабые результаты Андреевой на хардовых «Шлемах»

Вообще взаимоотношения с хардовыми «мейджорами» у Мирры пока не ладятся. Ее лучший результат там — четвертый круг (1/8 финала), что даже близко нельзя назвать успешным результатом для пятой ракетки мира и чемпионки двух «тысячников» на харде, а именно Дубая и Индиан-Уэллса 2025 года. При этом в 1/8 финала Андреева была только на Australian Open — в Нью-Йорке она выступает еще хуже. Дважды подряд она проигрывала здесь во втором круге, а в прошлом году добралась до третьего раунда, где уступила Тейлор Таунсенд.

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Загадывать, что будет в этом сезоне, пока рано, тем более и сетка у Мирры так себе — возможны встречи с действующей финалисткой US Open Амандой Анисимовой уже в четвертом круге и с Коко Гауфф, которую Андреева никак не может победить, в четвертьфинале. Однако старт россиянке определенно удался. Ее первой соперницей стала одна из самых высокорейтинговых несеяных участниц турнира, индонезийка Джаниче Тьен. Та добралась уже до 36-й строчки, став второй самой высокорейтинговой представительницей своей страны в истории тенниса. Лучше результат был только у Яюк Басуки, которая осенью 1997-го стала 19-й ракеткой мира. Мирра же сейчас занимает пятую строчку основного рейтинга и идет третьей в Чемпионской гонке, где считаются только очки текущего сезона.

Уверенная победа под крышей

С Тьен Андреева совсем недавно уже играла — в третьем раунде «тысячника» в Цинциннати в середине августа. Тогда в первой партии Мирра разгромила соперницу, а вот во второй ни разу не смогла взять ее подачу и дожала лишь на тай-брейке. Из того второго сета россиянка сделала выводы — да и условия в Нью-Йорке для нее сейчас явно оказались комфортнее, чем в Цинциннати. Там было жарко и очень влажно, а в крупнейшем городе США во вторник с утра шел дождь, в связи с чем матч на арене Луи Армстронга прошел под закрытой крышей.

Андреева сразу навязала борьбу на приеме, но начать с брейка не смогла. В первых геймах обе немало ошибались, однако Мирра чаще успешно атаковала. А при счете 2:2 Тьен подарила россиянке два брейк-пойнта двойной ошибкой, после чего Мирра провела отличную атаку с форхенда. Следом Андреева выдала еще красоту, обведя Джаниче резаным кроссом справа — и на этом, как оказалось, интрига в первом сете была исчерпана. Больше индонезийка не выиграла ни одного очка, а всего из 17 последних розыгрышей партии взяла один!

На старте второго сета Тьен, в паузе сходившая в раздевалку, немного пришла в себя и взяла подачу с 0:30. Однако на Андрееву это никакого впечатления не произвело. Она выдала еще два роскошных розыгрыша на своей подаче, после чего сделала брейк с 30:0. В целом смотреть на игру Мирры в этом матче было по-настоящему приятно. Она выдавала отличные удары и с форхенда, и с бэкхенда, и с лета. Спокойно пройдя через небольшой неприятный момент (15:30 на подаче при счете 3:2), россиянка вцепилась на приеме, сделала еще один брейк и следом подала на матч, реализовав свой третий матчбол.

Фото AFP

Кубок «Ролан Гаррос» стоит в углу комнаты вместе с Лего

В послематчевом интервью Андреева отметила, что обсуждала с Кончитой Мартинес необходимые изменения по сравнению с предыдущим матчем против Тьен и старалась играть острее, больше владеть инициативой. Также Мирра призналась, что хранит трофей с «Ролан Гаррос» просто в углу своей комнаты рядом с Лего, и рассказала о близких взаимоотношениях со старшей сестрой Эрикой, с которой всегда делится своими секретами и самыми сокровенными мыслями.

Следующей соперницей Мирры станет немка украинского происхождения Ева Лис. Победа над ней позволит Андреевой повторить свой прошлогодний (и лучший) результат на кортах US Open. Но, конечно, останавливаться на этом не надо, тем более что у россиянки все еще хорошие шансы подняться в рейтинге на финише сезона. В теории есть возможность даже стать первой ракеткой мира (лидирующая в Чемпионской гонке Елена Рыбакина опережает Мирру чуть больше чем на 300 очков, а за победу на «Шлеме» дают 2000), но и войти в топ-4, чтобы получать более хороший посев на всех крупных турнирах, включая Australian Open, будет здорово.