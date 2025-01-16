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16 января, 19:15

Буйства Медведева в кошмарном матче Мельбурна: швырнул ракетку, оскорбил болельщика — и сенсационно вылетел

Медведев проиграл 121-й ракетке мира во втором круге Australian Open
Артем Белинин
Корреспондент
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Даниил не смог победить во втором круге Australian Open.

Турнир «Большого шлема» Australian Open. Общий призовой фонд 59 900 000 долларов. Открытые корты, хард. Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг
Лернер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

В матче второго круга Australian Open против американца Лернера Тина Даниил Медведев выдал шоу, которое, правда, не помогло ему победить. 28-летний россиянин бросал ракетку, конфликтовал с болельщиками и спорил с судьями. Даниил отыгрался после поражения в первых двух сетах, но все равно уступил — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

На этот раз — со штрафом

Матч с 19-летним Тином (121-е место в рейтинге АТР) не должен был стать серьезным испытанием для пятой ракетки мира. Но андердог оказался крепче, чем ожидалось. Вместо «легкой прогулки» Медведев получил настоящую битву — уступил в первых двух сетах, хотя в обоих вел 3:1, а в третьем отыграл матчбол на тай-брейке.

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Понимая, куда все идет, россиянин уже в первом сете проявил агрессию, оскорбив болельщика в ответ на его крики. «Ты будешь сосать у меня!», — сказал Даниил кому-то на трибунах.

А во втором сете досталось ракетке Медведева — теннисист бросил ее в сторону рекламного щита, за что получил предупреждение от судьи.

Успокоился ли россиянин на тай-брейке второй партии? Нет. Медведев сделал заступ и замахнулся ракеткой на супервайзера, получив второе предупреждение — на этот раз за неспортивное поведение.

Эмоции помогли Даниилу отыграться — он с большим трудом забрал третий сет, а в четвертом раскатал американца со счетом 6:1. Все решила пятая партия. В ней Медведев взял гейм на подаче соперника при счете 5:5, но Тин тут же сделал обратный брейк. Финальный тай-брейк до 10 очков остался за американцем — 10:7.

Матч продолжался почти пять часов и завершился около трех ночи по Мельбурну.

Теннисист Даниил Медведев.
Фото Getty Images

В первом круге Медведев тоже чудил

Открытый чемпионат Австралии для Даниила быстро закончился, причем он успел попасть в скандал и в первом круге. Тогда Медведев с трудом одолел 418-ю ракетку мира, тайца Касидита Самрея, справившись лишь за пять сетов. В ходе непростой встречи россиянин также проявил негативные эмоции: в третьем сете он ракеткой разбил камеру, висящую на сетке.

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При этом Медведев намеревался уничтожить только свою ракетку, а не имущество австралийцев, и надеется на небольшой штраф. «Насколько большим будет штраф за поломку камеры? Надеюсь, не очень. Вероятно, за нарушение записи полагается штраф, но я не думаю, что GoPro настолько дорогая. Надо отметить, что камера была очень-очень прочной, потому что моя ракетка не выдержала повреждений, а камера — да. Она сломалась, но от нее не отлетело ни одной детали. Я был очень удивлен, потому что в тот момент мне хотелось разбить ракетку вдребезги», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге Тина ждет француз Корентен Муте, занимающий 69 место в рейтинге АТР.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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