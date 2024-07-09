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Медведев обновил рекорд России по полуфиналам «Большого шлема». Там Даниила ждет Алькарас

Медведев обновил рекорд России по полуфиналам «Большого шлема»
Кирилл Бурдаков
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Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Наш лучший теннисист в девятый раз в карьере оказался в топ-4 на «мейджоре».

В четвертьфинале Уимблдона Даниил Медведев прервал серию поражений от Янника Синнера, начавшуюся еще весной прошлого года. Российский теннисист проиграл итальянцу пять раз подряд — в трех финалах и двух полуфиналах. Добившись успеха в Лондоне, Даниил упрочил преимущество в очном противостоянии с первой ракеткой мира — 7:5.

Все матчи Даниила Медведева против Янника Синнера
Даниил Медведев. Медведев сыграл свой лучший матч на Уимблдоне. Выбил первую ракетку мира и вышел в полуфинал

Для Медведева предстоящий полуфинал станет уже девятым на «мейджорах» в карьере. Во второй раз Даниил добрался до этой стадии на лондонских кортах. Ранее были четыре попадания в топ-4 в Нью-Йорке и три — в Мельбурне. В полуфиналах лидер российского тенниса уступал дважды — Доминику Тиму в 2020-м и Карлосу Алькарасу — год назад.

Все матчи Даниила Медведева в полуфиналах турниров «Большого шлема»

Медведев обновил российский рекорд по числу полуфиналов. Он добирался до этой стадии девять раз против семи у Марата Сафина и шести у Евгения Кафельникова. Кстати, в лондонский полуфинал выходили только Даниил и Марат, а в финал — никто.

Все российские полуфиналисты турниров «Большого шлема»
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Марат Сафин
Янник Синнер
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