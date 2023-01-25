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Карен Хачанов: биография российского теннисиста

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов.
Фото AFP
Карен Хачанов.
Фото Сергей Наветный
Карен Хачанов на Australian Open.
Фото AFP
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Что известно о последнем российском участнике Australian Open.
Семья и детские годы

Карен Хачанов родился в Москве 21 мая 1996 года в армянской семье. Его отец был профессиональным волейболистом, а мать в качестве карьеры выбрала медицину. Мальчика с раннего детства отдали в теннис, где он сначала больше разминался и бегал, чем работал с ракеткой.

Только учась в средней школе, Карен понял, что теннис должен стать делом его жизни. Тогда он начал больше заниматься игровой техникой. У юного Хачанова был достаточно вспыльчивый характер, из-за чего он нередко грубо отвечал соперникам и судьям. Юношеское бунтарство удалось преодолеть, и Карен начал выигрывать международные турниры.

Карен Хачанов. Фото Сергей Наветный
Карен Хачанов.
Сергей Наветный

Помощь дяди на старте карьеры

Профессиональной карьерой Хачанов обязан своему дяде Александру Зайонцу. Сооснователь «Техносилы», бывший совладелец «М.Видео» и основатель мебельного бренда Hoff вложил крупную сумму в развитие юного Карена. Сначала было достаточно средств, которые приносила автомастерская отца Хачанова — Абгара, но потом этого стало не хватать. Для участия в молодежных турнирах требовалось около 50 тысяч долларов в год. Тут как раз и помог дядя Карена, выставив одно условие: теннисисту нужно было войти в топ-3 российских спортсменов, чтобы тот начал его спонсировать.

В 14 лет у Карена это получилось — он уехал тренироваться в Хорватию к Ведрану Мартичу. К 19 годам сумма, которую Хачанов тратил на тренировки и турниры, выросла почти в четыре раза. Через некоторое время теннисист начал играть достаточно успешно для того, чтобы возвращать дяде потраченные средства.

Александр Зайонц помог Карену и в плане рейтинговых очков — он даже создал турнир из серии «челленджер» Hoff Open специально для Хачанова. Правда, за два года тот так и не смог пробиться в финал, а после 2017-го соревнование такого уровня россиянину уже было не нужно.

Хачанов стал звездой российского тенниса за несколько лет до Даниила Медведева и Андрея Рублева. В 2016 году он выиграл престижный «мастерс» в Париже, одолев в финале Новака Джоковича. После этого Карен вплотную приблизился к топ-10 мирового рейтинга ATP, а через год наконец вошел в заветный список лучших теннисистов мира.

Карен Хачанов. Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open

Спад и новая волна успехов

После этого у Хачанова случился спад — он поменял инвентарь на ракетку фирмы Head, приспосабливаться пришлось четыре-пять месяцев, а его постоянный тренер Мартич решил больше не ездить с ним на турниры. Так что на некоторое время Карен оказался в тени Медведева и Рублева и даже Аслана Карацева, который как раз в 2021-м дошел до полуфинала Australian Open.

Хачанов начал возвращать уверенность в себе к середине того сезона — на Уимблдоне он вышел в четвертьфинал, на Олимпиаде завоевал серебро. В 2022-м обыграл Ника Кирьоса на Открытом чемпионате США и пробился в полуфинал, а на следующем же «Шлеме» добился того же успеха. Теперь ему предстоит матч против Стефаноса Циципаса — борьба за выход в финал.

Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов.
Фото AFP

Поддержка Арцаха

Карен Хачанов происходит из армянской семьи, поэтому на Australian Open 2023 поддерживает Нагорный Карабах — регион, за который много десятилетий конфликтуют армяне и азербайджанцы. После побед над Нисиокой и Тиафо Карен привлек к себе внимание, написав на камере: «Продолжай верить до конца!!! Арцах, держись!!!»

«Я не раз говорил, что чту и ценю свои корни. Я гражданин России, представляю Россию, но с папиной и маминой стороны у меня армянская кровь. Хотелось как-то поддержать, дать им веру, силы», — объяснил Хачанов.

Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать теннисиста за политические заявления. Теперь уже Международная федерация направила письмо организаторам Открытого чемпионата Австралии с просьбой принять соответствующие меры. Но по словам Хачанова, к нему пока никто не обращался.

Карен Хачанов. Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?

Личная жизнь Карена Хачанова

Теннисист долгое время не рассказывал о своих личных отношениях, но в одном из интервью проговорился, что женат. После этого на программе «Вечерний Ургант» Карен рассказал, что знаком со своей супругой Вероникой Шкляевой с восьмилетнего возраста. В 2016-м они зарегистрировали брак, а сейчас воспитывают сына.

Фотографиями с женой и ребенком Хачанов периодически делится в социальных сетях. Вместе с семьей Карен старается часто путешествовать и посещать свою историческую родину — Армению. До 2021 года Карен долгое время не был в Ереване, пока они с супругой не решили поменять планы на отпуск и не отправиться в столицу Армении.

Карен Хачанов на Australian Open. Фото AFP
Карен Хачанов на Australian Open.
Фото AFP

Увлечения Хачанова

Российский теннисист кроме русского владеет английским и испанским языком, а также учит французский. Хотя и признается, что этот язык дается ему трудно — пару лет назад Хачанов знал только базовые слова. «Французский? Это очень сложный язык для меня. Я знаю испанский, общаюсь на нем и понимаю. С французским все сложнее, учитывая мое произношение», — говорил Карен в интервью официальному каналу «Ролан Гаррос».

Хачанов занимается спортом и помимо тенниса. В детстве он играл в баскетбол после школы, и если бы не теннис, хотел бы стать спортивным управляющим или просто руководителем в другой отрасли.

— Среди моих новых хобби я выделю игру в падел-теннис. Играю в него через день, — продолжал рассказывать Карен. — Также играю в футбол, бегаю 10 километров каждый день. Надеюсь однажды пробежать марафон.

Карен Хачанов (справа) и Марат Сафин. «Подрезулька» Сафина понравилась". Небанальное интервью теннисиста Хачанова

Кроме этого, Хачанов играет в шахматы. Говорит, что делает это так же агрессивно, как и в теннисе: «У шахмат есть сходство с теннисом, потому что ты всегда думаешь, какой удар использовать. В теннисе тактика тоже одна из самых важных вещей. Все зависит от того, куда ты направишь удар, с какой силой, с какой высотой, от процентов на подаче, от позиции, от приема и так далее. Я бы не сказал, что это прямо одно и то же, но сходства есть».

Карен Хачанов вышел в&nbsp;полуфинал Australian Open.

Сколько зарабатывает Карен Хачанов

В 2022 году Хачанов заработал 4,5 миллиона долларов и вошел в топ-50 самых богатых спортсменов России, хотя прошлый сезон стал не самым удачным в карьере теннисиста. Успешной получилась концовка сезона, когда Карен впервые в карьере пробился в полуфинал турнира «Большого шлема».

Большая часть средств поступила теннисисту от спонсоров — самыми крупными из них являются Rolex, ВТБ, Giorgio Armani, Nike, Wilson. Полуфинал на US Open принес Карену 705 тысяч долларов.

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
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