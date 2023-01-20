Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне Топ-10

Даниил не смог защитить в Мельбурне очки прошлогоднего финала.

Теннис. Australian Open. Мужчины. Третий круг

Себастьян Корда (США, 29) — Даниил Медведев (Россия, 7) — 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Карен Хачанов (Россия, 18) — Фрэнсис Тиафо (США, 16) — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9)

Даниил Медведев вылетел в третьем круге Australian Open, но назвать это поражение сенсационным никак нельзя. Бывший лидер с прошлого года не может поймать свою игру, и неприятная тенденция продолжилась в Мельбурне — при помощи юного американского таланта Себастьяна Корды. Так как очки за прошлогодний финал Дане не удалось защитить, в живом рейтинге ATP он опустился на 12-ю строчку. Из позитивного — примерно в это же время Карен Хачанов одолел Фрэнсиса Тиафо и вышел в четвертый круг австралийского «мейджора» впервые в карьере.

Тень отца-чемпиона

Не сказать, что Себастьян Корда является фрешменом мужского тура. Он на виду у зрителей, следящих за теннисом, года полтора-два, а сейчас продолжает взбираться вверх по карьерной лестнице. Можно в очередной раз сказать, какая у него спортивная семья, что его отец — чемпион Australian Open, а сестра олимпийская чемпионка по гольфу, но рангами родственников обуславливать его мотивацию на корте нельзя. Да, возможно, регалии отца немного давят на Себастьяна в Австралии, но он сам по себе очень хороший теннисист.

Встреча с Кордой была настоящей проверкой на прочность для Дани, потому что в предыдущие два круга он сражался против однотипных соперников, которые особых проблем ему не доставили. И эту проверку он не прошел. Вопросы к нему есть, но спускать всех псов на Медведева не надо. Вот что о его поражении думает Евгений Кафельников:

«Вылет из десятки рейтинга ATP? Надеемся, что Медведев туда вернется. Еще только начало сезона. Будет выигрывать и вернется. В этом загвоздка. Думаю, что соперник переиграл его. Даниила сейчас переигрывают в том же стиле, что и он их два года назад. Обучились. Уже нет такой ауры, когда соперники выходили обреченными против Медведева».

Даниил Медведев. Фото AFP

Женский теннис

Упорная борьба началась с первого гейма: Корда сразу же сделал брейк, хоть и было это непросто. Да и Дане, для того чтобы взять свой первый гейм, пришлось попотеть. Отметим, что Себастьян довольно часто и успешно выходил к сетке. Борьба обратных брейков: ребята в первом сете решили показать женский теннис. Медведев чуть ли не переломил ход событий и отыграл два брейка, но чуть не считается. Несмотря на все старания, все дошло до тай-брейка. И здесь американец был лучше. Но все было на тоненького.

Парни задали тон встречи. Теперь уже окончательно стало понятно, что этот матч точно не будет легким. Вопрос был в том, ждать ли пять сетов? Спойлер: спустя два часа, мы поняли, что нет, хотя надеялись до последнего.

Во втором сете было не менее тревожно. 15 минут и 3:0 в пользу Корды и без шансов сделать брейк для Дани — в итоге две партии у американца в кармане. Загорелся очень опасный огонечек: Даниил дважды за свою карьеру отыгрывался с 0:2 по сетам — с Марином Чиличем в третьем круге Уимблдона в 2021-м, и в четвертьфинале Австралии в прошлом году с Феликсом Оже-Альяссимом, но в этот раз это сделать не удалось.

В такой ситуации начинать третий сет с проигранной подачи — ну уж очень плохой знак. Несмотря на все невынужденные ошибки Корды у сетки, Медведев не смог побороть себя и его и воспользоваться этим. Все снова решилось на тай-брейке и снова не в пользу россиянина.

Себастьян Корда. Фото Reuters

В ожидании Рублева

После полуфинала с Новаком Джоковичем в Аделаиде у Даниила все пошло по накатанной в плохом смысле этого слова. Надо просто отдать должное Корде, он действительно играл круто: очень здорово на задней линии, выходы к сетке, подача. Жалко, обидно, но это теннис. Это нужно пережить и вернуться в Австралию, чтобы наконец-то ее покорить. Ведь не просто так он там дважды в финале играл.

Впереди излюбленные американские корты — Индиан-Уэллс и Майами. Со счетов раньше времени списывать Даню точно не надо, весь сезон впереди, хоть и его старт не получился гладким. Но не все о грустном говорить: в то время, как Даниил проигрывал первый сет, Карен Хачанов обыграл Фрэнсиса Тиафо и впервые в карьере вышел во вторую неделю Australian Open. Хачанов не пощадил американца, который отмечает сегодня день рождения, и отыгрался на решающем тай-брейке со счетом 1:6. В деле пока и Андрей Рублев. Посмотрим, что он покажет нам завтра ранним утром в матче с Даниелом Эвансом.