Российская суперпара Андреева и Шнайдер уступила на Открытом чемпионате Австралии первым «сеяным» Таунсенд и Синяковой.

Australian Open. Парный разряд

Женщины. Полуфинал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

Последняя надежда наших болельщиков на взрослом турнире Australian Open угасла в шаге от титульного поединка. Юные российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили первым «сеяным» Катержине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трехсетовом полуфинале — 7:6, 4:6, 3:6. Шансы одолеть лучший дуэт планеты были, однако в решающие моменты соперницы действовали точнее и с большим напором. А в действиях россиянок по сравнению с предыдущими матчами пропал кураж. Первый в карьере парный полуфинал «мейджора» в начале карьеры — это очень здорово. Однако после победы в Мельбурне над олимпийскими чемпионками Сарой Эррани и Жасмин Паолини мы мечтали о большем.

Мирра встала не с той ноги

Первая ракетка парного рейтинга Катержина Синякова выходила на этот полуфинал с мыслями о реванше за Олимпиаду. В Париже только что созданный дуэт МиДи выбил из борьбы на стадии 1/2 финала самую звездную пару последних лет. Вместе с Барборой Крейчиковой Катержина выиграла 16 турниров, в том числе семь «Больших шлемов», Олимпиаду-2020 и Итоговый турнир-2021. Осенью 2023-го чешки по инициативе Синяковой прекратили совместные выступления, однако воссоединились ради Парижа-2024. И после всего этого опытнейшие парницы были нокаутированы юниорками из России. Так что у Катержины (которая является наполовину русской) в Мельбурне были очень серьезные счеты к россиянкам. Ведь, помимо прочего, в этом году она проиграла Шнайдер и в личной сетке на турнире в Аделаиде.

Впрочем, главным героем этого полуфинала стала не чешка, а мощная американка Тейлор Таунсенд. В прошлом эта девушка много жаловалась на бодишейминг — травлю в соцсетях из-за лишнего веса и не совсем спортивного телосложения. Однако, судя по всему, американка преодолела психологические проблемы и выглядит на корте очень впечатляюще. Именно Таунсенд является лидером в паре с Синяковой, несмотря на опыт и авторитет Катержины. И именно Тейлор вытащила матч против россиянок в решающий момент третьей партии, когда чешка устала и стала совершать много ошибок. Увы, в российском дуэте усилий Дианы Шнайдер оказалась недостаточно, а Мирра словно встала не с той ноги.

Впрочем, для россиянок начиналось все неплохо. Синякова и Таунсенд первыми сделали брейк, но наши красавицы тут же отыгрались, а потом дожали соперниц на тай-брейке. Однако дальше сказался опыт соперниц. Катержина и Тейлор в прошлом году выиграли Уимблдон и дошли до финала Итогового турнира WTA. В отличие от россиянок, они прекрасно умеют справляться с давлением, что и продемонстрировали во второй партии. Ее сценарий во многом напоминал стартовый сет — чешка с американкой сделали брейк, потом россиянки отыгрались, но тут же отдали свою подачу, а вместе с ней — и ключевое очко. Обе неудачи случились на подаче выступавшей без любимой банданы Дианы, однако вопросов по игре в этом матче гораздо больше к Мирре — особенно к ее действиям у сетки.

Граница безграничных возможностей

Напомню, что Андреева в прошлом году уже отметилась в полуфинале турнира «Большого шлема». Правда, в личном разряде, приятно удивив на «Ролан Гаррос». Теперь в ее резюме новое достижение — полуфинал «мейджора» в паре. После серебра МиДи на Олимпиаде и титула в Брисбене казалось, что возможности девушек безграничны. Однако испытание Мельбурном показало, что юным россиянкам есть куда расти. Навряд ли они будут тратить время именно на прогресс в паре — ведь главные усилия юниорок на нынешнем этапе карьеры направлены на одиночный разряд. Но в ситуации, когда обе россиянки прекратили выступление в личном турнире АО-2025 еще на прошлой неделе, от них в парном полуфинале ждали большей самоотдачи.

Конечно, Синякова и Таунсенд в первую очередь парные игроки, а это совершенно другой уровень. И в сражении с такими монстрами эффект свежести дебютанток не работает. Однако вплоть до середины третьего сета казалось, что у кумиров российской публики есть шанс сотворить новую сенсацию. Но все закончилось буквально за десять минут в ситуации, когда все готовились к напряженной концовке. При счете 3:4 по геймам в решающей партии Шнайдер вышла подавать, комфортно вела 30:15, и тут на россиянок накатило какое-то затмение. Сначала они отдали три розыгрыша подряд и организовали соперницам брейк — 3:5. А потом на подаче Таунсенд уступили еще в четырех розыгрышах подряд и завершили поединок «баранкой» в девятом гейме.

В финале Катержине и Тейлор будут противостоять победительницы полуфинала, в котором играют третьи «сеяные» Се Шувэй (Китай) и Алена Остапенко (Латвия) против Габриэлы Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Последние в прошлом сезоне были соперницами Синяковой и Тейлор в титульных поединках Уимблдона и WTA Finals. Что касается наших девушек, то главный итог Мельбурна для них — бесценный опыт и авторитет как перспективных парниц. Если они продолжат совместные выступления, за обаятельными девушками теперь будут внимательно следить не только в России. И у МиДи есть все, чтобы оправдать ожидания. Например, на майском «Ролан Гаррос». Конечно, если в Париже у звездных россиянок останутся силы на пару после одиночного турнира.