Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:30

Алькарас разгромил Джоковича и обошел Федерера. Новак провел худший финал в карьере

Алькарас обыграл Джоковича в финале Уимблдона-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Четвертый титул «Большого шлема» для Карлоса.

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)

Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в Открытой эре, выигравшим все четыре первых финала на турнирах «Большого шлема». Фантастика. Ранее такое удавалось только Роджеру Федереру. Теперь в активе 21-летнего испанца есть две победы на Уимблдоне (2023, 2024), US Open-2022 и «Ролан Гаррос» — 2024. Еще Карлос стал всего девятым теннисистом, который сумел защитить титул на британском «мейджоре». Новак Джокович делал это трижды, но в 2024 году семикратный чемпион Уимблдона не смог ничего противопоставить своему молодому коллеге. Эпоха последнего из «Большой тройки» движется к окончательному закату?

Два безнадежных сета

Перед игрой Карлос считался фаворитом у букмекеров. На это было несколько весомых причин. Во-первых, у Новака не было полноценной подготовки к Уимблдону. В начале июня 37-летний серб перенес операцию на колене, но все-таки решил играть на британском «мейджоре». «СЭ» перед началом турнира прогнозировал, что Новака в четвертьфинале остановит кто-то из трио: Алекс де Минуар, Феликс Оже-Альяссим или Хуберт Хуркач. В итоге серба ждал матч с австралийцем, но де Минуар решил сняться из-за травмы. В полуфинале отдохнувший Джокович переиграл молодого папу Лоренцо Музетти и пообещал взять реванш у Алькараса за поражение в решающем матче прошлогоднего Уимблдона.

Карлос Алькарас&nbsp;&mdash; Новак Джокович. Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона. Онлайн-трансляция матча

Во-вторых, Ноле проводит откровенно неудачный сезон. Стоит ли говорить, что в середине июля он сыграл свой первый финал в 2024 году. Напомним, что на Australian Open-2024 Джокович без шансов уступил Яннику Синнеру в полуфинале, а на «Ролан Гаррос» — 2024 не вышел на матч этой же стадии с Каспером Руудом (из-за того самого повреждения колена).

Увы, но матч с Карлосом очень сильно напоминал матч с Синнером в Мельбурне. Да, в первом гейме теннисисты зарубились на 15 минут, а в соцсетях начались шутки, что парни не успеют доиграть до комендантского часа. Однако затем Алькарас начал клепать один гейм за другим. Новак помогал сопернику, совершая двойные ошибки и не забивая легкие мячи у сетки. Как в пятом гейме, когда Карлос сделал второй брейк (4:1). Правда, в следующем Ноле подарил надежду своим фанатам, заработав первый брейк-пойнт, но за счет подачи испанец исправил ситуацию, а вскоре и подал на сет.

На прошлогоднем Уимблдоне Джокович забрал первую партию у Карлитоса со счетом 6:1, но в итоге проиграл матч в пяти партиях. В этот раз столь лихой сценарий не повторился. Во втором сете Алькарас был бесподобен. Его качество игры на приеме составляло 9,1, а по ходу всего турнира — 7,8. Подача зачастую летела под 130-135 миль в час. В игре Новака же чувствовалась безысходность. Он даже не пытался добегать до укороченных, а проигрывая легкие для себя мячи, не показывал никаких эмоций. Так свои последние финалы ТБШ проигрывала великая Серена Уильямс.

Новак Джокович.
Фото Reuters

Эмоции от Джоковича

Впрочем, Новак не был бы чемпионом двадцати четырех «Шлемов», если бы не собрался хотя бы на одну партию. В третьем сете мы наконец-то увидели накал борьбы, достойный финала. У Карлоса не получилось сделать быстрый брейк, когда Джокович отыграл сразу пять брейк-пойнтов. После победы в гейме Новак наконец-то издал звериный рык, а в пятом гейме взял свою подачу под ноль (3:2). Эмоции продолжились на приеме, когда он дважды переиграл Карлоса у сетки и довел дело до дьюса. На нем мы увидели несколько красивейших розыгрышей: «свечу» от испанца и два безумных обводящих удара от Новака. Джокович заработал свой второй брейк-пойнт в финале, но подача опять выручила Карлитоса (3:3).

Джокович продолжил тенденцию третьего сета и взял свою вторую подачу под ноль. Параллельно Новак на повышенных тонах пообщался со своим боксом и судьей на вышке. Ничего подобного в первых двух сетах не было. Однако даже такая нацеленность на результат не позволила ему противостоять Карлитосу в девятом гейме. И не сказать, что Ноле сплоховал. Нет, просто Алькарас в трех розыгрышах сыграл на каком-то космическом уровне (5:4).

Джокович даже не стал садиться на стул и тут же пошел принимать подачу на матч. По иронии судьбы Карлос делал это новыми мячами и быстро повел 40:0. Однако Новак каким-то образом отыграл три матчбола (во многом из-за ошибок оппонента), а затем и выиграл на «ровно» (5:5). Поверить в происходящее было очень сложно. Интрига взялась откуда ее совсем не ждали.

Расстроенный Карлос продолжил ошибаться и через пять минут уже был в положении отыгрывающегося. Джокович обеспечил себе минимум тай-брейк (6:5), но Алькарас справился с первым испытанием и забрал свою подачу под ноль (6:6).

В уже упомянутом матче с Синнером на Australian Open-2024 тоже был тай-брейк в третьем сете, который Новак выиграл со счетом 8:6. Но Карлос показал, насколько он силен психологически. С самого начала тай-брейка Алькарас дал понять, что не намерен переводить дело в четвертую партию. Да, первая подача не всегда проходила, но и этого оказалось достаточно, чтобы заработать еще два матчбола. На этот раз Джокович отыграться не сумел.

Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Фото Reuters

Результат получился ожидаемый, но кто мог представить, что матч сложится по такому сценарию. Пожалуй, никто. По качеству игры это, пожалуй, худший финал в карьере Новака. Да, он уже проигрывал финал на Уимблдоне в трех сетах, но такой беззубой игры от мэтра в решающих матчах мы не видели.

Алькарас второй раз обыграл Новака в финале ТБШ и сравнялся по этому показателю со Стэном Вавринкой и Энди Маррем. Больше всего таких побед у Рафаэля Надаля — пять. Еще по одной у Роджера Федерера и Даниила Медведева.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
3
1
Читайте также
Плющенко заявил о решении фигуристки Трусовой вернуться в спорт
Борец Мамедов не выступит на Олимпиаде из-за рецидива травмы
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
Бронзовый подвиг Суареса и роковая «паненка» Дэвиса. Что произошло в матче Канада – Уругвай на Кубке Америки
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Миддлтон вручила Алькарасу трофей за победу в Уимблдоне-2024
Алькарас стал шестым теннисистом, выигравшим «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один год
Алькарас повторил рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» до 22 лет
Джокович впервые в карьере проиграл два финала Уимблдона подряд
Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона. Онлайн-трансляция матча
Алькарас выиграл Уимблдон во второй раз подряд после победы над Джоковичем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Крейчикова теперь в «Большой четверке»? Чем уникален титул Барборы на Уимблдоне

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости