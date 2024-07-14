Алькарас разгромил Джоковича и обошел Федерера. Новак провел худший финал в карьере

Четвертый титул «Большого шлема» для Карлоса.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)

Карлос Алькарас стал вторым теннисистом в Открытой эре, выигравшим все четыре первых финала на турнирах «Большого шлема». Фантастика. Ранее такое удавалось только Роджеру Федереру. Теперь в активе 21-летнего испанца есть две победы на Уимблдоне (2023, 2024), US Open-2022 и «Ролан Гаррос» — 2024. Еще Карлос стал всего девятым теннисистом, который сумел защитить титул на британском «мейджоре». Новак Джокович делал это трижды, но в 2024 году семикратный чемпион Уимблдона не смог ничего противопоставить своему молодому коллеге. Эпоха последнего из «Большой тройки» движется к окончательному закату?

Два безнадежных сета

Перед игрой Карлос считался фаворитом у букмекеров. На это было несколько весомых причин. Во-первых, у Новака не было полноценной подготовки к Уимблдону. В начале июня 37-летний серб перенес операцию на колене, но все-таки решил играть на британском «мейджоре». «СЭ» перед началом турнира прогнозировал, что Новака в четвертьфинале остановит кто-то из трио: Алекс де Минуар, Феликс Оже-Альяссим или Хуберт Хуркач. В итоге серба ждал матч с австралийцем, но де Минуар решил сняться из-за травмы. В полуфинале отдохнувший Джокович переиграл молодого папу Лоренцо Музетти и пообещал взять реванш у Алькараса за поражение в решающем матче прошлогоднего Уимблдона.

Во-вторых, Ноле проводит откровенно неудачный сезон. Стоит ли говорить, что в середине июля он сыграл свой первый финал в 2024 году. Напомним, что на Australian Open-2024 Джокович без шансов уступил Яннику Синнеру в полуфинале, а на «Ролан Гаррос» — 2024 не вышел на матч этой же стадии с Каспером Руудом (из-за того самого повреждения колена).

Увы, но матч с Карлосом очень сильно напоминал матч с Синнером в Мельбурне. Да, в первом гейме теннисисты зарубились на 15 минут, а в соцсетях начались шутки, что парни не успеют доиграть до комендантского часа. Однако затем Алькарас начал клепать один гейм за другим. Новак помогал сопернику, совершая двойные ошибки и не забивая легкие мячи у сетки. Как в пятом гейме, когда Карлос сделал второй брейк (4:1). Правда, в следующем Ноле подарил надежду своим фанатам, заработав первый брейк-пойнт, но за счет подачи испанец исправил ситуацию, а вскоре и подал на сет.

На прошлогоднем Уимблдоне Джокович забрал первую партию у Карлитоса со счетом 6:1, но в итоге проиграл матч в пяти партиях. В этот раз столь лихой сценарий не повторился. Во втором сете Алькарас был бесподобен. Его качество игры на приеме составляло 9,1, а по ходу всего турнира — 7,8. Подача зачастую летела под 130-135 миль в час. В игре Новака же чувствовалась безысходность. Он даже не пытался добегать до укороченных, а проигрывая легкие для себя мячи, не показывал никаких эмоций. Так свои последние финалы ТБШ проигрывала великая Серена Уильямс.

Новак Джокович. Фото Reuters

Эмоции от Джоковича

Впрочем, Новак не был бы чемпионом двадцати четырех «Шлемов», если бы не собрался хотя бы на одну партию. В третьем сете мы наконец-то увидели накал борьбы, достойный финала. У Карлоса не получилось сделать быстрый брейк, когда Джокович отыграл сразу пять брейк-пойнтов. После победы в гейме Новак наконец-то издал звериный рык, а в пятом гейме взял свою подачу под ноль (3:2). Эмоции продолжились на приеме, когда он дважды переиграл Карлоса у сетки и довел дело до дьюса. На нем мы увидели несколько красивейших розыгрышей: «свечу» от испанца и два безумных обводящих удара от Новака. Джокович заработал свой второй брейк-пойнт в финале, но подача опять выручила Карлитоса (3:3).

Джокович продолжил тенденцию третьего сета и взял свою вторую подачу под ноль. Параллельно Новак на повышенных тонах пообщался со своим боксом и судьей на вышке. Ничего подобного в первых двух сетах не было. Однако даже такая нацеленность на результат не позволила ему противостоять Карлитосу в девятом гейме. И не сказать, что Ноле сплоховал. Нет, просто Алькарас в трех розыгрышах сыграл на каком-то космическом уровне (5:4).

Джокович даже не стал садиться на стул и тут же пошел принимать подачу на матч. По иронии судьбы Карлос делал это новыми мячами и быстро повел 40:0. Однако Новак каким-то образом отыграл три матчбола (во многом из-за ошибок оппонента), а затем и выиграл на «ровно» (5:5). Поверить в происходящее было очень сложно. Интрига взялась откуда ее совсем не ждали.

Расстроенный Карлос продолжил ошибаться и через пять минут уже был в положении отыгрывающегося. Джокович обеспечил себе минимум тай-брейк (6:5), но Алькарас справился с первым испытанием и забрал свою подачу под ноль (6:6).

В уже упомянутом матче с Синнером на Australian Open-2024 тоже был тай-брейк в третьем сете, который Новак выиграл со счетом 8:6. Но Карлос показал, насколько он силен психологически. С самого начала тай-брейка Алькарас дал понять, что не намерен переводить дело в четвертую партию. Да, первая подача не всегда проходила, но и этого оказалось достаточно, чтобы заработать еще два матчбола. На этот раз Джокович отыграться не сумел.

Карлос Алькарас и Новак Джокович. Фото Reuters

Результат получился ожидаемый, но кто мог представить, что матч сложится по такому сценарию. Пожалуй, никто. По качеству игры это, пожалуй, худший финал в карьере Новака. Да, он уже проигрывал финал на Уимблдоне в трех сетах, но такой беззубой игры от мэтра в решающих матчах мы не видели.

Алькарас второй раз обыграл Новака в финале ТБШ и сравнялся по этому показателю со Стэном Вавринкой и Энди Маррем. Больше всего таких побед у Рафаэля Надаля — пять. Еще по одной у Роджера Федерера и Даниила Медведева.