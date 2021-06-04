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Как выглядит задержанная в Париже россиянка Яна Сизикова

Сегодня, 19:25
Яна Сизикова. Фото yana_sizikova, Instagram
Яна Сизикова. Фото yana_sizikova, Instagram
В пятницу стало известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой после матча на Открытом чемпионате Франции и помещении под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. Спортсменка подозревается в умышленном проигрыше на турнире в Париже.
Яна Сизикова.Российской теннисистке грозит длительный бан за договорные игры? Участница «Ролан Гаррос» Сизикова находится под стражей

В 1/32 Roland Garros россиянка в паре с Екатериной Александровой проиграла австралийкам Сторм Сандерс/Айла Томлянович со счетом 1:6, 1:6 и завершила выступление на турнире. Полицейские задержали Яну после сеанса массажа в связи с эпизодом, случившимся в прошлом году. Теннисистка привлекла внимание Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции после того, как были зафиксированы подозрительные ставки на матч первого круга парного разряда, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.

Сизикова занимает 765-е место в рейтиге WTA. Единственный титул в карьере она выиграла в 2019 году на турнире в Лозанне в паре с Анастасией Потаповой. За карьеру, в соответствии с информацией WTA, она заработала около 170 тысяч евро. Теперь ей грозит пожизненная дисквалификация и штраф в размере полученных в результате мошенничества денег.

На своей странице в Instagram спортсменка охотно делится снимками из личной жизни и кадрами из фотосессий. Предлагаем посмотреть их и вам.

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