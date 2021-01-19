«Пусть лидеры играют турнир между собой сразу». Теннисисты разгневаны «тюремными» условиями и двойными стандартами перед Australian Open

Организаторы несколько раз солгали спортсменам, которые теперь 14 дней сидят по номерам без особых удобств.

Неожиданно для многих обвинения про «тюрьму» и нечеловеческие условия пришли из Австралии — страны, которая людоедскими законами отличалась разве что во времена аборигенов и Джеймса Кука. Но вот и в 2021 году люди жалуются на изоляцию против воли в комнатах без окон. Это теннисисты, которые в феврале проведут первый турнир «Большого шлема» — Australian Open в Мельбурне. В соцсетях десятки из них жалуются на обман организаторов — спортсмены вынуждены сидеть две недели взаперти без возможности тренироваться, сдавая по несколько отрицательных тестов на коронавирус подряд.

Нас заманили сюда обманом

«СЭ» связался с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая успешно провела последний ковидный турнир, US Open, дойдя до четвертьфинала. Вот что она рассказала:

— По сути, нас сюда заманили обманом. Мы сидели на достаточно жестком карантине перед этим в Абу-Даби. Там было пространство от гостиничного номера до корта и небольшая зона для питания. Многие вылетели в первом круге, но все равно должны были сидеть дальше — никуда уйти, погулять было нельзя. Нам сказали, что будет рейс, — я иду на самолет и вижу, что там люди из других мест идут. Те, кто здесь уже был из теннисистов в Дубае и, как мне кажется, никакой самоизоляции не соблюдал, кто-то из других стран прилетел. Я спрашиваю у организаторов: «Почему?»

— А они?

— Они сразу переводили тему, мол, мы уже не можем это исправить, давайте поговорим насчет того, что мы можем. Ну, с такой логикой можно к любой проблеме относиться.

Затем постоянно менялись правила. Сначала садиться на карантин должны были в случае положительного теста только тренер и игрок. Затем сказали, что самолет будет разделен на зоны, и если кто-то в вашем секторе заражен, то эту группу отправляют. Многие уже напряглись, но ладно, это еще можно было пережить.

А когда мы прилетели и пришли в номер, то увидели книжечку. А там написано: если на вашем самолете положительный тест, то все пассажиры — на 14 дней самоизоляции. Я подумала: ну ничего себе! День прошел, услышала, что один такой самолет нашелся, но он был позже нас. Думаю: ну все, пронесло. Приходит негативный тест, пишу организаторам: «Все, я хочу тренироваться, когда вы меня выпускаете?» И тут ответ: «На вашем борту был заболевший». И скорее всего, конечно, он среди тех, кто сел в Дубае.

Делаю ускорение в номере — и начинаю задыхаться. А пылесос не дают

— Какая была реакция?

— Паника началась, многие в соцсетях озвучивали недовольство. Говорили, что нас обманули, не сказали правила. Ситуация действительно странная. Артем Ситак только сказал, что про них знал. Может, он живет в Новой Зеландии, телевидение внимательно смотрел.

— Да и Виктория Азаренко призывает всех успокоиться...

— Ничего не хочу говорить про нее, слов не хватает. Могу сказать в общем: все люди живут в разных условиях. Топ-3 вообще в Аделаиде, отдельно. Кто-то в хорошем номере, таком, что только корта в номере не хватает. А у нас площадь 20 квадратных метров — чтобы побегать, нужно кровати складывать друг на друга. Делаю ускорение — пыль с ковра поднимается такая, что задыхаешься. Об этом говорил Баутиста-Агут, а его еще на улицу отпускают.

При этом в номер не дают пылесос: «Мы все понимаем, но мы не можем». Пришлось заказать в интернет-магазине. Дали велосипед, за который пришлось сильно побороться. Окна не открыть — они панорамные. Но это ладно, у некоторых, кто должен просидеть 14 дней, окна вообще нет. С санитарией тоже проблемы. Мы вот мышь пытались выгнать отсюда, открыли дверь — а про нас сказали, что мы хотим сбежать. Доходит до смешного: я попросила в Дубае у Ани Калинской шампунь купить — она живет рядом, но передать его не может. Работники — тоже. Я у них спрашиваю: «Вы что, думаете, что он заразный?»

— А кто-то пытался добежать?

— Там огромный штраф, 20 тысяч долларов, снятие с турнира. Насчет тюрьмы не знаю, но наверняка будут еще какие-то санкции.

А самое интересное — людей из топ-3 отправили в Аделаиду, они там тренируются сколько хотят. Просто песня! По идее, им, наоборот, надо дать меньше времени, чтобы уравнять шансы. Ну или ладно, по крайней мере, не должно быть такого глобального преимущества перед стартом сезона. Окей, они звезды, заслужили особые условия. Но не с точки зрения тенниса. Пусть у них будет лучший номер, лучший пылесос. Но количество тренировочного времени должно быть одинаковое. Либо пусть они разыгрывают какой-нибудь турнир между собой сразу.

Начинать «Большой шлем» в таких условиях — безумие

— Вы довольно смело говорите, даже сегодня в пикет встали в своем номере с требованием чистого воздуха.

— Я сегодня в соцсетях сделала пост, мол, хочу просто 10 минут в день дышать свежим воздухом. Такой негатив посыпался! Я нормально к нему отношусь, не принимаю близко к сердцу, но там в комментариях люди чуть не убивать друг друга готовы были. Удалила. Мне стали отвечать, что они вообще полгода сидят по домам. Или пишут — многие австралийцы не могут вернуться домой, а вам, умникам, 17 чартеров организовали. И я понимаю этих людей, просто не знала об этой ситуации. Если б знала, место бы в самолете уступила. Страдают все. Но и нас должны понять: если мы 14 дней просидим на таком карантине, то не сможем играть Australian Open.

— Будет турнир на выживание?

— В каком-то смысле. Будут травмы, и это все может печально закончиться. Форма уходит за неделю, и подготовительный турнир не поможет. Это безумие — начинать «Большой шлем» в таких условиях.

И — вы будете смеяться — прямо во время разговора в номере Юлии появилась мышь. Уже не первый раз.