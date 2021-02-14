Карацев зажег в Австралии. Как выглядит и что постит новая звезда российского тенниса

Российский дебютант турниров «Большого шлема» Аслан Карацев делает на Открытом чемпионате Австралии что-то нечто невероятное. А что вы знали о нем до февраля этого года?

27-летний Аслан Карацев — настоящее открытие для публики. Теннисист родился во Владикавказе и начал карьеру в 2009 году. Он почти не выступал на заметных турнирах, не выбирался из второй-третьей сотни рейтинга АТР, до этого года не поднимался выше 111-й строчки. Спортсмена накрыли игровые проблемы (в том числе в области психологии) и травмы. Можно было отчаяться, но ему удалось все изменить. Свой подъем россиянин начал с новым тренером в конце 2020-го после коронавирусной паузы. До Открытого чемпионата Австралии Аслан одержал всего три победы в Туре, а теперь совершил настоящий взлет — пробился из квалификации в восьмерку лучших на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Евгений Донской с кубком ATP Cup. Фото Reuters

2021 год начался для Карацева с победы в командном турнире ATP Cup в составе сборной России вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Евгением Донским. Аслан выходил на парные встречи с капитаном Донским, когда Медведев и Рублев уже оформляли победы в матчах. Показывать всю свою силу ему не потребовалось, а первая ракетка России Медведев без шуток назвал партнера по команде «секретным оружием».

На Australian Open-2021, первом в карьере турнире «Большого шлема», Карацев с учетом квалификации выиграл семь матчей подряд. В основной сетке на пути к четвертьфиналу он выбил Джанлуку Магера, Егора Герасимова, Диего Шварцмана (9-я ракетка мира) и Феликса Оже-Альяссима (19-я). Против канадца россиянин сумел отыграться с 0-2 — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Просто здорово!

Аслан Карацев. Фото AFP

Аслан Карацев. Фото Reuters

Аслан Карацев. Фото AFP

Теперь Карацева ждет матч с 20-й ракеткой мира, болгарином Григором Димитровым. А пока есть время познакомиться с Асланом поближе. Текст о нем — в отдельном материале, а ниже — фото из его соцсетей.