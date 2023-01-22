Две «баранки» и сломанная ракетка. Хачанов впервые вышел в четвертьфинал AO

Россиянин легко переиграл первую ракетку Японии.

Australian Open-2023

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия, 18) — Йосихито Нисиока (Япония, 31) — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

Карен Хачанов провел еще один выдающийся матч на Australian Open-2023, довольно быстро отправив домой японца Йосихито Нисиока. Первые два сета были выиграны менее чем за час. В третьем пришлось помучиться, но сомнений в общей победе россиянина не возникало. Он впервые в карьере вышел в четвертьфинал австралийского «мейджора». Теперь у Хачанова есть четвертьфиналы всех ТБШ, но с такой игрой хочется большего.

Два очка за сет

На этом «шлеме» Карен играет также вдохновенно, как на парижском «мастерсе» — 2018, когда он обыграл четырех представителей топ-10 и взял крупнейший титул в карьере. В матчах с Миральясом, Кублером и Тиафо россиянин допускал минимум ошибок и был очень эффективен в атаке. Невероятный бекхэнд Хачанова стал его супероружием на кортах Мельбурна, а проявленный характер на тай-брейке с полуфиналистом US Open-2022 и вовсе заставил журналистов спросить у него о готовности выиграть «Большой шлем». Напомним, что третьем круге c Тиафо Хачанов отыграл пять сетболов, уйдя с 1:6 на тай-брейке четвертого сета. После такой красивой победы Карену открылась дорога в полуфинал.

Для начала надо было пройти Йосихито Нисиока. Японец уже прыгнул выше головы в Австралии, пройдя три круга и не проиграв ни одного сета. В 1/16 финала ему удалось остановить продвижение Маккензи Макдональда — обидчика Рафаэля Надаля. В матче с американцем он не только продемонстрировал свою фирменную неуступчивость, но и был еще и разнообразен в атаке. Играл раскованно, делая укороченные и отличные переводы.

В 2019 году Карен уже обыгрывал Йосихито на Australian Open, выиграв в трех сетах во втором круге. Правда, последняя встреча теннисистов осталась за японцем, который на двух тай-брейках сломил сопротивление россиянина в Вашингтоне. Карен вспомнил тот матч, но отметил, что ему нравится играть с левшами: «У меня позитивная статистика с ними, если в общем брать всех левшей. С левшами всегда другая игра. Опять же, с ним надо оставаться в таком балансе между атакой и гиператакой, потому что нельзя дарить ему мячи, но при этом не надо быть пассивным. Розыгрыш — потом, если есть возможность, усиливаешь. С ним надо грамотно раскладывать, играть как играешь, стараться давить, выходить к сетке, но при этом ожидая, что почти каждый мяч будет прилетать обратно».

Однако Нисиока вначале вообще не создавал никаких проблем сопернику, совершая одну невынужденную ошибку за другой. В первом сете Хачанов повесил «баранку» оппоненту за 26 минут. Сложилось впечатление, что он даже не вспотел. Во второй партии Карен сохранял концентрацию, а японец, показалось, окончательно расклеился. Карен взял четыре гейма подряд под ноль. В нескольких розыгрышах мяч едва касался линии корта. Обычно спокойный Йосихито так взбесился этому, что смачно сломал свою ракетку о корт. Это не помогло теннисисту взбодриться. Он второй раз проиграл сет с «баранкой», по ходу него выиграв всего два розыгрыша (всего 13 за две партии).

Карен Хачанов. Фото Reuters

Сложный момент

Перед третьим сетом японец взял туалетный перерыв и вот с него уже вернулся тем игроком, которого мы ранее видели на кортах Мельбурна. Хороший удар с двух рук, плоские кроссы, способность добежать до безнадежного мяча. Хотя Карен вновь повел с брейком (2:0), а на своей подаче выиграл мощный розыгрыш из 31 удара (40:15). Но Нисиока сравнял счет, а на дьюсе реализовал первый брейк-пойнт и наконец-то взял первый гейм (2:1).

После этого соперники довольно уверенно брали свою подачу до девятого гейма (4:4). В нем россиянин начал осторожничать и сразу же был за это наказан. Нисиока имел два брейк-пойнта, чтобы выйти вперед, но Хачанов выстоял, выиграв все ключевые розыгрыши. В итоге дело докатилось до тай-брейка. В нем было два решающих эпизода. При счете 2:2 Хачанов выиграл еще один длинный розыгрыш после образцовой обороны и смелого выхода к сетке. А при счете 5:4 в пользу россиянина Йосихито неожиданно сорвал удар из легкой позиции. Так Хачанов заработал два матчбола и тут же довел дело до логического конца. Отличный бекхэнд Карена, после которого соперник отправил мяч в метровый аут.

«В первых двух сетах я не понимал, что происходит, — сказал после матча победитель. — Ты чувствуешь, что по счету все идет слишком легко. В какой-то момент Йоси постарался исправить ситуацию, завел трибуны, это нормально. Я старался держать сосредоточенность, но это непросто. Третий сет получился тяжелым и мог закончиться не в мою пользу. Я сохранял веру в себя. Сейчас я хорошо играю и очень рад, что прошел дальше».

Следующим соперником Карена станет Себастьян Корда или Хуберт Хуркач. Сейчас идет пятый сет их противостояния.