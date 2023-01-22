«Медведев еще не раскрыл свой потенциал». Анастасия Пивоварова — об Australian Open, соцсетях Касаткиной и популярности Валиевой

Интервью с бывшей российской теннисисткой.

У бывшей второй ракетки мира в юниорском рейтинге не получилось построить длительную карьеру — свою роль сыграли многочисленные травмы. В последний раз на корт Анастасия Пивоварова выходила в 2018 году. Сейчас в ее жизни по-прежнему много спорта, но уже в другом формате. Бывшая теннисистка запустила проект в помощь спортсменам, завершившим карьеру. Пивоварова также посещает хоккейные и баскетбольные матчи и дружит с российскими фигуристами, но и о своем виде спорта не забывает. В интервью «СЭ» Анастасия высказалась о лидерах российского и мирового тенниса, объяснила, почему фигурное катание стало так популярно, и прокомментировала смену спортивного гражданства.

— Как вы все успеваете? У вас столько проектов, семья...

— Это грамотный тайм-менеджмент. Важно планировать свои дела заранее, правильно выстраивать свой день. Если ты не прописываешь свой план, то сразу появляются свободные места для прокрастинации, зависания в социальных сетях. И тогда продуктивность падает. А если ты четко знаешь, что делать, — планировать легко.

— Вы часто ходите на хоккей, баскетбол. Вас можно назвать болельщицей?

— Да, я обожаю хоккей, баскетбол. Все, что связано с хоккеем, радует меня. Я даже беременная матчи НХЛ посещала, когда находилась в Америке. После того как родила — сразу же на хоккей пошла. И ребенка мы с собой уже брали — и надевали специальные наушники. Это очень забавно выглядит, но ему вроде нравится такой экшен.

Моя жизнь больше пересекается с хоккеем. Но нет столько свободного времени, чтобы уделять время еще и баскетболу. Футбол — совсем нет. Немного следила за новостями по чемпионату мира. Фигурное катание, конечно, да. У меня много друзей-фигуристов. Общаюсь с Евгенией Тарасовой, Владимиром Морозовым, Александром Энбертом. Они замечательные ребята, достойные личности.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Народная любовь сделала Валиеву популярной

— Как специалиста в сфере спортивного менеджмента хочу вас спросить: почему фигурное катание стало так популярно в России?

— Думаю, в целом популярность этого вида спорта сыграла большую роль. На фоне этого, когда ты занимаешься своим имиджем и работаешь с командой, которая тебя продвигает, то становишься еще более известным. Это непосредственно связано с тем, что сам вид спорта очень популярен. Народ очень любит фигурное катание!

Все следят. Это очень красивый вид спорта, много интриг — это подстегивает людей на то, чтобы наблюдать. Что касается других видов — им гораздо сложнее продвигать свое имя, бренды. Они не настолько популярны. Тот же теннис, например. Теннисисты больше заработают на рекламных контрактах, нежели в России. Я тоже с этим столкнулась, чувствую большую разницу.

— По результатам опроса ВЦИОМ Камилу Валиеву признали лучшей спортсменкой 2022 года. Но не все спикеры отреагировали на это положительно. Как вы думаете, почему так?

— Не знаю, почему такая реакция. Мне трудно сказать. Но почему она самая популярная спортсменка? У нее были трудности в карьере, всем известные. Наш народ, как мне кажется, проникся этой историей и пытается поддержать Камилу всеми способами, трепетно к ней относится — в силу ее возраста в том числе. Думаю, за счет этой любви к спортсмену у Валиевой и получилась такая популярность. Народная любовь.

— Спортсмены часто сталкиваются с критикой в социальных сетях. Как относиться к ней?

— Зависит от личности человека. У меня есть близкие друзья, известные личности в сфере спорта, которые получают много критики в свой адрес, но это их наоборот заряжает работать больше и мотивирует стать еще лучше. Что касается тех, кого это травмирует, возможно, стоит обратиться к специалисту, который сможет психологически правильно настроить спортсмена и поддержать его. Это может плохо закончиться. Когда ты постоянно выступаешь (хоккеисты, футболисты, теннисисты, у которых матчи круглый год), получать гневные письма можно через день. Я сталкивалась с критикой после каждого матча — и неважно, выиграла или проиграла. Все упирается в основном в ставки. Но мы часто смеемся над этим, можем даже выложить в соцсети.

Но для меня это не имело значения. Но были теннисисты, которые даже закончили карьеру из-за этого — Ребекка Марино. Правда, потом она вернулась через какое-то время.

Дарья Касаткина. Фото AFP

Соцсети — хороший фундамент для Касаткиной на будущее

— На Australian Open не все получилось у Дарьи Касаткиной, которая вылетела в первом круге, проиграв своей соотечественнице Варваре Грачевой. Есть мнение, что ей просто не повезло. А вы как считаете?

— Возможно, она не успела набрать форму. А Грачева хорошо играла, как раз-таки на ходу. Просто не сложились обстоятельства. Australian Open — это такой турнир, что совершенно непредсказуемо то, как сыграешь ты, твои соперники, топ-игроки. Теннисисты проходят этап предсезонной подготовки, там большая нагрузка.

Нужно поймать баланс — в первую очередь нагрузить себя, а потом вовремя отпустить и успеть подготовиться к первому турниру серии «Большого шлема» в сезоне. То есть выйти на него в оптимальной форме и на пике — и чтобы он не успел пройти.

Игроки пытаются балансировать на этих нюансах. И удается это только единицам. По итогу победитель только один. Плюс ко всему нужно думать о будущем, так как необходимо заложить фундамент на целый сезон. Это так сложно прогнозировать на Australian Open — плюс погодные условия, климат. И никогда не знаешь, как сыграет соперник не топ-уровня. Он может набрать форму — и ты ничего с этим не сделаешь. Но этим Australian Open и хорош. Интригующий турнир.

— Касаткина активно ведет соцсети. Это может отвлекать спортсмена?

— Я считаю, что в наше время это не отвлекает, а, наоборот, мотивирует. Ты развиваешься как личность. Это хороший повод отвлечься от профессиональной карьеры. У спортсменов большая нагрузка — нужно постоянно тренироваться, выступать. Спорт, гостиницы, перелеты, арены. Должен быть какой-то кусочек для развития. И социальные сети развивают навыки, показывают, кем ты являешься вне корта. Это здорово. И это хороший фундамент для Дарьи на будущее — она сможет продвигать свой бренд и проекты. Она — молодец, пусть продолжает дальше нас радовать.

Даниил Медведев. Фото AFP

Медведев скоро снова всех порадует результатами

— От Даниила Медведева на Australian Open явно ждали большего. Что с ним происходит?

— У него новый этап в жизни — в семье появился ребенок. Это все меняет, другая жизнь. Нужно под нее адаптироваться, взять роль отца. Сейчас появился человечек, который требует внимания. Для мужчин, как мне кажется, это переломный момент в психологии. Думаю, что Даниил справится с этим и выйдет на пик.

У Карена Хачанова была похожая ситуация, когда у него появился ребенок. Он чуть упал в рейтинге, не так хорошо выступал. Но сейчас играет замечательно. Думаю, что Даниил скоро снова всех порадует результатами.

— Медведев выпадет из топ-10 по итогам Australian Open. Насколько вообще важен рейтинг для теннисиста? Андрей Рублев как-то говорил, что не сильно обращает внимания на него.

— Он больше важен для спонсоров, агентов, людей вокруг. Они часто давят, что лучше сначала немного подняться в рейтинге, а потом подписывать какой-то контракт — чтобы получить максимальную выгоду. И окружение больше давит. Конечно, у теннисистов есть свои амбиции. Но если смотреть его каждый день, то можно сойти с ума. Когда спортсмен уже достиг высот, а потом снизился в рейтинге, то он уже знает, как туда вернуться. Нельзя всегда быть на высоте. Даню это должно завести и мотивировать.

— У Медведева спад в карьере?

— Сейчас это, конечно, спад. Ему нужно посмотреть, что изменить в тренировочном процессе. Возможно, необходимо себя психологически настроить. Я не сильно вникала в процессы у Даниила. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями. Не хочу делать громких заявлений. Считаю, что у него достаточно хорошие специалисты, которые со всем справятся и найдут выход. Даниил еще не раскрыл весь свой потенциал.

— Как вам игра Хачанова на Australian Open? Он впервые в карьере вышел в 1/8 финала.

— Карен очень здорово играет. У него был очень тяжелый матч против Френсиса Тиафо — сколько сетболов он отыграл в четвертом сете, сам говорил, что уже настраивался на пятый. Он находится в феноменальной форме. С каждым матчем набирает уверенности. По сетке у него хороший соперник, которого он может обыграть.

Андрей Рублев. Фото Reuters

У Рублева был сложный старт сезона, но он прогрессирует

— Хачанов поддержал Армению после выхода в четвертый круг Australian Open — сделал политическую надпись на камере. Как вы относитесь к таким акциям теннисистов?

— Считаю, что это их личное дело. Почему нет? Если у них есть возможность высказаться, они известные личности, которые могут дать какой-то посыл. Если есть какие-то переживания, почему бы ими не поделиться? Молодец, что Хачанов не боится делать такие поступки.

Он также обращался к зрителям после матча — попросил не свистеть и не кричать — не мешать игрокам во время подачи. В теннисе все-таки есть этикет — на двойные ошибки обычно не хлопают, не радуются. Публика хорошо восприняла его заявление, так как Карен очень интеллигентно попросил.

— Что вы думаете об эмоциях теннисистов? Кто-то нецензурно выражается или ломает ракетки...

— Опять же, есть какие-то рамки. Если речь про Ника Кирьоса, то это уже перебор. Переход всех границ. Зрителям интересно, когда есть эмоции, движение. Они видят, с какими проблемами сталкивается теннисист, что его тревожит, злит, он нервничает, выпускает пар. Мне кажется, такие матчи смотреть интереснее. Но везде нужен баланс. Когда кто-то будет кидать ракетки для привлечения внимания, то это никуда не годится.

— Андрей Рублев сейчас первая ракетка России...

— Он большой молодец. Просто на каком-то драйве играет, против Эванса поймал кураж. Возможно, его подстегнуло интервью соперника, который накануне матча сказал, что будет психологически давить на него. Андрей — молодец. Набирал обороты, шел вперед. У Рублева был сложный старт сезона, непростые матчи. А на Australian Open он прогрессирует. Будем надеяться на дальнейшие успешные выступления.

— Вас удивил вылет Надаля?

— Это случилось из-за травмы. Он сказал после матча, что не мог допустить отказа от матча, будучи победителем прошлогоднего розыгрыша Australian Open. Рафаэль серьезно относится к своей карьере и совершает достойные поступки. Надаль преодолел себя, доиграл матч. Он решил, что так будет интереснее.

— Какие перспективы у Джоковича? Он главный фаворит?

— Конечно. Повторю слова многих — вопрос в том, хватит ли его здоровья закончить турнир на победной ноте. Он в отличной форме, но испытывает сложности из-за травм. Не факт, что Новака хватит до конца турнира. Возможно, кто-то попробует его взять измором. Но если у Джоковича все сложится — он один из основных фаворитов на победу.

— Прошлогодняя ситуация с депортацией влияет на Джоковича?

— Думаю, что он глубоко вздохнул. Уверена, что он отлично подготовился к сезону и наслаждается пребыванием в Австралии. Не думаю, что Новаку легко дался прошлогодний опыт. Он сделает все, чтобы выиграть турнир «Большого шлема».

Анастасия Пивоварова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Нужно относиться к смене спортивного гражданства более лояльно

— Как спортсменам сохранять мотивацию без международных стартов?

— Честно — не знаю. Мне очень жаль спортсменов, что они оказались в такой ситуации. Все мы знаем, насколько важны международные турниры. Другой возможности зарабатывать нет. Если бы мы жили в Америке — был бы шанс заработка на рекламных контрактах. Не знаю, как с этим бороться, преодолевать. Со стороны это сложно. Думаю, что стоит работать с психологами всей командой. В таких ситуациях нужна общая траектория действий, куда идти, как себя мотивировать.

— Что вы думаете о смене спортивного гражданства?

— Для тенниса это не новая ситуация, у нас много игроков, которые ушли играть за другие сборные. Не вижу в этом ничего плохого. Не стоит кричать о патриотизме, это жизнь спортсмена, как и обычных граждан, которые могут работать как в российской, так и в международной компании. Я воспринимаю так: если у тебя появилась возможность выступать, особенно когда есть финансовая поддержка, — то почему бы не выбрать этот путь и использовать свой потенциал?

У спортсменов короткий период в карьере. Нужно относиться к этому более лояльно, спокойно. Не травмировать спортсменов, которые и так оказались в трудной ситуации. Могла бы я на такое пойти? У меня были такие ситуации, меня приглашали играть за сборную Казахстана. Я не приняла то предложение. В конце карьеры была возможность выступать за Австралию — когда я сделала операцию на спину там. Я общалась с агентом, когда мы планировали мое будущее. Мы планировали дальнейшее сотрудничество с Австралией — для меня это был хороший шанс подняться высоко в рейтинге, были все возможности. Я бы приняла вот это предложение, но мое здоровье не позволило мне восстановиться. И я поняла, что нужно заканчивать.

— Вам сложно далось это решение?

— Достаточно легко — я готовилась к этому периоду, чтобы поменять жизнь. Я открыла свой проект, чтобы помочь другим спортсменам преодолеть свой путь. Я пыталась поправить здоровье и предотвратить всевозможные травмы. Но пропускать по полгода, прыгать в рейтинге туда-обратно и форсировать свое здоровье было очень сложно. У меня не осталось сил бороться с этим. У меня большой потенциал вне корта и хороший возраст для его реализации.