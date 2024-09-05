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Свентек плакала на полу после поражения в четвертьфинале. Что происходит с первой ракеткой мира?

Свентек расплакалась после поражения от Пегулы в 1/4 финала US Open
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Ига Свентек.
Фото USA Today Sports
Польская звезда забыла, что такое негрунтовые полуфиналы «Большого шлема».

US Open. Женщины. Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 6:4

Открытый чемпионат США в женской части остался без первой ракетки мира. В четвертьфинале турнира Ига Свентек получила болезненное поражение от американки Джессики Пегулы. Хозяйка корта не оставила польке никаких шансов — 6:2, 6:4. Свентек понадобилось время после матча, чтобы отойти, ведь в исходе в большей степени виновата она сама.

Матч ошибок

До четвертьфинала Ига не то чтобы не отдала ни одного сета, но и не позволила соперницам даже сделать брейк — это 26 выигранных геймов подряд на своей подаче. По пути к матчу с Пегулой польская теннисистка выиграла трех россиянок: Камиллу Рахимову, Анастасию Павлюченкову, Людмилу Самсонову, а также японку Эну Сибахару. Трудности возникли только в первом круге с Рахимовой. В этом матче Свентек допустила 41 невынужденную ошибку. Однако спустя почти два часа она дожала россиянку — 6:4, 7:6 (8:6).

Дальше Ига собралась и полетела по сетке. Соперница по четвертьфиналу была серьезной, но с «рублевским» проклятием. До этой недели Джессике Пегуле никак не удавалось пройти четвертьфинальную стадию турниров «Большого шлема». Сейчас случилась первая удачная попытка из семи.

Свентек опять накрыли невынужденные ошибки. Их, как и в матче с Рахимовой, снова оказалось 41. Но, конечно, уровень шестой ракетки рейтинга WTA Джессики намного выше, чем у 104-й Камиллы. Плюс в четвертьфинале у Иги сильно хромала подача. На брейк-пойнтах соперницы она допускала двойные ошибки, что говорит о нелучшем психологическом состоянии первой ракетки. Такими подарками американка воспользовалась. У нее, в отличие от польки, игра складывалась. Пегула держала концентрацию и оказывала давление на соперницу, не дав той шансов на камбэк.

Через 1 час 28 минут мучения Свентек закончились. С понурым лицом она ушла с корта, но дальше камера ESPN поймала ее в тренажерном зале во время заминки. Ига лежала на полу, когда ей делали массаж, и плакала.

Неудачи на «Шлемах»

Польские СМИ серьезно обеспокоены регрессом своей теннисистки. С одной стороны, Свентек сохраняет первую строчку рейтинга WTA, где отрыв по-прежнему большой, но, с другой, на «Больших шлемах» постоянно что-то не клеится.

Здесь есть исключение — «Ролан Гаррос». На грунтовых парижских кортах Ига удерживает титул три года подряд. Однако в других «мейджорах» за последние два года у нее не было ни одного полуфинала и всего два четвертьфинала из шести возможных. Выглядит маловато для лидера рейтинга. Успех 2022-го, когда были две победы на «Шлемах» и 37-матчевая беспроигрышная серия, на данный момент не кажется для Свентек повторимым.

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В пример польская пресса ставит вторую ракетку Арину Соболенко. Белоруска на турнирах «Большого шлема» в последние два сезона добилась большего: два титула в Мельбурне, финал в Нью-Йорке в прошлом году, два полуфинала. Плюс сейчас в США она уже прошла дальше польки и поборется за выход в финал с американкой Эммой Наварро.

В целом же, если не брать в расчет турниры «Большого шлема», сезон у Свентек как минимум не хуже, чем предыдущий. В 2023-м до сентября у нее было четыре титула, а сейчас — пять плюс бронза на Олимпиаде в Париже.

Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Трудно быть первой

Виновником таких выступлений на «мейджорах» называют календарь, в котором нет места для отдыха. Чтобы оставаться номером один, Иге нужно постоянно защищать очки, но показывать свой лучший теннис каждую неделю у нее не получается. Расписание тура она критиковала еще за две недели до старта US Open.

«Я борюсь за то, что нас не должны заставлять играть еще больше. Но, очевидно, это не наше решение. В сезоне слишком много турниров, и это не может кончиться хорошо. Это стресс, теннис просто становится для нас менее приятным. Мне не нравится играть во всех этих местах, но это очень выматывает — думаю, большинство игроков скажут о том же. Особенно если ты играешь на высоком уровне, поднимаешься в рейтинге. Мне кажется, так не должно быть. Мы заслуживаем немного больше отдыха. Может, люди меня будут ненавидеть за эти слова, потому что мы зарабатываем большие деньги», — цитирует Свентек Sky Sports Tennis.

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После поражения от Пегулы в Нью-Йорке полька вновь заговорила о графике: «Некоторые говорят: «О, мне не нужно играть такое количество турниров». Но дело в том, что у нас так много обязательных турниров, на которые нам буквально нужно явиться, и у нас нет времени поработать или жить спокойно, потому что от одного турнира мы сразу переходим к другому. У нас даже нет достаточно отдыха до конца года, ведь первый турнир начинается 29 декабря. Сезон, конечно, слишком длинный».

Тем не менее, покидая US Open, полька заявила, что готова играть до ноября и придерживаться обязательного расписания, если только не получит травму. Поражение в четвертьфинале дает Свентек чуть больше времени для отдыха. Ожидается, что Ига продолжит выступления в конце сентября в азиатской серии турниров.

Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
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