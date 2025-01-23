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Сегодня, 18:25

Финала с участием двух первых ракеток мира не будет! Громившая всех Свентек неожиданно покидает Мельбурн

Свентек не смогла выйти в финал Australian Open
Роман Кольцов
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото Reuters
Американка Кис — главная героиня дня на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open. Одиночный разряд. Женщины. Полуфинал
Мэдисон Кис (США, 19) — Ига Свентек (Польша, 2) — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)

К полуфиналу с Мэдисон Кис вторая ракетка мира Ига Свентек подошла в суперформе: проиграла на Australian Open всего 14 геймов в пяти матчах. Поэтому казалось, что полька не испытает трудностей и спокойно выйдет финал, где ее ждала Арина Соболенко. Многие любители тенниса уже предвкушали битву не только за титул, но и за первую строчку рейтинга.

Однако у американки были другие планы: она отыграла матчбол и победила на тай-брейке, отправив фаворитку домой. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10-8) в пользу Кис. Сенсация и подарок для Соболенко, которая теперь при любом результате финала на следующей неделе сохранит первую строчку рейтинга.

Как Кис одолела Свентек

В первом сете обе теннисистки действовали неуверенно, и партия превратилась в качели. Кис допустила много невынужденных ошибок, а Свентек собралась в нужный момент и повела в счете.

А во втором сете все перевернулось с ног на голову: Мэдисон стала играть очень мощно и без помарок, а Ига просела. Да так, что совсем перестала успевать за бешеным темпом 14-й ракетки мира. И тут случился разгром.

Фото Reuters

В решающей партии разыгралась настоящая драма. Девушки поочередно отыгрывали брейк-пойнты и дошли до счета 5:5, где Кис проиграла свою подачу. В один момент промелькнула мысль: это все, сказка закончилась. Но не тут-то было. Когда Свентек подавала на победу и дошла до матчбола, с американкой случилось что-то невероятное, будто демон вселился. Она дважды приняла агрессивно и точно, выиграла оба очка, а затем заставила Игу сделать двойную ошибку.

А решающий тай-брейк показал, насколько психологически устойчива Мэдисон. Она постоянно проигрывала в один-два очка, но находила в себе силы отыграться. И в итоге, когда полька повела 8:7, Кис дважды великолепно подала, а на матчболе дожала соперницу. Получился невероятный по накалу поединок.

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«Я все еще пытаюсь понять, что происходит. Да... Я в финале! В матче был такой высокий уровень. В первом сете я боролась, второй забрала уверенно, а в третьем была битва. И я так рада, что проведу здесь субботу. Хоть я и проиграла первый сет, мне показалось, что в конце я прибавила — так что во втором я была уже на ходу. И было приятно взять второй сет уверенно. А в третьем было столько борьбы, столько шансов на брейк... У нее же был матчбол?

По-моему, я в какой-то момент потеряла сознание от того, сколько пришлось бегать. И решающий тай-брейк — такая драматичная концовка. Мы обе боролись с нервами, давили друг на друга. Все решалось в том, кто сможет сыграть чуть лучше. И я рада, что это была я», — сказала Кис в интервью на корте после победы.

Мэдисон Кис.
Фото Reuters

Впереди финал с Соболенко

Мэдисон во второй раз в карьере и впервые с 2017-го вышла в финал «Большого шлема» и теперь сыграет с Ариной Соболенко, которая в своем полуфинала обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:2.

В личных встречах белоруска ведет у Кис 4:1, и на ее счету три победы кряду. В Австралии Арина выиграла уже 20 матчей подряд. На «Больших шлемах» в целом — 13.

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У американки, перед Australian Open взявшей титул в Аделаиде, тоже победная серия — 11 встреч кряду, самая длинная в ее карьере. Нас ждет мощнейший финал, в котором Кис снова будет считаться аутсайдером. Как можно было заметить по игре со Свентек, ее это ничуть не беспокоит. Кажется, только придает сил.

Вылет польки — хорошая новость для Соболенко, поскольку она уже точно сохранит первую строчку рейтинга после турнира. Даже если Арина не защитит титул, она будет опережать Игу на 186 очков.

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Мэдисон Кис
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