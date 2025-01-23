Финала с участием двух первых ракеток мира не будет! Громившая всех Свентек неожиданно покидает Мельбурн

Американка Кис — главная героиня дня на Открытом чемпионате Австралии.

Australian Open. Одиночный разряд. Женщины. Полуфинал

Мэдисон Кис (США, 19) — Ига Свентек (Польша, 2) — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)

К полуфиналу с Мэдисон Кис вторая ракетка мира Ига Свентек подошла в суперформе: проиграла на Australian Open всего 14 геймов в пяти матчах. Поэтому казалось, что полька не испытает трудностей и спокойно выйдет финал, где ее ждала Арина Соболенко. Многие любители тенниса уже предвкушали битву не только за титул, но и за первую строчку рейтинга.

Однако у американки были другие планы: она отыграла матчбол и победила на тай-брейке, отправив фаворитку домой. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10-8) в пользу Кис. Сенсация и подарок для Соболенко, которая теперь при любом результате финала на следующей неделе сохранит первую строчку рейтинга.

Как Кис одолела Свентек

В первом сете обе теннисистки действовали неуверенно, и партия превратилась в качели. Кис допустила много невынужденных ошибок, а Свентек собралась в нужный момент и повела в счете.

А во втором сете все перевернулось с ног на голову: Мэдисон стала играть очень мощно и без помарок, а Ига просела. Да так, что совсем перестала успевать за бешеным темпом 14-й ракетки мира. И тут случился разгром.

Фото Reuters

В решающей партии разыгралась настоящая драма. Девушки поочередно отыгрывали брейк-пойнты и дошли до счета 5:5, где Кис проиграла свою подачу. В один момент промелькнула мысль: это все, сказка закончилась. Но не тут-то было. Когда Свентек подавала на победу и дошла до матчбола, с американкой случилось что-то невероятное, будто демон вселился. Она дважды приняла агрессивно и точно, выиграла оба очка, а затем заставила Игу сделать двойную ошибку.

А решающий тай-брейк показал, насколько психологически устойчива Мэдисон. Она постоянно проигрывала в один-два очка, но находила в себе силы отыграться. И в итоге, когда полька повела 8:7, Кис дважды великолепно подала, а на матчболе дожала соперницу. Получился невероятный по накалу поединок.

«Я все еще пытаюсь понять, что происходит. Да... Я в финале! В матче был такой высокий уровень. В первом сете я боролась, второй забрала уверенно, а в третьем была битва. И я так рада, что проведу здесь субботу. Хоть я и проиграла первый сет, мне показалось, что в конце я прибавила — так что во втором я была уже на ходу. И было приятно взять второй сет уверенно. А в третьем было столько борьбы, столько шансов на брейк... У нее же был матчбол?

По-моему, я в какой-то момент потеряла сознание от того, сколько пришлось бегать. И решающий тай-брейк — такая драматичная концовка. Мы обе боролись с нервами, давили друг на друга. Все решалось в том, кто сможет сыграть чуть лучше. И я рада, что это была я», — сказала Кис в интервью на корте после победы.

Мэдисон Кис. Фото Reuters

Впереди финал с Соболенко

Мэдисон во второй раз в карьере и впервые с 2017-го вышла в финал «Большого шлема» и теперь сыграет с Ариной Соболенко, которая в своем полуфинала обыграла испанку Паулу Бадосу — 6:4, 6:2.

В личных встречах белоруска ведет у Кис 4:1, и на ее счету три победы кряду. В Австралии Арина выиграла уже 20 матчей подряд. На «Больших шлемах» в целом — 13.

У американки, перед Australian Open взявшей титул в Аделаиде, тоже победная серия — 11 встреч кряду, самая длинная в ее карьере. Нас ждет мощнейший финал, в котором Кис снова будет считаться аутсайдером. Как можно было заметить по игре со Свентек, ее это ничуть не беспокоит. Кажется, только придает сил.

Вылет польки — хорошая новость для Соболенко, поскольку она уже точно сохранит первую строчку рейтинга после турнира. Даже если Арина не защитит титул, она будет опережать Игу на 186 очков.