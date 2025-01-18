Хачанов оставил Australian Open без россиян. Куда мчится «русская тройка»?

Впервые с 2019 года никто из наших мужчин не пробился в четвертый круг мейджора.

Australian Open. Одиночный разряд

Мужчины. Третий круг

Алекс Микельсен (США) — Карен Хачанов (Россия, 19) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Карен Хачанов последним из наших теннисистов вылетел из мужской одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии. Если не брать Уимблдон-2022 (куда россиян не пустили по политическим причинам), ни одного представителя России на стадии 1/8 финала мейджора не будет впервые с Лондона-2019, а в Мельбурне такого не было с 2018-го. То есть мы наблюдаем первый крупный провал с тех пор, когда «впряглась» «русская тройка». Причем, сейчас все наши звезды — Андрей Рублев, Дмитрий Медведев и Карен Хачанов — уступили молодым малоизвестным соперникам. Можно ли после этого говорить о кризисе отечественного мужского тенниса?

Слов почти нет

Год назад Хачанов проиграл в Австралии только будущему лидеру мужского теннису Яннику Синнеру — это произошло в четвертом круге. Сейчас Карен вылетел в третьем от 20-летнего Алекса Михельсена. Американец подает большие надежды, и в первом круге в Мельбурне одолел звездного грека Стефаноса Циципаса. Однако сильнее всего удручает качество игры 28-летнего россиянина. Против 42-й ракетки мира он боролся только два сетах из трех, причем в решающие моменты сам отдал сопернику преимущество. Особенно обидно за вторую партию, в которой наш соотечественник вел 3:0 и 4:1, но потом потерял инициативу и не дожал Алекса на тай-брейке.

«Я никогда так хорошо не играл с форхенда, — делился эмоциями Михельсен, который добрался до четвертого круга ТБШ впервые в карьере. — Я не знаю, что происходит. Очень рад, что продолжаю движение вперед. Слов почти нет. Надеюсь сохранить этот импульс». Конечно, Алексу пока далеко до рекордов Пита Сампраса и Энди Роддика, но для американского мужского тенниса, в котором давно не было суперзвезд, прогресс парня — повод для радости. Особенно на фоне подвига 19-летнего другого представителя США Ленера Тьена, которые накануне разобрался с лидером российского тенниса Даниилом Медведевым.

Учитывая последние результаты Хачанова на мейджорах, ничего удивительного в нынешнем итоге его выступления в Австралии, конечно, нет. Хотя после двух удачных матчей в Мельбурне у болельщиков теплилась надежда, что Карен, в отличие от «напарников» по «русской тройке» Рублева и Медведева находится на подъеме. Однако мы видим, что от неплохой формы призера Олимпиады-2020, которую он демонстрировал в конце прошлого сезона, не осталось и следа. На турнире АТР 250 в Гонконге Хачанов вылетел в первом же матче, на Australian Open — в третьем. Карен потерял 100 очков в рейтинге, и теперь должен сражать за место в Топ-20.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Белая и черная полоса

Можно ли сделать из нынешних неудач «русской тройки» далеко идущие выводы? Если речь об обобщениях, то здесь можно сказать только одно: одновременный кризис лидеров нашего мужского тенниса — печальное стечение обстоятельств. Причины провалов у всех разные, хотя наши звезды действительно попали под «новую волну», которая накатывает на АТР-тур. Предыдущая волна, самыми яркими представителям которой стали Янник Синнер и Карлос Алькарса, напомню, утопила амбиции Даниила Медведева, который претендовал на лидерство на фоне ухода Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Жесткое соперничество с молодежью сильно бьет по нервам первой ракетки России. И очень обидно наблюдать как один из самых интересных игроков превращается в чемпиона по штрафам, в плохиша, который привлекает публику своими выходками на корте. Конечно, роль анфан террибля не мешала побеждать многим великим игрокам. Например, румыну Илие Настасе или американцу Джону Макинрою. Но навряд ли уход в негатив — хороший вариант для Даниила. Видно, как припадки гнева разрушают россиянина изнутри. И главное — из его тенниса исчезает романтика, игра для Медведева превращается в средство заработка, а не в возможность доказать свою правоту в нестандартных подходах к технике и построению карьеры.

Впрочем то, что происходит с Даниилом пока не выглядит критично. У Медведева крепкий тыл, отличная семья, проверенная команда тренеров и более-менее нормальное состояние здоровья. Во всяком случае не видно причин, по которым черная полоса не может смениться белой. Да, наш звездный игрок постепенно отступает в рейтинге, давно не берет титулов, и все его эксперименты с тактикой и подготовкой к сезону в последнее время оказывались неудачными. Но его конкуренты — тоже люди. Джокович постепенно теряет мотивацию, над Синнером нависает допинговое разбирательство, Алькарас нестабилен. В общем, если Даниил разберется с собственными «тараканами», мы еще увидим его на вершине.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Закат или временное затишье?

А вот с Андреем Рублевым все намного хуже. 27-летний игрок стабильно устраивает на корте клоунские представления, в отличие от Медведева — совершенно бессмысленные. Андрей дает дикие интервью о своих проблемах (в том числе — психических) и явно нуждается во внешней помощи. Возможно, у теннисиста проблемы на личном фронте или просто что-то перемкнуло в голове, но так дальше нельзя. Надо взять паузу и разобраться в себе, а вместо этого Рублев продолжает выбираться из кризиса через выступления на корте, в том числе на небольших турнирах. Для юного игрока это хороший метод. Но Андрею давно сложившийся спортсмен, и думать, что все проблемы рассосутся сами собой — просто наивно.

Как итог — после поражения от 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки на Australian Open-2025 Рублев может лишиться места в Тор-10. И вернуться туда при нынешних раскладах будет крайне сложно. Тут можно вспомнить, что Евгений Кафельников и Марат Сафин фактически закончили карьеру в 29 лет. Николай Давыденко не показывал высоких результатов тоже примерно с этого возраста. Конечно, сейчас совершенно другие медицинские возможности, и пример Новака Джоковича показывает: и в 35+ теннисист может быть еще ого-ого. Однако вся «русская тройка» неуклонно подходит к рубежу, за которым — либо перезагрузка и новый прорыв, либо скатывание в недра рейтинга и постепенное забвение.

Если Медведев, Рублев и Хачанов в ближайшее время не взбодрятся, в мужском теннисе нас, видимо, ждет болезненная смена поколений, которую мы наблюдали в середине десятых. Подпереть «русскую тройку» из молодежи пока просто некому. Карацев больше не попадает даже в квалификацию ТБШ, Шевченко перебрался в Казахстан, Котов и Саффиулин зависли на уровне начальных раундов мейджоров, перспективы Качмазова — очень туманные. Есть надежды на Тимофея Дерипаско, но впереди у парня — переход во взрослый теннис без гарантий, что мы получим новую звезду. В общем, прогнозы тревожные. О закате «русской тройки» пока говорить рано, но нынешний момент для нашего мужского тенниса — точно не самый обнадеживающий.