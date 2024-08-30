Камбэк Самсоновой и принципиальный матч Шнайдер. Как наши девушки выступают на US Open

Мирра не добралась до реванша со Свентек, Калинская впервые в третьем круге.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард. Женщины

Одиночный разряд. Второй круг

Анна Калинская (Россия, 15) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:2, 6:4

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Мари Бузкова (Чехия) — 3:6, 7:6, 6:3

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Элизабетта Коччаретто — 5:7, 6:1, 6:2

Анастасия Потапова (Россия) — Варвара Лепченко (США) —6:3, 6:4

Эшлин Крюгер (США) — Мирра Андреева (Россия, 21) — 6:1, 6:4

В четвертый игровой день US Open сразу пять россиянок шагнули в третий круг. Анна Калинская, Диана Шнайдер и Анастасия Потапова выиграли свои матчи в двух сетах, а Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова одержали волевые победы. Последней пришлось провести на корте почти три часа, совершив невероятный камбэк в матче с Марией Бузковой. Чешская теннисистка выиграла первый сет и вела во втором 5:2, но дальше прошла именно россиянка. Увы, но уже во втором раунде турнир в Нью-Йорке покидает Мирра Андреева. На двух турнирах «Большого шлема» после полуфинала «Ролан Гаррос» восходящая звезда мирового тенниса выиграла всего один матч.

Сорвавшийся реванш

На US Open Андреева-младшая провела один классный сет. Первый против Камилы Осорио. Во второй партии с колумбийкой Андреева мучилась на своей подаче и с большим трудом выиграла матч на тай-брейке. В матче с Эшлин Крюгер, которая сейчас находится на подъеме, эти проблемы только усугубились. За матч американка сделала шесть брейков, а Мирра очень часто допускала невынужденные ошибки. Всего за 17 геймов их набралось аж 25-ть. Соперница сыграла гораздо аккуратнее и эффективнее. Во второй партии у Андреевой был шанс перехватить инициативу при счете 2:5 она раскрепостилась и заиграла свой лучший теннис, но Крюгер все-таки довела дело до победы, хотя и поволновался своих болельщиков.

Таким образом, после классного выступления на «тысячнике» в Цинциннати (две недели назад были победы над праймовыми Ясмин Паолини и Эммой Наварро), Мирра не смогла развить свой успех и вновь встретиться с Игой Свентек (многие ожидали их реванша в 1/8 финала). На втором «Шлеме» подряд она вылетает на ранней стадии. На Уимблдоне в первом круге от ровесницы Бренды Фрухвиртовой, на US Open от 20-летней Крюгер. Впрочем, требовать суперстабильности от 17-летней теннисистки тоже неверно. Андреева-младшая и так идет с серьезным опережением графика и еще сохраняет шансы закончить год в топ-20.

Эшлин же впервые в карьере вышла в третий круг «Шлема». Учитывая ее результаты в Торонто (из квалификации дошла до 1/8 финала) и Цинциннати (обыграла Наоми Осаку и Донну Векич), — это совсем не удивляет. За выход во вторую неделю Крюгер поборется с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой. Уроженка Оленегорска вышла в третий круг на третьем «Шлеме» подряд. Причем победа над Боузковой смело можно назвать героической. Теннисистки провели на корте два часа и 50 минут. Плюс Самсонова отыграла подачу на матч при счете 5:3 во второй партии. Такая воля к победе заслуживает аплодисментов.

Уверенность Шнайдер и проблемы Рыбакиной

Диана Шнайдер вышла в третий круг на втором ТБШ подряд. 20-летняя россиянка на классе обыграла Клару Таусон. Диана была очень стабильна на своей подаче, поэтому по одному брейку в каждой партии ей хватило, чтобы довести матч до победы. Дальше ее ждем принципиальный матч с Сарой Эррани. Итальянка практически в одиночку лишила Шнайдер и Мирры золота Игр в Париже, показав феноменальный теннис в финале Олимпиады. Так что сейчас Диане представилась хорошая возможность, чтобы отыграться.

А вот Анна Калинская и Анна Потапова впервые вышли в третий круг US Open. Вторая ракетка России оказалась сильнее тезки Анны Бондар, а Потапова обыграла представительницу США Варвару Лепченко (отыграв шесть брейк-пойнтов). За выход во вторую неделю 23-летняя уроженка Волгограда сыграет с Наоми Осакой или Каролиной Муховой. Калинскую же ждет матч с Беатрис Хаддад Майя из Бразилии.

В третьем круге и быстро вернувшаяся в элиту после тяжелой травмы Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 обидно проиграла первую партию, позволив Элизабетта Коччаретто сделать брейк в 12 гейме. Зато во втором и третьем сете Павлюченкова доминировала на корте, позволив сопернице взять всего три гейма.

Также стоит отметить решение Елены Рыбакиной сняться с турнира. Четвертая ракетка мира не вышла на матч второго круга с Джессикой Понше из-за травмы, но какой именно 25-летняя москвичка не сообщила. Она сказала только, что послушала свое тело. US Open стал уже седьмым крупным турниром текущего сезона, с которого Елена снялась из-за проблем со здоровьем. Звучит тревожно.