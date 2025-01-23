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Россиянин — в финале Australian Open! Егор Плешивцев поборется за юниорский титул в парном разряде

Россиянин Плешивцев сыграет в финале юниорского Australian Open в парном разряде
Артем Белинин
Корреспондент
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Российский теннисист Егор Плешивцев
Егор Плешивцев.
Фото Global Look Press
Болеем!

Российский теннисист Егор Плешивцев в паре с сербом Огненом Миличем пробился в финал юниорского Australian Open-2025 в парном разряде. В полуфинале дуэт одержал победу над американцем Оливером Бондингом и британцем Джеггером Личем со счетом 7:5, 5:7, 10:7. Матч длился 1 час 21 минуту.

Удачный старт сезона

2025-й Плешивцев начал активно — матч против Бондинга и Лича стал для него уже 15-м в году. С начала января 17-летний россиянин находится в Австралии, где успел сыграть на двух турнирах, показав достойные результаты.

10 января Плешивцев принял участие в юношеском турнире в Траралгоне, где дошел до финала в одиночном разряде, но уступил швейцарцу Анри Бернету. В парном разряде на том же турнире Егор выступал вместе с Миличем, однако дуэт выбыл уже во втором раунде, проиграв Бондингу и Личу. На Australian Open-2025 россиянин и серб взяли реванш.

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В одиночном разряде мельбурнского турнира «Большого шлема» Плешивцев выступил менее удачно, завершив борьбу в третьем раунде, где уступил финну Оскари Палданиусу. Однако, учитывая, что это лишь второй Australian Open в карьере россиянина (в дебюте он вылетел в первом раунде), такой результат можно считать прогрессом.

На данный момент Плешивцев занимает 34-ю строчку в рейтинге ITF, улучшив свои позиции по сравнению с 2024 годом, когда он был на 71-м месте.

Российский теннисист Егор Плешивцев
Фото Global Look Press

Планы на будущее

Егор намерен максимально выложиться в этом сезоне. В интервью «Чемпионату» в декабре 2023 года он заявил, что планирует переход на взрослый уровень:

«Этот и следующий год я еще проведу в юниорском туре. Хочу сыграть на всех турнирах «Большого шлема». Например, в Австралию виза уже готова, и мы планируем туда поехать. Дальше буду набирать очки и подниматься в рейтинге. Возможно, попробую сыграть несколько взрослых турниров, чтобы набраться опыта и заработать первые очки в рейтинге ATP».

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Кто станет соперником в финале?

Финал юниорского Australian Open-2025 в парном разряде обещает быть напряженным. Российско-сербскому дуэту предстоит встретиться с американо-чешской парой. Теннисист из США Максвелл Экстед — победитель парного разряда прошлогоднего Australian Open и 12-й номер рейтинга ITF. Его партнер, чех Ян Кумстат, — третья ракетка мира среди юниоров, в прошлом году дошедший до финала в одиночном разряде, где уступил японцу Рэю Сакамото.

Финал юниорского Australian Open-2025 в парном разряде состоится 24 января.

Теннис
Australian Open
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