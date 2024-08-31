Шнайдер взяла в Нью-Йорке реванш за Олимпиаду. Россиянка установила личный рекорд на «Больших шлемах»

Диана разгромила итальянку Сару Эррани и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

US Open. Женщины. Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 6:2

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2

Диана Шнайдер продолжает блистать на теннисных кортах, устанавливая личные рекорды. В Нью-Йорке на US Open она впервые вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема». Причем 20-летняя россиянка в матче за выход в число 16 лучших теннисисток Открытого чемпионата США разгромила не кого-нибудь, а свою обидчицу по парному олимпийскому финалу — итальянку Сару Эррани, которая просто не справилась с мощью ударов Дианы. Правда, теперь Шнайдер ждет очень опасная соперница — американка Джессика Пегула.

Тренер помогает в борьбе с негативом

Шнайдер в нынешнем сезоне превосходит, пожалуй, все ожидания. Три титула турниров WTA (не считая трофея категории «125»), прорыв в топ-20 рейтинга в одиночном разряде, олимпийское серебро вместе с Миррой Андреевой в Париже. И главное — в игре Дианы действительно заметна все возрастающая уверенность в своих силах. Во многом, пожалуй, это заслуга ее нового тренера Игоря Андреева — в прошлом очень сильного теннисиста, доходившего, в частности, до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и выигрывавшего Кубок Кремля. С Дианой они начали сотрудничество в июне, по ходу травяного сезона.

И результаты впечатляют — в одиночке к настоящему моменту со старта турнира в Бад-Хомбурге она выиграла 22 матча из 26, включая два титула. «Игорь был правильным выбором в нужное время. Мы много работаем над моими негативными мыслями на корте. У него большой опыт игрока, поэтому есть много моментов, когда он может понять, как я себя чувствую на корте. Он дает дельные советы, которые мне помогают», — рассказала она на днях Tennis Majors.

Шнайдер также добавила: «Я просто очень расстраиваюсь, если совершаю ошибки. Мы все люди, мы не роботы, но иногда мне трудно понять, что совершать ошибки — это нормально, что я должна просто продолжать идти. Игорь учит меня, что это способ стать лучше и важно сохранять концентрацию на протяжении всего матча и бороться за каждое очко». Что же касается чисто теннисной работы, то, по словам Дианы, они с Андреевым много работали над подачей, а также над выбором удара в определенных ситуациях из разных позиций на корте.

Фото Global Look Press

Пегула на очереди

На Уимблдоне Шнайдер впервые на турнирах «Большого шлема» дошла до третьего круга, где в борьбе уступила американке Эмме Наварро. Сейчас же Диана на пути к четвертому кругу вообще не проиграла ни одной партии, суммарно отдав только 13 геймов аргентинке Наде Подороске, датчанке Кларе Таусон и Саре Эррани. Понятно, что после финала Игр в Париже, где Эррани вместе с Жасмин Паолини во многом за счет опыта 37-летней итальянки взяли над россиянками верх, Диане хотелось взять убедительный реванш. Сара давно уже не показывает топ-результатов в одиночке, пусть 12 лет назад доходила до финала «Ролан Гаррос». Но на US Open она неожиданно вышла в третий круг.

Однако совершить подвиг в матче со Шнайдер итальянка не смогла, уж очень были неравны силы. Эррани пробовала накручивать мячи без скорости левше Диане под бэкхенд, но та все равно пробивала мощно, точно и по углам. В первом сете чуть тревожно стало только после того, как при 2:0 и 40:15 россиянка отдала свою подачу. Зато в следующем гейме помогла Сара, сделав на брейк-пойнте двойную. Шнайдер стала бить чуть-чуть более аккуратно, снизив количество невынужденных ошибок. И это прекрасно работало. Как в первом сете, так и во втором, где Эррани от безысходности попробовала укорачивать и чаще ходить к сетке. В отдельных розыгрышах это помогало, но после 2:2 итальянка, вынужденная много бегать, подустала и не взяла больше ни одного гейма.

Что ж, в матче с Пегулой, которая выиграла турнир в Торонто и дошла до финала в Цинциннати, Диане, конечно, придется намного сложнее. К тому же в Торонто Шнайдер в полуфинале уступила американке 4:6, 3:6, хотя тогда она была уставшей после Олимпийских игр. В любом случае шансы на победу над Джессикой, безусловно, есть. Кстати, в live-рейтинге Диана поднялась уже на 16-е место, а в чемпионской гонке — на 15-е.

Анастасия Потапова. Фото Global Look Press

Впервые в четвертый круг на турнире «Большого шлема» могла выйти в Нью-Йорке и еще одна россиянка Анастасия Потапова, с которой, кстати, Андреев работал до начала сотрудничества со Шнайдер. Однако Анастасия не смогла ничего противопоставить прошлогодней финалистке «Ролан Гаррос» Каролине Муховой из Чехии. В прошлом году Мухова дошла и до полуфинала US Open, но травмировала там запястье, перенесла операцию и не играла на турнирах около восьми месяцев, вернувшись только во время травяного сезона-2024.

Тем не менее сейчас Каролина явно набирает форму, что и подтвердила в матче с Потаповой. Только в дебюте встречи россиянка владела преимуществом — она вела 2:1 и заработала двойной брейк-пойнт на подаче соперницы. Но Мухова отыгралась, после чего в пятом гейме сделала, как выяснилось, единственный брейк в сете. А во второй партии игра Потаповой совсем развалилась, в том числе из-за очень вариативных действий Каролины.