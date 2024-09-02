Шнайдер осталась без четвертьфинала US Open. Россиянка уступила неудобной сопернице

Диана взяла только шесть геймов у Джессики Пегулы.

Теннис. US Open. Женщины

Четвертый круг

Джессика Пегула (США, 6) — Диана Шнайдер (Россия, 18) — 6:4, 6:2

Россиянка Диана Шнайдер не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США, взяв всего шесть геймов у американки Джессики Пегулы, которую еще после поражения в Торонто могла назвать неудобной соперницей. Но в целом турнир получился для Дианы весьма неплохим.

Разный стиль с Надалем

Любопытно, что с начала травяного сезона именно Шнайдер и Пегула лидировали по количеству выигранных матчей в WTA-туре. Россиянка победила в 24 встречах, а американка — в 19. Правда, на счету Джессики было внушительное достижение в виде титула WTA 1000 в Торонто, где в полуфинале она как раз справилась с Дианой. С другой стороны, тогда Шнайдер была явно уставшей после олимпийского парного финала.

После этого Пегула дошла до финала в Цинциннати, а на Открытом чемпионате США, как и Диана, не проиграла за три встречи ни одной партии. Правда, и соперницы у нее были не очень сильные — американки Шелби Роджерс и София Кенин, а также Джессика Бузас Манейро из Испании. Вообще Пегула относится к тому типу теннисисток, которые умеют хорошо держать мяч в игре, заставляя соперниц совершать ошибки. В то же время Шнайдер можно отнести к игрокам ярко атакующего плана. При этом не стоит забывать, что Диана — левша, коих в туре на высоком уровне не очень-то и много.

«Рафаэль Надаль левша, но у нас разный стиль игры. Когда я росла, было не так много левшей, так что конкретного игрока, на которого я бы смотрела, не было. Конечно, я наблюдала за Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, но левшей я не помню. У женщин можно выделить Петру Квитову, я была очень рада сыграть с ней в прошлом году. Она отличная теннисистка, как и еще одна знаменитая левша в теннисе Анжелика Кербер. Но я выросла преимущественно на мужском теннисе», — рассказала она Tennis Majors. Кстати, после уверенного выигрыша (6:2, 6:2) у итальянки Сары Эррани в третьем круге US Open Шнайдер назвала США своим вторым домом. Что логично, ведь россиянка в Америке училась и жила довольно долгое время.

Диана Шнайдер. Фото USA Today Sports

Диана не дотерпела

Напомним, что благодаря выходу в четвертый круг Шнайдер уже обновила личный рекорд на «Больших шлемах», установленный пару месяцев назад на Уимблдоне. Но почему бы не замахнуться на выход в четвертьфинал? Да, шансы изначально котировались ниже 50 процентов, но их точно с учетом формы нашей теннисистки нельзя было назвать нулевыми. И в самом дебюте встречи с Пегулой игра шла под диктовку россиянки. Она легко взяла свою подачу, а на приеме заработала в общей сложности четыре брейк-пойнта. Вот только повести 2:0 не удалось, а в третьем гейме уже Диана отдала свою подачу.

Тем не менее подопечная Игоря Андреева не скисла — она прибавила в активности и сравняла счет. Вот только затем последовал провальный отрезок — Пегула действовала в меру плотно, но аккуратно, в то время как россиянка внезапно начала сорить невынужденными ошибками. Как следствие, она отдала три гейма подряд, включая две собственные ошибки. Казалось бы, сет с 2:5 уже не спасти, однако Шнайдер едва это не сделала, в очередной раз показав переменчивость женского тенниса.

Пегула стала слишком аккуратничать, а Диана, напротив, перестала лупить по сеткам и аутам, демонстрируя в том числе неплохие навыки в обороне. «Терпи!» — кричали Шнайдер с трибун. И она терпела, выиграв два гейма, сократив счет до минимума и заработав два брейк-пойнта на 5:5. Но в одном случае Пегула прекрасно подала, а во втором шикарно попала в угол, вынудив россиянку ошибиться. И в итоге все же удержала подачу, взяв заодно и стартовый сет.

Джессика Пегула. Фото USA Today Sports

Вторую партию Диана начала относительно уверенно, взяв свою подачу, но затем при 1:1 в затяжном десятиминутном гейме на «больше — меньше» позволила сопернице сделать-таки брейк. Причем обиднейшим образом, двойной ошибкой. Хотя и Пегулу, конечно, надо отметить — она показывала теннис очень высокого уровня, не просто передерживая россиянку на задней линии, но порой заставляя своей активностью ту ошибаться или вовсе попадая навылет. Вскоре и во второй партии она повела 5:2.

И на сей раз мы не увидели даже намека на спасение от Шнайдер. Американка подала на матч очень уверенно, завершив встречу эйсом, и в четвертьфинале встретится с лучшей в противостоянии Иги Свентек из Польши и россиянки Людмилы Самсоновой. Что касается Дианы, то ей также не стоит сильно расстраиваться — она впервые дошла до четвертого круга на «Больших шлемах» и с высокой долей вероятности поднимается на рекордную для себя 16-ю строчку в рейтинге WTA.