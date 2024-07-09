«Хотелось помучить его». Медведев разобрался с Синнером в четвертьфинале Уимблдона

Даниил Медведев победил первую ракетку мира Янника Синнера в пятисетовом матче.

Медведев и Синнер провели захватывающее противостояние на центральном корте Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. Соперники обменивались эффектными розыгрышами и вытаскивали сложные мячи, держали в напряжении и забрали по одному тай-брейку. Первой ракетке мира из-за ухудшившегося самочувствия потребовался медицинский тайм-аут в начале третьего сета и несколько геймов на возвращение в игру. Даниил здорово вел матч и вырвался вперед, словно взял немного времени на восстановление в четвертой партии и затем довел игру до победы. Россиянин прервал неудачную серию против итальянца и во второй раз подряд вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» в Лондоне.

Серия без побед

Медведев и Синнер перед стартом на Уимблдоне провели совместную тренировку. Даниил и Янник сделали друг другу комплименты о готовности к травяному «мейджору», а затем дошли до встречи в четвертьфинале. Так россиянин и итальянец оказались в шаге от повторения лучшего результата на этих кортах — прошлогоднего полуфинала, в котором уступили будущему чемпиону Карлосу Алькарасу и легендарному Новаку Джоковичу соответственно.

Медведев и Синнер перед этим матчем почти сравнялись по личным встречам — 6-5. Даниил собрал против Янника шесть побед с февраля 2020-го до апреля 2023-го, когда выиграл финал «мастерса» в Майами. Итальянец тогда на церемонии награждения в очередной раз отметил силу хардового специалиста и предложил дождаться его результатов на грунте. Россиянин вскоре удивил всех и самого себя, на «любимом» покрытии завоевал титул «мастерса» в Риме. Но после этого экс-лидер мирового рейтинга более чем на год ушел в серию без трофеев при едва ли не лучшем в карьере уровне тенниса.

Синнер собрал против Медведева пять побед с октября 2023-го до мартовской встречи в Майами. Янник мощно прибавил во второй половине предыдущего сезона и с начала этого продолжил добывать трофеи, взял первый титул на турнирах «Большого шлема» в эпичном финале с Даниилом на Australian Open и стал первой ракеткой мира. При этом россиянин только одно из пяти поражений от итальянца за это время назвал безоговорочным — весной в полуфинале американского «мастерса». В любом случае лидер мирового рейтинга был фаворитом этой игры, к которой подошел на серии из девяти побед на травяных покрытиях. И настроение ему портил разве что вчерашний вылет девушки: Анна Калинская была вынуждена сняться во втором сете встречи с Еленой Рыбакиной.

Янник Синнер. Фото Global Look Press

«Один из лучших в мире»

Медведев до прошлого года имел сложные отношения с Уимблдоном. Перед новым турниром россиянин напомнил: на первом корте он играет лучше, а покрытие главной арены ему кажется заметно медленнее. И после этого стал чаще попадать именно на нее. Перед стартом Даниил ответил на вопрос о выборе формата матчей на «мейджорах»: три сета все же лучше пяти по ряду причин — не только более быстрое восстановление и снижение риска травмы, но и большая привлекательность для телевидения и зрителей в случае не самых содержательных поединков. И после такого не мог не провести на корте все пять сетов.

Медведев — мастер матчей-триллеров, его австралийский марафон в начале года вышел запоминающимся. Еще один бесценный опыт россиянин теперь рассчитывает получить на Олимпиаде в Париже с возвращением на грунтовые корты «Ролан Гаррос». По его словам, выбор был легким: для карьеры в туре после травяного сезона стоит готовиться к выступлению на харде, для личного наследия — стартовать на Играх. Там сам Даниил более высокими считает свои шансы в паре или миксте.

Медведев перед матчем с Синнером вспомнил о статистике: он обычно играет с топ-соперниками в статусе первой ракетки мира удачнее, чем при их иной позиции в рейтинге. Этот факт был выведен после встреч с Джоковичем, теперь Даниил собирался проверить правило в противостоянии с Янником.

И конечно же, где Медведев — там мемы. Один он сотворил до Уимблдона на съемках рекламы с Джоном Макинроем. В шутливом ролике легендарный американец предложил россиянину исправить статус «один из лучших в мире» за счет смены стиля по своему образцу — с фирменной прической, узкой экипировкой и деревянными ракетками. Теперь от Даниила будут ждать появления в таком образе с париком и прочими атрибутами хотя бы в выставочной игре. Другой мем появился во втором круге на глазах Марии Шараповой: теннисист ушел на скамейку при счете 3:6 на тай-брейке, когда в заведенном состоянии не слышал судью на вышке и был готов обругать свою команду. Однако в целом он стремился контролировать свои эмоции и теннис, что позволило зайти далеко и выдать едва ли не лучший в карьере перформанс на травяном покрытии.

Даниил Медведев и Янник Синнер. Фото Global Look Press

«Это уже рекорд»

Медведев после победы над Синнером в интервью на корте назвал отличным почти четырехчасовой матч. Россиянин согласился, что игра получилась более качельной и непростой, чем многие могли предполагать.

«Да, я понимаю: чтобы победить Янника, нужно провести тяжелый матч. Он больше не тот парень, которого ты можешь легко обыграть, даже если, как я увидел в один момент, он чувствует себя не очень хорошо. Но я знал, что это может пройти — и он начнет играть лучше. Рад, что мне удалось остаться на высоком уровне. Считаю, были отличные розыгрыши, классный матч. Я очень рад победе, очень доволен своей игрой, теперь жду следующего матча», — сказал Даниил.

Синнер сражался даже на фоне не лучшего состояния. Второй вопрос Медведеву — о том, как он старался не быть сентиментальным и оставаться безжалостным в противостоянии с топ-соперником.

«Да, на самом деле это очень сложно. Как сказал, в какой-то момент почувствовал, что он не очень хорошо двигается. Это всегда противоречивая ситуация, потому что хочется проводить больше розыгрышей, заставить его страдать немного больше. (Смех на трибунах.) В хорошем смысле. И в то же время ты понимаешь, что в какой-то момент он может решить: окей, больше не могу бегать, так что нужно вкладываться по полной. И это то, что он сделал, у него были сет-пойнты в третьем сете. Может, я бы даже предпочел не сталкиваться с такой ситуацией, но хорошо все то, что хорошо заканчивается, так что я очень рад», — сказал Даниил.

В параллельном матче на первом корте «страдали» потенциальные соперники Медведева по полуфиналу — Алькарас и Томми Пол. Американцу удалось забрать у испанца первый сет, который растянулся на 73 минуты. И вне зависимости от противника дело еще в уверенности самого россиянина.

«Да, я впервые выиграл два матча на центральном корте Уимблдона, так что... (Овация на стадионе.) Обычно у меня одна или ноль побед здесь. Так что это уже рекорд. И да, поскольку из-за дождя на табло показывали счет только этого матча [Алькараса и Пола], в какой-то момент увидел, что там 4:4 и уже сыграно почти 50 минут. Подумал, что же они там делают? (Смех на трибунах.) Да, собираюсь теперь немного посмотреть, а потом готовиться к победителю. Они играют хороший матч, так что пусть ребята тоже посмотрят», — сказал Даниил.

Медведев следом отреагировал на шутку, что даже на центральном корте все равно следит за игрой на первом. Теннисист показал на «слишком большое табло» и затем снова поприветствовал публику.

Медведев во второй раз подряд сыграет в полуфинале Уимблдона. И снова — с Алькарасом.