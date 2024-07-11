Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона

Даниил постарается взять реванш за прошлогоднее поражение.

После победы над лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером россиянин Даниил Медведев получил в полуфинале, пожалуй, даже более опасного на нынешнем Уимблдоне соперника — действующий чемпион травяного турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас не проигрывает на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета вот уже 12 матчей подряд. Причем среди тех, кого Алькарас одолел по ходу этой впечатляющей серии, был в 2023-м и Медведев. Тем не менее, Даниил отнюдь не обречен — у него есть свои козыри, а, значит, и шанс на выход в полуфинал.

Нельзя уходить в глухую оборону

Медведев на Уимблдоне-2024 удивил очень многих. Особенно качеством тенниса в четвертьфинале. Россиянин не уходил в глухую оборону, а довольно часто захватывал инициативу в розыгрышах и пробивал навылет, да и подача, что называется летела. Пусть не идеально, но вполне неплохо — 68 процентов попадания первым мячом с прекрасной (75 процентов) статистикой выигранных розыгрышей.

В прошлогоднем полуфинале с Алькарасом ситуация была иная — первая подача не шла (59 процентов попадания), да и эффективность ее была куда сомнительнее. А со второго мяча испанец порой сразу остро атаковал, доминируя и заставляя Даниила защищаться и накидывать мячи на ракетку. У испанца также хорошо шли укороченные, в нужные моменты он правильно использовал стиль «подача — выход к сетки». Поскольку Медведев играл слишком мягко, только отбиваясь, позволяя сопернику делать на корте все, что вздумается. Отсюда и болезненное, но вполне заслуженное поражение 3:6, 3:6, 3:6.

Однако Даниил такой теннисист, который тщательно анализирует свои ошибки и видоизменяет по необходимости тактику. Понятно, что Алькарас против него будет действовать в привычном стиле — раздергивать укороченными, пользуясь тем, что россиянин далеко стоит на задней линии, а в случае преимущества в розыгрышах выходить к сетке и спокойно забирать очки. Но в полуфинале US Open ничего подобного ему сделать не удалось, поскольку Медведев выглядел уверенно на подаче и демонстрировал мощную игру на задней линии.

Под таким давлением потерялся уже Карлос, уступив в четырех партиях 6:7, 1:6, 6:3, 3:6. Да, с тех пор испанец взял верх еще на итоговом турнире ATP и в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс, но все увидели, что именно достаточно агрессивный теннис может принести россиянину победу над оппонентом. Алькарас назвал Медведева стеной, но просто стеной в полуфинале Уимблдона быть недостаточно. Надо не только защищаться, а демонстрировать агрессивный теннис, атаковать самому. Конечно, без излишнего риска, в один-два удара, а давить, попадать под заднюю линию, разводить по углам, заставлять много двигаться и бить из непростых положений.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Привык к центральному корту

На данный момент, в рейтинге Алькарас располагается выше Медведева — третье место против пятого. Однако в случае победы в предстоящей встрече наш теннисист обойдет Карлоса, а заодно и Александра Зверева из Германии и вернется в топ-3, а молодой испанец впервые за долгое время откатится на пятую строчку. Впрочем, вряд ли такие возможные рейтинговые рокировки оказывают на Алькараса слишком уж большое давление. С другой стороны, общеизвестно, что защищать титул всегда сложнее, чем завоевать его впервые. В 2023-м триумф Карлоса на траве во многом стал сенсацией, сейчас же он наряду с сербом Новаком Джоковичем считается одним из двух явных фаворитов. Что только добавляет прессинга по отношению к нему.

Не стоит забывать, что на этом турнире Алькарас не выглядит неуязвимым. В третьем круге он едва не проиграл американцу Фрэнсису Тиафо, уступая тому 1:2 по партиям, а в четвертьфинале уступил еще одному американцу Томми Полу стартовую партию и во второй проигрывал 0:2. После чего сумел-таки перехватить инициативу и взять верх 7:5, 6:4, 6:2, 6:2.

В общей сложности в трех последних матчах (в четвертом круге проиграл партию французу Уго Умберу) он провел на корте десять часов и одну минуту. Для сравнения Медведев даже с учетом четырехчасового триллера с Синнером из-за травмы болгарина Григора Димитрова суммарно в трех последних матчах сыграл 6 часов 57 минут. То есть он подойдет к матчу с Алькарасом гораздо свежее, чем в прошлом году. Когда, напомним, в четвертьфинале пять партий возился с американцем Кристофером Юбэнксом.

Конечно, между четвертьфиналом и полуфиналом пройдут около трех дней, поэтому и Алькарас наверняка восстановится. Но, главное, сам Медведев будет свеж, а не измотан. К тому же нельзя забывать про еще одно важное, если не ключевое отличие между прошлогодним полуфиналом и предстоящим. Тогда Медведев прорвался в полуфинал, играя на другом корте — счастливой для себя арене №1, на которой, что называется, прибился. И в матче с Алькарасом не чувствовал непривычный центральный корт, а это не позволяло ему быть уверенным в своих ударах.

Сейчас же Даниил успел провести на центральном корте сразу две игры — с французом Александром Мюллером и Синнером. И, судя по его действиям, уже вполне там освоился, что также позитивно повлияло и на его психологическую устойчивость. По крайней мере, в плане психологии игру с Янником он провел почти образцово-показательно, без каких-то срывов и выплесков негатива. Встреча с испанцем также пройдет в уже привычной для него обстановке, что в таком матче, где все могут решить маленькие нюансы и детали, очень многое значит.