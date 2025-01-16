Сто тысяч долларов штрафа и возмещение ущерба. Последствия выходки Медведева в Австралии

Сражение с видеокамерой может обернуться для российского теннисиста рекордным наказанием.

Психологический срыв в стартовом матче Открытого чемпионата Австралии может дорого обойтись лучшему российскому теннисисту Даниилу Медведеву. Паблик TennisChannel пишет, что сумма штрафа за разбитую ракетку и видеокамеру после третьего сета поединка с тайцем Касидитом Самреем может составить от 50 до 100 тысяч долларов плюс стоимость сломанного оборудования (еще около 650 долларов). Это много даже для Медведева, из гонорара которого после каждого крупного турнира вычитают крупные суммы за хулиганские выходки на корте. В матче против Самрея выброс адреналина помог Даниилу перевернуть ход игры, однако организаторы турнира такую тактику не оценили.

Australian Open. Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Касидит Самрей (Таиланд) — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2

Камера оказалась слишком крепкой

Проиграв две партии 418-й ракетке мира, звездный россиянин устроил шоу с избиением экшен-камеры, которая была установлена в центральной части сетки — в том числе для фиксации аутов при подаче. Медведев нанес по оборудованию несколько ударов ракеткой, в результате чего устройство перестало транслировать сигнал, а ракетка сломалась. Далее последовал туалетный перерыв, и, вернувшись на корт, Даниил сумел переломить ход матча. Итоговый счет 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 позволил пятому «сеяному» выйти во второй круг и заработать 37 тысяч долларов. Однако размер штрафа, видимо, перекроет прибыль от спортивного успеха.

«Должен сказать, что камера оказалась очень крепкой, — делился впечатлениями Медведев после матча с Самреем. — Ракетка разломалась, а камера — нет. Хоть и перестала работать. Ни один предмет из камеры не вылетел на корт. Я был очень удивлен. Штраф будет за сломанную ракетку, плюс надо будет компенсировать стоимость камеры — но GoPro, по-моему, не слишком дорогие. Я был удивлен — потому что не хотел ломать ракетку. Но когда увидел, что она разлетелась, подумал: «Ладно, пришло время взять новую».

По новым правилам за сломанную ракетку нашему теннисисту грозит штраф до 50 тысяч долларов. Но если организаторы турнира квалифицируют эпизод как неспортивное поведение, то штраф может потянуть и на 100 тысяч. Кроме того, Медведев должен компенсировать стоимость сломанной камеры. Последняя модель GoPro сейчас стоит в Австралии около 650 долларов. Во время матча Даниил отделался предупреждением от судьи на вышке, но теперь его поведение будет рассмотрено дисциплинарной комиссией.

«Вел себя на корте как идиот»

Надо сказать, что штрафы за неспортивное поведение во время турниров «Большого шлема» для Медведева — это почти норма. Есть мнение, что это связано не с хулиганскими наклонностями спортсмена, а с тем, что выброс негативной энергии помогает Даниилу перегрузиться и как бы начать заново матч, который складывается не в его пользу. Правда, это не всегда удается. Например, в 2021 году в полуфинале «мастерса» в Цинциннати против Андрея Рублева Медведев тоже сражался с телекамерой — правда, стационарной. Лучший теннисист России тогда посчитал, что она мешает ему играть глубоко за задней линией. И после того как врезался в оператора, нанес по телеоборудованию удар ногой в стиле тхэквондо. Но это не помогло — тот матч Даниил проиграл.

Даниил Медведев сломал ракетку и камеру во время матча первого круга Australian Open. Фото Reuters

Начало выходкам Медведева на турнирах «Большого шлема» было положено еще в 2017 году на Уимблдоне. После поражения во втором круге от бельгийца Рубена Бемельманса юный Даниил неожиданно достал кошелек и начал бросать монеты в судью, как бы намекая на его продажность. Итог — штраф за неспортивное поведение в 14 500 долларов. Через два года история в Лондоне повторилась. Россиянин заплатил 5500 долларов за то, что ударил ракеткой по ограждению корта и, уходя в раздевалку, врезал ракеткой по траве после поражения в третьем круге Уимблдона от другого бельгийца — Давида Гоффена.

В том же 2019 году Даниил устроил шоу ценой штрафа в 10 000 долларов в третьем круге Открытого чемпионата США против испанца Фелисиано Лопеса. Во время того победного матча россиянин вырвал полотенце и наорал на бол-боя. Судья вынес нашему теннисисту предупреждение, после чего Медведев обматерил уже арбитра. А когда из-за такого поведения зрители начали освистывать Даниила, он показал трибунам средний палец. Ранее на том турнире россиянина штрафовали на 7500 долларов за нецензурную брань в первом раунде и за 2500 долларов — за неспортивное поведение во втором. Тогда в Нью-Йорке Даниил впервые в карьере дошел до финала ТБШ, хоть и признавал, что порой «вел себя на корте как идиот».

В прошлом году по итогам матча второго круга Открытого чемпионата Австралии против финна Эмиля Руусувуори Медведев получил 9000 долларов штрафа за то, что бросил ракетку в сторону своей скамейки после проигранного гейма. Ракетка попала в бутылки с водой, которые разлетелись в разные стороны. А в 2022-м Даниила наказали в общей сложности на 12 000 долларов за поведение во время полуфинала против Стефаноса Циципаса. Россиянин матерился на корте, показывал непристойные жесты, а также обозвал судью «глупцом» и «маленькой кошкой». Последнее было явным намеком на непристойное слово, но штраф оказался умеренным по сравнению с тем, что грозит Даниилу сейчас.

Конечно, в случае выхода в решающие стадии Открытого чемпионата Австралии призовые с лихвой перекроют даже стотысячный штраф. Однако отдавать заработанное непосильным трудом, конечно, не хочет никто. И Медведеву теперь надо отрабатывать за свой выброс адреналина в ближайших матчах. Первым из них сегодня станет поединок против 19-летнего американца вьетнамского происхождения Ларнер Тьена. При этом друг и соотечественник Даниила Карен Хачанов уже подал лидеру отечественного тенниса отличный пример, обыграв во втором круге в Мельбурне канадца Габриэля Диалло — 7:6, 4:6, 6:3, 6:3.