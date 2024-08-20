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20 августа, 20:30

Медведев подходит к US Open без побед. Неудача в Нью-Йорке может привести к печальным последствиям

Медведев после US Open может потерять статус лучшего теннисиста России
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Если Даниил не защитит прошлогодний финал, то рискует потерять статус лучшего теннисиста России.

Для Даниила Медведева US Open по праву считается самым успешным турниром — здесь он завоевал свой единственный титул «Большого шлема» и еще дважды играл в финалах, в том числе в прошлом году. Но в нынешнем сезоне Даниил впервые подходит к US Open с грустной серией из трех поражений подряд в теннисном багаже. А ведь в случае неудачи в Нью-Йорке шансы на сохранение места в топ-5 рейтинга ATP по итогам года, не говоря уже о возвращении в тройку лучших, заметно уменьшатся. Есть даже вероятность, что Медведев потеряет статус первой ракетки России в пользу Андрея Рублева.

Не хватило тренировок на харде из-за Олимпиады

В прошлом году на Открытом чемпионате США Даниил в полуфинале сенсационно для многих обыграл испанца Карлоса Алькараса, а в финале уступил сербу Новаку Джоковичу. Тогда он также не демонстрировал феерический теннис на «мастерсах» в Северной Америке, но все же выиграл там суммарно три матча, отметившись выходом в четвертьфинал в Торонто и в третий круг в Цинциннати. Сейчас же Даниил в Монреале проиграл на старте испанцу Алехандро Давидовичу Фокине 4:6, 6:1, 2:6, а затем в Цинциннати также в своем первом матче уступил чеху Иржи Легечке 6:7, 2:6. Таким образом, он впервые с 2017 года вообще не выиграл ни одной встречи на связке «мастерсов» перед US Open.

«Если честно, чувствую себя нормально. Единственное — в этом сезоне было мало тренировочных блоков, а я чувствую себя лучше как раз таки после того, как хотя бы две недели потренируюсь, подготовлюсь. В этом году у меня давно их не было. Наверное, даже не вспомню, когда такое было. Это, конечно, немного мешает мне в плане тенниса. Но, в принципе, физически чувствую себя хорошо. Морально — надо выигрывать матчи, тогда буду чувствовать себя лучше», — говорил он каналу «Больше!» перед стартом «мастерса» в Цинциннати.

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Что ж, связь нехватки привычного летнего тренировочного блока и неудачи в Монреале и Цинциннати кажется вполне логичной. Ведь вместо планомерной подготовки после Уимблдона к сезону на открытом харде в Америке Даниил перешел с травы на грунт ради участия в Олимпийских играх в Париже. Там он не преуспел — в паре и миксте вылетел уже в первых кругах, а в одиночке в матче за выход в четвертьфинал проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. То есть олимпийский теннисный турнир и успеха не принес, и тренировочный ритм сбил.

Впрочем, не стоит забывать, что и до Игр в Париже после бодрого старта сезона с финалами на Australian Open и Индиан-Уэллс и полуфиналами Майами и Дубая результаты Медведева пошли на спад. Разве что Уимблдон с выходом в полуфинал и победой над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером можно занести в актив. А так суммарно за четыре с половиной месяца Даниил набрал только 1470 очков — для элитного теннисиста показатель более чем скромный. Так что на четвертом месте в чемпионской гонке и пятом в рейтинге ATP он во многом держится благодаря успехам начала сезона.

Фото Global Look Press

Рублев приближается в рейтинге

Впрочем, уже в Нью-Йорке Медведеву придется защищать 1200 очков. Теоретически он даже может вернуться на второе место в рейтинге вслед за триумфатором «мастерса» в Цинциннати итальянцем Янником Синнером, обойдя Джоковича, которому предстоит защищать титул, и Алькараса с Александром Зверевым из Германии. Но этот вариант возможен только в случае относительно неудачной игры конкурентов и завоевания Даниилом титула, во что прямо сейчас верится с трудом. В случае же раннего вылета Медведева может обойти, в частности, Рублев. Которому надо отыграть 630 очков, то есть как минимум впервые в карьере выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема».

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Любопытно, что по результатам «мастерсов» в этом сезоне Андрей набрал больше очков, чем Даниил. Это случилось благодаря титулу в Мадриде и финалу в Монреале. Да и вообще на связке американских супертурниров он заработал внушительные 800 очков, вернувшись на шестую строчку и в рейтинге, и в чемпионской гонке. Перспективы полуфиналиста US Open-2022 Карена Хачанова кажутся более сомнительными — на трех летних турнирах в США он выиграл всего два матча при трех поражениях. Из остальных россиян выделим Романа Сафиуллина, который порадовал неплохим теннисом на Уимблдоне и Олимпийских играх, а на днях выиграл «челленджер» в американском Кари.

Роман Сафиуллин.
Фото Global Look Press

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата США после впечатляющего успеха (победа в турнире без единого проигранного сета) главным фаворитом, пожалуй, считается белоруска Арина Соболенко. Пусть не стоит сбрасывать со счетов и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, да и сенсации вполне возможны, а судя по результатам Уимблдона и Олимпийских игр, еще и весьма вероятны. Не исключено, преподнесут приятный сюрприз и россиянки, которых в основной сетке будет великое множество.

Тот факт, что сразу трое наших соотечественниц (Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова) дошли до четвертьфинала в Цинциннати, обнадежил, как и выход в полуфинал в Торонто неделей ранее Дианы Шнайдер. Пожалуй, с этой четверкой и связаны главные надежды, хотя нельзя сбрасывать со счетов и Дарью Касаткину с Анной Калинской и Екатериной Александровой, которые, впрочем, этим летом в Северной Америке пока не блеснули.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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