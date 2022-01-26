«И я подумал: что бы сделал Новак». Медведев выдал невероятный матч и завел публику в Австралии

Даниил Медведев одержал эпичную победу в четвертьфинале Australian Open и сам не смог объяснить переворот в своей игре.

Возвращение

Первая ракетка России провел несколько эмоциональных матчей на этом Открытом чемпионате Австралии. Но с этой средой теперь мало что сравнится.

Во втором круге Медведев изо всех сил сохранял спокойствие в противостоянии с эпатажным австралийцем Ником Кирьосом на главное корте «Мельбурн-парка» имени Рода Лэйвера. Зрители по-разному реагировали на перемены в игре, Даниил старался не показывать свои эмоции, но после победы все же наехал на ту часть публики, которая мешала во время розыгрышей.

В третьем и четвертом круге Медведев играл на второй площадке турнира, «Маргарет Корт арене», из-за чего потом задался вопросом: «Что же мне делать, чтобы меня ставили на центральный корт?» После первого из матчей наиболее высоко «сеянный» из игроков мужского турнира заодно объяснился с публикой — оценил хорошее отношение, рассказал про взлеты и падения в контакте со зрителями. В следующем матче против американца Максима Кресси россиянин включил эмоциональный режим в «самый невезучий день жизни»: ему было «скучно» от тенниса соперника, которому «так везет, что никогда такого не видел». И потом пояснил причину: просто встал не с той ноги, сам не очень доволен своими словами.

В четвертьфинале Медведев вернулся на просторную и шумную «Род Лэйвер Арену» и вместе с девятой ракеткой турнира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом выдал самый яркий матч этого Australian Open. И заодно — на данный момент всего нового года.

Медведев сначала отставал от феерично игравшего Оже-Альяссима и много в недоумении разводил руками. Он перехватил инициативу на тай-брейке в третьем сете после небольшой паузы для закрытия крыши из-за дождя.

В четвертой партии Даниил по классике поговорил с судьей: ему не понравилось, что на табло напротив постоянно меняли картинку в неподходящий момент. «Оператор реально тупица, выводит крупные планы лица Феликса перед моим приемом. Насколько глупым можно быть, хах. Идиот», — произнес россиянин.

Медведев прошелся по грани, отыграл матч-пойнт Оже-Альяссима на своей подаче, а затем сделал брейк и затянул встречу за полночь. Дальше — эпичное возвращение и победа 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 за 4 часа и 42 минуты.

Never count @DaniilMedwed out ???



From two-sets-to-love down, the world No.2 completes the comeback to defeat Felix Auger-Aliassime 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 and advance to his second consecutive #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/Pbel08qtGM — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022

«Как это удалось? Без понятия!»

Медведев вышел на интервью на корте с Джимом Курье после празднования и услышал немало лестных слов о драме и игре. Экс-первая ракетка мира сначала спросил, как чемпиону US Open-2021 удалось спастись, перевернуть и оставить за собой четвертьфинал, в котором около часа и 15 минут назад соперник подавал на матч.

«Без понятия. — Даниил честно ответил, что у него нет идей, как он избежал поражения и изменил игру. — Если говорить о матч-пойнте, то главное — я смог хорошо подать. Была бы вторая подача, никто не знает, что случилось бы. Если же говорить обо всем матче, вон стоит моя сумка. Обычно я приношу в ней много всего для переодевания — несколько маек, запасную обувь, так что даже застегнуть сложно. И сейчас она просто пуста. Так что вот каким был матч».

Медведев остановил прорыв Оже-Альяссима на втором подряд турнире «Большого шлема»: в сентябре 2021-го он выбил канадца в полуфинале US Open. Феликс второй год подряд вылетел в Мельбурне от российского теннисиста, ведя 2-0 по сетам — на предыдущем Australian Open в четвертом круге невероятное возвращение удалось Аслану Карацеву. При этом Медведев лишь во второй раз в карьере победил, уступая 0-2.

«I asked myself: ??? ??? ??? ???» ?



Daniil Medvedev took inspiration from one of the game's greatest champions during his crazy quarter-final comeback ?#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/ER0EySwKXZ — Eurosport (@eurosport) January 26, 2022

«Сложно сказать. — И здесь Даниил тоже затруднился с ответом на вопрос, что он изменил и о чем думал на грани поражения. — Я не играл в свой лучший теннис, а Феликс играл и подавал невероятно. Если честно, он просто переигрывал меня во всем. Я реально не знал, что делать. Так что не знаю, понравилось ли это людям, но я сказал себе: а что бы Новак сделал (на моем месте в такой момент)?»

После слов о девятикратном и пока еще действующем чемпионе Australian Open на арене раздался и одобрительный, и неодобрительный свист. Россиянин развил мысль о депортированном Джоковиче и трех 20-кратных чемпионах турниров «Большого шлема» после паузы и поймал новую овацию.

«Это пришло мне в голову, потому что он — один из величайших чемпионов. Он, Рафа или Роджер, чтобы быть справедливым, выиграли много таких матчей, — добавил Медведев. — И я подумал: что ж, заставлю его работать, если он хочет победить, то должен сражаться за каждый мяч до последнего — даже если будет 5-0 и 40:0 в его пользу, я буду создавать ему проблемы и вымотаю перед следующим матчем. Нужно было сражаться в каждом розыгрыше до последнего мяча, и это сработало. Я смог поднять свой уровень по ходу игры, особенно на тай-брейке. Когда закрыли крышу, явно почувствовал, что вот он — момент для изменения игры. И я стал играть лучше».

«How on earth has Daniil Medvedev won that point?!» ?



This match just keeps getting better and better ?#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/R4Oa1mYIo1 — Eurosport (@eurosport) January 26, 2022

«Это полуфинал «Большого шлема»

Под закрытой крышей «Род Лэйвер Арены» температура стала еще ниже, а условия — более комфортными. Курье оценил перемену и по ходу этого вечера, и в сравнении с игрой под солнцем на «Маргарет корт арене».

«В первом сете на тай-брейке был просто ужас, сделал пару двойных ошибок, потому что руки были скользкими, — заметил Медведев. — Реально не мог нанести удар и был очень расстроен. Думал, что же делать и поменять — может, заменить напульсники или что-то еще. Так что крыша определенно помогла мне, стало не так мокро».

Следующий важный вопрос — восстановление. Если после игры россиянин был на эмоциях, то послезавтра ему снова нужно быть готовым показать свой максимум.

«Это полуфинал «Большого шлема», — подчеркнул Даниил. — Даже если я буду в худшей форме в своей жизни, буду сражаться изо всех сил и создавать максимальные трудности моему сопернику».

Соперник Медведева по полуфиналу — грек с русскими корнями Стефанос Циципас. В 2021-м они играли друг против друга в Мельбурне на той же стадии, и тогда россиянин победил — 6:4, 6:2, 7:5, а в личном противостоянии у него перевес 6-2.

«Стефанос — сложный соперник, — сказал Медведев. — У нас уже было много матчей, достаточно непростых. Какие-то выиграл я, какие-то он. В прошлом году я смог сыграть очень хорошо. Теперь просто надеюсь, что смогу так же, покажу свой лучший теннис — и у нас получится хороший матч».

После этого Даниил вывел на камере «Not tired» («Не устал»). И отправился под трибуну слушать новые вопросы вперемешку с восторженными отзывами о своей гениальной игре и инопланетной форме в Мельбурне. И вместе с тем снова оценил невероятный теннис своего соперника — такого ранее в его исполнении он не видел, из-за чего к третьему сету растерял всю уверенность, но нашел силы бороться.

«Увидел статистику, что сделал 90 спринтов. Серьезно? 90 спринтов за 4.42? Что за цифры? Чувствую, будто сделал 175 спринтов, — удивился среди прочего в телеинтервью теннисист. — Посмотрим, что будет в пятницу. Сейчас в моем теле адреналин, но завтра будет тяжелый день, будет важно восстановиться и быть готовым к следующему матчу».

В полуфинале от Медведева будут ждать продолжения шоу.