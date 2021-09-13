Как Медведева не взяли в «Спартак». Рассказ родителей чемпиона US Open

Российский теннисист обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в финале US Open-2021, завоевав свой первый «шлем». Родители героя рассказали «СЭ», как складывалась карьера Даниила Медведева

Даниил Медведев не просто впервые выиграл турнир «Большого шлема», но сделал это с каким-то невероятным запасом. В семи матчах US Open-2021 он проиграл всего один сет. Это случилось в четвертьфинале против главной сенсации мужской части турнира — квалифаера Ботика Ван де Зандсхульпа. В остальных матчах 25-летний москвич просто выносил своих соперников с корта, включая великого серба Новака Джоковича в финале. Убойная подача, сверхаргрессия на приеме и непробиваемость в защите — стали рецептами главной победы в карьере Даниила.

После столь громкого успеха «СЭ» решил вспомнить большой разговор обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера с родителями второй ракетки мира — Сергеем и Ольгой, а также его сестрой Еленой. Родные люди лидера нашего тенниса рассказали, как юный Даниил пришел в теннис и как складывалась его карьера.

«Когда мы звали Даню ужинать, он кричал: «Мама, я играю с Надалем. Закончу — приду!» Обозреватель «СЭ» в декабре 2019 года встретился с родителями и сестрой одного из главных героев года.

Уникальное интервью родителей Медведева. Вторая часть большого интервью — по этой ссылке.

Подробнее о победе россиянина над Джоковичем в финале US Open-2021 можно прочитать здесь.