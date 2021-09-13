Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Статьи   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Как Медведева не взяли в «Спартак». Рассказ родителей чемпиона US Open

Сегодня, 11:05
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Фото AFP
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Фото AFP
Теги:
Российский теннисист обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в финале US Open-2021, завоевав свой первый «шлем». Родители героя рассказали «СЭ», как складывалась карьера Даниила Медведева

Даниил Медведев не просто впервые выиграл турнир «Большого шлема», но сделал это с каким-то невероятным запасом. В семи матчах US Open-2021 он проиграл всего один сет. Это случилось в четвертьфинале против главной сенсации мужской части турнира — квалифаера Ботика Ван де Зандсхульпа. В остальных матчах 25-летний москвич просто выносил своих соперников с корта, включая великого серба Новака Джоковича в финале. Убойная подача, сверхаргрессия на приеме и непробиваемость в защите — стали рецептами главной победы в карьере Даниила.

После столь громкого успеха «СЭ» решил вспомнить большой разговор обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера с родителями второй ракетки мира — Сергеем и Ольгой, а также его сестрой Еленой. Родные люди лидера нашего тенниса рассказали, как юный Даниил пришел в теннис и как складывалась его карьера.

«Когда мы звали Даню ужинать, он кричал: «Мама, я играю с Надалем. Закончу — приду!» Обозреватель «СЭ» в декабре 2019 года встретился с родителями и сестрой одного из главных героев года.

Уникальное интервью родителей Медведева. Вторая часть большого интервью — по этой ссылке.

Подробнее о победе россиянина над Джоковичем в финале US Open-2021 можно прочитать здесь.

Россиянин Даниил Медведев выиграл&nbsp;US Open.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии
Видео: Бледанс показала как ей засовывают трубку по кишки
Медведи разорвали в клочья палатки туристов в Сочи
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы