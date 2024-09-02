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2 сентября, 23:40

Медведев легко прошел в скрытый финал. Сэкономленные силы должны помочь Даниилу

Медведев обыграл Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Нуну Боржеш переволновался.

US Open
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:0, 6:1, 6:3

Даниил Медведев легко разобрался с Нуну Боржешем и в пятый раз подряд вышел в четвертьфинал US Open. Матч продолжался чуть более 100 минут. Дальше — намного интереснее: за выход в полуфинал чемпион американского «мейджора» 2021 года сыграет с победителем пары Янник Синнер — Томми Пол.

Ошибка на ошибке

Боржеш рассматривался как очень серьезная оппозиция Медведеву. Во-первых, в этом году соперники сыграли два конкурентных матча. Да, Даниил в итоге оба раза победил, но португалец оказывал первой ракетке России серьезную борьбу на Australian Open (Нуну взял один сет и довел еще одну партию до тай-брейка) и в Галле, где в обоих сетах была высокая плотность (7:6, 6:4). Во-вторых, Боржеш проводит прекрасный сезон. Он начинал его 78-й ракеткой мира, а по итогам US Open дебютирует в топ-30. Такому подъему способствовал дебютный титул на уровне ATP в Бостаде, когда в финале португалец одолел самого Рафаэля Надаля. Был еще и титул на «челленджере» в Финиксе, где в решающем матче был повержен Маттео Берреттини. В Нью-Йорке же Боржеш второй раз в карьере вышел во вторую неделю ТБШ. Причем он прошел довольно крепких соперников: Федерико Кориа, Танаси Коккинакиса (австралиец выбил Стефаноса Циципаса) и Якуба Меншика (остановил Феликса Оже-Альяссима).

Даниил Медведев. Медведев прервал безвыигрышную серию. Россиянин уверенно начал любимый US Open

Однако против Боржеша говорил тот факт, что в матче с чехом он провел на корте почти четыре часа и пять изматывающих сетов. Медведев, закончивший третий круг в трех партиях с Флавио Каболли, явно должен был выглядеть свежее. Но в первых двух сетах дело было не в физической, а в психологической готовности португальца. Он просто перегорел перед матчем на центральном корте имени Артура Эша. Начал его с двух двойных ошибок и отдал свою подачу под ноль. А спустя 23 минуты проиграл сет с «баранкой». В эти минуты Нуну очень плохо двигался. Любой острый удар Даниила ставил его в тупик.

Вторая партия продолжилась по схожему сценарию. Фаворит играл в экономрежиме, а Боржеш ошибался в безобидных ситуациях. Да, ему удалось взять свой первый гейм и повести 1:0, но затем Медведев играючи выиграл шесть геймов подряд. Ход матча очень напоминал поединок Даниила с Аттилой Балажем в матче первого круга прошлогоднего US Open. Тогда венгр тоже выглядел максимально растерянным и взял всего два гейма против нашего теннисиста.

Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Технические неполадки

И тут стоит отдать должное Боржешу. В отличие от Балажа он собрался на третью партию и оказал пятому «сеяному» достойное сопротивление. За это в первую очередь он должен поблагодарить болельщиков, которые очень круто болели за португальца, сопровождая овациями каждый его победный розыгрыш. А когда Нуну сделал свой первый брейк и повел 2:1, то зрители на центральном корте пришли в экстаз. Правда, его лидерство продлилось недолго. Медведев тут же сделал обратный брейк. Это был очень затяжной гейм. Даниил не реализовал три брейк-пойнта, а в какой-то момент судья подозвал игроков и объяснил им, что в матче необходима пауза из-за поломки системы Hawk-Eye («Хок-ай», «Ястребиный глаз»). На ремонт системы автоматического определения попадания мяча в корт потребовалось 5-7 минут.

Эта пауза явно не пошла на пользу португальцу. После возвращения на корт он быстро проиграл два розыгрыша и позволил сопернику сравнять счет. Следом Медведев уверенно забрал свою подачу, но следующий гейм оказался для россиянина провальным (3:3). Такие перепады в игре Даниила можно понять. Все-таки первые два сета его явно расслабили. Однако в решающий момент третьей партии он собрался и за счет двух виннерсов сделал брейк в восьмом гейме. Помог и Боржеш, допустив 10-ю двойную за три сета (5:3). На матч Медведев подал под ноль.

Даниил Медведев. Медведев в шаге от Синнера. На US Open у Даниила все хорошо, и это пугает

Идеальный расклад перед тяжелым четвертьфиналом, который, вероятнее всего, придется играть с Янником Синнером (итальянец — явный фаворит в матче с Томми Полом). Этот матч многие эксперты называют скрытым финалом US Open, что логично после вылета Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

Впрочем, в сетке по-прежнему остается четвертый «сеяный» Александр Зверев, которому завтра предстоит матч с Тэйлором Фрицем. Также в деле Джек Дрейпер, который свой матч 1/8 финала неожиданно легко выиграл у олимпийского чемпиона Томаша Махача. Пока представитель Великобритании не проиграл ни сета в Нью-Йорке и вполне может рассчитывать на громкую сенсацию.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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