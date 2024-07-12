«Я из тех, кто борется». Медведев после Уимблдона: полуфинал с Алькарасом, слова судье, цель на Олимпиаду

Лучший теннисист России закончил выступление в Лондоне и возвращается в Париж.

Даниил Медведев повторил лучший результат на Уимблдоне. Второй год подряд россиянин дошел до полуфинала травяного турнира «Большого шлема» и проиграл Карлосу Алькарасу. На этот раз противостояние с испанским суперталантом вышло более конкурентным.

Медведев перед матчем говорил о том, что на прошлом Уимблдоне не смог навязать борьбу Алькарасу, а потому постарается сделать это теперь — желательно так, как получилось в полуфинале US Open-2023. Даниил назвал Карлоса великолепным соперником и выдающимся игроком, против которого важна хорошая подача, постоянный поиск лучших решений и способность предложить на корте что-то особенное.

Медведев после яркой победы над первой ракеткой мира Янником Синнером показал хороший теннис и все же не сыграл на том же уровне. Даниил забрал первый сет матча с Алькарасом, старался зацепиться в других и не затянул действующего чемпиона Уимблдона в пятую партию — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Карлос на этом турнире в Лондоне играет с перепадами, но все равно не оставляет соперникам шансов.

«Было сложно проломить стену»

21-летний Алькарас в четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Пока в таких матчах испанец не проигрывал — завоевал титулы на US Open-2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» в этом сезоне. Теперь постарается повторить прошлогодний успех в повторном противостоянии с 24-кратным чемпионом «мейджоров» Новаком Джоковичем.

«Рад сыграть на воздухе, в конце-то концов. Это другие условия. Очень доволен своим выступлением. Считаю, начал очень-очень нервно. Он доминировал, вел матч, играл в великолепный теннис, подавал, возвращал в своем стиле, создавал мне сложности. Я постарался успокоиться и очень здорово, что в начале второго сета повел 3:1. После этого мог вести свою игру, получать удовольствие от матча, выполнять отличные удары, прекрасно двигался. В общем, провел очень хороший матч», — сказал Алькарас в интервью на корте.

После четвертьфинала Медведев выделил в игре Карлоса умение выполнить ответный удар из любой точки корта, испанец в ответ назвал Даниила стеной. Теперь подоспел вопрос, как ее удалось пробить на этот раз.

«Старался делать разные вещи. Стремился не затягивать розыгрыши, по возможности подрезать, укорачивать, выходить к сетке, не втягиваться в его игру. Я старался навязать свой теннис. Все же были длинные обмены, но стремился не делать больше десяти — двенадцать ударов за розыгрыш. Но — да, было сложно проломить стену», — сказал Карлос с улыбкой.

За год между двумя выходами Алькараса в финал Уимблдона многое изменилось. Говоря об этом на главной теннисной арене Великобритании, Карлос вспомнил про воскресный финальный матч футбольного Евро-2024 между Испанией и Англией, а также оценил силу потенциальных соперников — Джоковича и Лоренцо Музетти.

«Я чувствую, что я больше не новичок, знаю, что буду ощущать перед этим финалом, был в таком положении раньше. Я постараюсь не делать только то же самое, что при победе в прошлом году, а быть лучше. Конечно, я стремлюсь делать то, что получается хорошо. Это должен быть очень хороший день для испанцев, вы же знает про кубок Европы. (Улыбается под гул публики на арене.) Я не сказал, не скажу, что Испания выиграет. Просто говорю, что это будет очень веселый день. (Улыбается под гул публики.) Очевидно, будет очень тяжелый матч, Лоренцо и Джокович играют в великолепный теннис, посмотрю эту игру и узнаю соперника на воскресенье», — сказал испанец.

В конце интервью на корте Алькарас рассказал о способе отвлечься от тенниса за игрой в гольф. Третий номер мирового рейтинга честно ответил на вопрос о своем уровне в этом виде спорта.

«Я настолько-настолько плох в сравнении с теннисом. Я люблю играть в гольф, но не очень в нем хорош. Просто луплю по мячу, не могу бить прямо. Но это позволяет мне переключиться, не думать о теннисе и расслабиться. Так что завтра наверняка сыграю в гольф, чтобы прийти в спокойное состояние. Я люблю играть, но не очень хорош», — сказал Карлос с улыбкой.

Карлос Алькарас. Фото USA Today Sports

«Играл хорошо, но этого было недостаточно»

Медведев на пресс-конференции после матча назвал свой план против Алькараса не самым плохим. Даже при качественном теннисе он не сумел остановить чемпиона.

«Тяжелый, тяжелый матч. Карлос хорошо играет. Я чувствовал, что тот план, с которым я вышел, работал не так уж плохо. Этот матч был намного ближе, чем прошлогодний. Но с ним тяжело играть. Считаю, я хорошо подавал, определенно не хуже, чем в других матчах, но у меня всего пять эйсов. Казалось, он дотягивался почти до каждого мяча в корте, хорошо бежал. Я провел несколько очень хороших розыгрышей, быть может, был способен добиться большего у сетки, но не сумел этого сделать. По моему мнению, он играл намного лучше всех моих соперников на этом турнире, и я уступил. Тут особо добавить больше нечего», — сказал Даниил.

Пятый номер мирового рейтинга оценил свою игру у сетки. Выходов было немало, их успешность подверглась сомнению.

«С одной стороны, в этих розыгрышах я мог бы исполнить лучше, а с другой — наверное, найдется два-три игрока — он, Де Минаур, может быть, кто-то вроде Томми Пола, кто мог бы выловить эти мячи. Не все так ужасно с ударами с лета, но он очень быстрый, хорош в игре обводящими. Не было плана [сразу] выходить к сетке, но это травяной корт, так что планировал не давать ему слишком много свободного времени, потому что в таком случае он пробивает виннер. Старался прессинговать, давить на него. И снова: сам по себе я играл хорошо, но этого было все равно недостаточно», — сказал россиянин.

До матча Медведев говорил о том, что главное после неудачных матчей против Синнера и Алькараса — продолжать бороться. Только так можно превратить поражения в победы.

«Сто процентов [так и есть]. Смотрите, трава — не мое любимое покрытие, но я очень хорошо играл здесь эти две недели, очень хорошо — в прошлом году. Сейчас матч с Карлосом был намного более близким. В прошлом году вышел после игры с мыслями, что мой полуфинал закончился за полтора часа или около того, очень быстро, он раскатал, вышиб меня с корта. И сегодня чувствовал, что теперь другое дело, я был ближе, просто немного хуже в некоторых важных моментах, важных розыгрышах. Но все такое — это опыт. Вы знаете, Синнер, Алькарас, Джокович, некоторые другие ребята — это тяжелые соперники, сильные игроки. Я постараюсь поднять свой уровень в следующий раз в игре с Карлосом, попытаюсь сделать что-то новое, что-то лучше. Определенно, у меня больше шансов на харде, только не в Индиан-Уэллсе, что-то другое», — улыбнулся Даниил с опытом двух поражений от Карлоса в двух подряд финалах этого американского «мастерса».

Россиянин в двух матчах подряд столкнулся с главными талантами следующего поколения. Игры с Синнером и Алькарасом друг за другом — сложное испытание, в котором можно найти плюсы.

«Это в каком-то роде может даже пойти на пользу, когда играешь сначала с одним, а потом — с другим. Когда ты получаешь такую же интенсивность, то же значение матча, это способно помочь, потому что ты уже готов к такому уровню. И думаю, что матч с Янником помог мне сегодня против Карлоса, я сразу был в игре и взял первый сет. Что ж, но не все так просто. Это два лучших игрока в мире, может, два из трех. С одной стороны, ты не хочешь встречаться с ними, а предпочел бы сыграть с кем-то еще. Но если ты играешь с обоими, тебе такое помогает, так считаю», — сказал теннисист.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

«Сказал кое-что на русском»

Медведев в первом сете полуфинала вступил в конфликт с судьей на вышке Евой Асдераки-Мур. Даниил упустил подачу при счете 5:3 и обвинил рефери в невнимательности при фиксации двойного отскока перед ударом. Гречанка после оскорбительных слов в свой адрес вызвала супервайзера, россиянин отделался предупреждением.

«Не знаю, был ли там двойной отскок. Считал, что нет, не все так просто. Дело в том, что когда-то давно я уступил в матче «Ролан Гаррос» с Чиличем, а она не увидела один отскок. Держал это в голове, подумал, что вот опять, снова против меня. Я сказал кое-что на русском, неприятное, но не переходил черту, за что был предупрежден», — сказал Медведев.

Даниилу на пресс-конференции тут же припомнили его слова «маленькая кошка» в адрес судьи на вышке в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2022 против Стефаноса Циципаса. Теперь россиянин заверил, что на этот раз по смыслу все было не так грубо.

«Нет, нет, нет. Я бы сказал, что «маленькая кошка» — приятные слова, но неприятное значение. Здесь значение было лучше», — сказал теннисист с ухмылкой.

Медведев также ответил на вопрос, не опасался ли он дисквалификации за свои слова. По его мнению, беспокоиться было не о чем.

«Совсем нет, потому что я не сказал ничего слишком плохого. Считаю, было бы намного проще с системой челленджей. Если бы могли использовать ее при [спорных] отскоках, она бы показывала, было или нет касание. Используй мы ее, такой ситуации никогда бы не случилось. Я не знаю, почему при двойных отскоках не применяется система челленджей, то есть Hawk-Eye, что бы то ни было», — сказал Даниил.

В этой истории Медведева и судьи на вышке дело все же не дошло до громкого скандала на Уимблдоне-2017. Тогда россиянин в статусе 49-й ракетки мира в первом круг сенсационно выбил третьего номера рейтинга Стэна Вавринку и затем в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу. По ходу матча Даниил вступил в конфликт с рефери Марианой Алвеш и требовал ее заменить, а после окончания игры достал кошелек из сумки и стал бросать монетки под судейскую вышку. Сразу после этого он перед журналистами признал свой поступком глупым и извинился.

Даниил Медведев (справа) и Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

«Он выделяется среди многих»

Медведев в этом сезоне закрепил статус мастера пятых сетов. Когда журналисты сообщили о статистике Алькараса в таких марафонских играх — 12 побед и всего одно поражение, он был удивлен.

«Вау. Я не знал. Что ж, не знал об этом и не думал, когда уступал 1-2, просто старался бороться в четвертом сете и дойти до пятого. Как считаю, для долгих историй статистика всегда важна, потому что эта значит, что у него было 13 матчей с пятью сетами — и он победил в 12. И в то же время, когда ты играешь с ним и уступаешь 0-2, может, именно у тебя получится сделать эту статистику 12-2 или при 18-1 — 18-2, что-то такое. Не думаю и не считаю, что это именно репутация, но реальность такова, что он очень силен физически. И сегодня было несколько сложных розыгрышей, когда я сбивал дыхание и немного просаживал свой уровень, он всегда падает против тяжелых соперников. Мой уровень снижается на пару процентов, обычно другие соперники могут потерять пять, но у Карлоса — не падает. Вот почему он в том числе очень хороший игрок», — сказал Даниил.

Россиянин не стал скрывать, что умение испанца дотянуться почти до всех мячей в защите влияет на соперников. Хороший удар против него ничего не гарантирует, а уверенность может потеряться.

«Значительно [влияет]. Это приводит к промахам при легких ударах, и это случалось в моих матчах много раз. Я не такой быстрый, как Карлос, но стараюсь по максимуму. Чем больше ваш соперник пробивает отличные удары или я пробиваю против Карлоса, а потом в ответ идет обводящий, в следующий раз будете стараться исполнить лучше, начнете сомневаться, стоит или нет идти к сетке. Ты всегда в сомнениях, какой удар лучший, как стоит бить, играть по линии или нет. Непросто играть против таких соперников. И снова — вот причина, почему мы видим так много хайлайтов с ним, потому что он такой», — сказал россиянин.

Медведев пытался найти решения против Алькараса по ходу матча. И после него не стал скрывать, что ему непросто менять тактику во время игры с испанцем.

«В каком-то роде [сложнее менять тактику]. Он способен навязывать, усиливать свою игру с учетом своей мощи. Как говорил, у меня чувство, что делаю правильные вещи, но вместе с этим получаю три виннерса в гейме на своей подаче — и это брейк. Да, ты задаешь себе достаточно вопросов, например, о позиции для приема. Сегодня принимал достаточно близко к линии, я брейканул его трижды, но в двух сетах остался вообще без брейк-пойнтов. Так что сомневался во время матча, не стоит ли отойти немного назад. Не думаю, что это бы сработало против него. И в то же время вблизи тоже не работало. Да, ты сомневаешься, это часть испытания. И вот почему, если получается победить его, такие победы еще прекраснее», — сказал Даниил.

Бывший лидер мирового рейтинга отозвался на просьбу сравнить большой талант Алькараса с легендами из большой тройки. Чемпион US Open-2019 назвал совершенно разным стили Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и не нашел что-то от них у Карлоса.

«Дело в том, что я играл против большой тройки, когда они были, скажем так, постарше, все за 30 [лет]. Это большая разница. И пфф. Они все разные, вы знаете. У всех свой стиль игры. Вы даже не можете что-то взять у одного и сравнить с другим. Роджер играет на линии, прекрасная техника ударов, выходы к сетке. Новак тоже играет на линии, но совершенно иначе, просто потрясающая защита, словно в пинболе, когда мяч быстро возвращается к тебе. Рафа — совершенно другой, может стоять на десять метров дальше [задней линии], но будет бежать за каждым мячом, выполнять банана-шот и все такое, с левой руки. И Карлос — не думаю, что у него есть что-то от них, знаете ли. Другой игровой стиль. И считаю, Карлос отличается от многих. У всех нас есть предпочтения: кто-то предпочитает защиту, кто-то — контратаку, кто-то — быть суперагрессивным. Он может делать все из этого. Он может порой выполнить резанный, но даже после плохого резанного побежит и постарается выиграть все равно. Часто, когда другие делают подобное, ты можешь выполнить легкий удар, а они не станут атаковать. Но не Карлос. Выполнишь против него легкий удар, тебе конец. Вот что делает его тяжелым соперником. Возможно, в моей карьере именно он — самый тяжелый соперник, с которым я когда бы то ни было встречался. Но у меня есть время прибавить», — сказал россиянин.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

«Не думаю, что в одиночке претендуют на медали Игр»

Медведев после Уимблдона возвращается на корты «Ролан Гаррос» ради мечты сыграть на Олимпиаде. Вопрос, будет ли он в мире с «любимым» грунтовым покрытием в Париже.

«Тяжело [возвращаться]. О, это будет новый опыт. Я из тех, о чем всегда говорю, кто не любит менять покрытие. Даже возвращение на хард дается мне непросто, нужно время для адаптации. Вот теперь мне нужно сразу играть Олимпиаду на грунте. Не знаю, как это будет, это точно будет нелегко. И у меня не будет много времени на подготовку, потому что я провел здесь хороший турнир. Не имею понятия, как смогу справиться с этим. Буду ли я в мире с собой, злым или что-то такое. Но смотрите, это один турнир. У меня есть представление о целях, в паре и миксте — одна из главных. Говоря честно, я не думаю, что в одиночке являюсь фаворитом на чемпионство или даже на медаль, но я буду стараться. Собираюсь поехать туда, наслаждаться и постараться по максимуму на грунте. И потом — на харде», — сказал Даниил, когда его спросили о возвращении в Париж до повторного обсуждения сильных сторон Алькараса.

В конце пресс-конференции россиянин вернулся к вопросу смены покрытий. Чемпион US Open-2021 с 20 титулами в ATP-туре на данный момент последний и самый необычный из них выиграл на грунте — весной-2023 на «мастерсе» в Риме.

«С грунта на траву для меня очень тяжелый [переход], потому что тут все настолько разное. Обычно на первом турнире на траве я не могу ничего добиться. Все очень быстро, [мяч] скользит по корту, тогда как на грунте отскакивает высоко. Все совершенно иначе. При смене покрытия для меня главное — адаптация глаз. Это было заметно здесь, на Уимблдоне, даже сегодня в матче с Карлосом. Моим телу, глазам и мозгу нужно было связанными с тем, что происходит на корте. Когда меняю покрытия, неделю или две не могу их связать. Отсюда идут ошибки, раздражение. Поэтому говорю, что будет интересно посмотреть, как я адаптируюсь после травы на грунте. Возможно, сейчас — единственный раз, когда я это сделаю за всю жизнь. Пробовал это однажды, но мне тогда было 18 лет, так что это другое. Да, для меня это нелегко. Но я из тех, кто борется, выкладывается на тренировках и идет вперед», — сказал россиянин.