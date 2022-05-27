Кидал монеты в судью и проигрывал из-за дождя. У Медведева были непростые отношения с Уимблдоном и до санкций

Единственный турнир «Большого шлема», в котором россиянин пока не может пробиться в четвертьфинал.

Отстранение российских и белорусских игроков от Уимблдона раскололо теннисное сообщество на два лагеря. Одни признают справедливость решения ATP и WTA лишить британский «мейджор» рейтинговых очков за дискриминацию, другие негодуют тому факту, что туры не стали замораживать прошлогодние очки. Дискуссия не тему заморозки продолжается, а вот наших игроков на Уимблдоне-2022 точно не будет.

Для Даниила Медведева и Александра Зверева, которые продолжают борьбу за первое место в рейтинге, это скорее плюс. У них «горят» всего 180 очков, а вот у Новака Джоковича — сразу 2000. Впрочем, у Медведева всегда были сложные отношения с травяным покрытием, а на Уимблдоне его выступления часто сопровождались драматическими и скандальными событиями.

Не только Даня

Уимблдон-2017 получился насыщенным на околотеннисные события. Энди Маррей и Рафаэль Надаль расписывались на протезе одного из фанатов, Бернард Томич признался, что взял медицинский тайм-аут не из-за реальных проблем со здоровьем, а по личным причинам. «Я просто хотел переключиться. Мне было немного скучно на корте, если уж быть до конца честным», — сказал он на пресс-конференции. Это признание дорого стоило теннисисту. Мало того что его оштрафовали на 15 тысяч долларов за неспортивное поведение, так еще и один из спонсоров — известный производитель экипировки — решил разорвать с ним контракт. Первая на тот момент ракетка мира в парном разряде Бетани Маттек-Сэндз получила жуткую травму во время матча с Сораной Кирстей. При выходе к сетке колено американки буквально «вылетело», а ее соперница после увиденного чуть не упала в обморок. Теннисистку унесли с корта на носилках в машину скорой помощи и сразу отправили в больницу.

Но самый неординарный случай произошел с Даниилом Медведевым. В тот год россиянин дебютировал в основной сетке Уимблдона и совершил сенсацию, обыграв в первом круге третью ракетку мира Стэна Вавринку. Во втором круге Медведеву попался не хватающий звезд с неба бельгийц Рубен Бемельманс.

По ходу матча Даниил предъявлял претензии судье матча Мариане Алвеш, а в пятом сете попросил ее о замене: «Позовите супервайзера. Мне кажется, вы что-то против меня имеете. Я хочу поменять судью». По словам теннисиста, судьи приняли пять решений не в его пользу и ни одного — в его. При счете 2:1 на брейк-пойнте Медведев посчитал, что Бемельманс пробил в аут по длине, но судья с ним не согласилась. После этого россиянин проиграл три гейма подряд.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

В итоге бельгиец выиграл решающую партию и прошел в третий круг. Медведев же пожал руку Алвеш, но, когда собирал вещи, достал кошелек и принялся бросать монеты в сторону судейской вышки. Вскоре после матча он извинялся за свое поведение, говоря о «горячке момента».

Medvedev throws money at the umpire after losing and having 5 overrules against him ?. #Wimbledon #Wimbledon2017 #Tennis pic.twitter.com/j0rCWu1SwX — Sdc (@sdc1982) July 5, 2017

«Я был просто разочарован, приношу свои извинения, — говорил Даниил. — Честно говоря, не думал о том, что делаю. Это была горячка. Причина в том, что я посчитал действия судьи предвзятыми? Нет, я поступил так не из-за этого. Я действительно был очень расстроен поражением, такое бывает в спорте. Я сделал глупость. Грозят ли мне санкции? Не мне решать».

Наказания за неджентльменский поступок Медведеву избежать не удалось. На нашего теннисиста наложили штраф в размере 14,5 тысячи долларов.

Битвы с Гоффеном и Хуркачем

В 2018 году Даниил преодолел второй круг, переиграв 16 «сеяного» Борна Чорича, но в следующем раунде в пяти сетах уступил Адриану Маннаниро. Спустя год Медведев закончил борьбу за трофей на той же стадии и по схожему сценарию. На этот раз в пяти партиях оказался сильнее Давид Гоффен.

Медведев вел 4:1 в решающем сете, и казалось, что этот матч уже нельзя проиграть. Но Даня, увы, ухитрился. Он начал играть слишком пассивно, одними кроссами, а так Гоффена не пройдешь. Сам-то бельгиец не боялся рисковать. Он в три раза больше пробил навылет, шел на мяч, играл по восходящему, что принесло ему сначала обратный брейк, а затем и еще один при счете 5:5. К сожалению, Давид действительно чуть больше сделал для победы, за что и был вознагражден.

В концовке встречи и после ее завершения россиянин не смог сдержать эмоций, нанося ракеткой удары по стене и корту. Также он отказался от рукопожатия с судьей. Даниилу выписали штраф в 5,5 тысячи долларов. Через месяц Даниил возьмет реванш у бельгийца, обыграв его в финале «мастерса» в Цинциннати.

В 2020 году Уимблдон не состоялся из пандемии, а в прошлом году Медведев провел еще два матча-триллера. В третьем круге он отыгрался с 0:2 с Марином Чиличем, а в 1/8 финала очень обидно проиграл Хуберту Хуркачу. Россиянин вел со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 3:4, не отдав ни одной своей подачи, когда матч был прерван из-за дождя. На следующий день поляк перехватил инициативу и выиграл последние два сета (6:3, 6:3).

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

«Наверное, путь развития на траве — это улучшение подачи, — рассказывал «СЭ» Медведев. — Других путей я не вижу. Мне немного непонятно, как Новак так легко умудряется проходить всех на траве. Покрытие, на котором могут быть сеты и матчи, где ты не можешь взять подачу соперника. И будет тай-брейк. В этом году я так и проиграл. До перерыва я был намного лучше, но Хуркач круто подавал в важные моменты. Сумел вытащить сет на тай-брейке, не отдать брейк в четвертом. Не знаю, что случилось. Совершенно ничего не получалось. Проигрыш в четвертом круге очень крутому игроку. Он наверняка будет в десятке. Смешно, что в Торонто получилось все наоборот. Такая месть. Трава — это покрытие, на котором тяжело выигрывать на классе и тактике. Нужно играть важные мячи собранно. Буду учиться. Трава мне нравится намного больше грунта. Надеюсь, у меня будет шанс далеко зайти на Уимблдоне».

Таким образом, Уимблдон остается единственным турниром «Большого шлема», на котором Медведев не доходил до четвертьфинала. В этом году исправить эту статистику не получится.