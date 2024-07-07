Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

Впервые россиянин и итальянец сойдутся на травяном корте

Уимблдон. Четвертый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 5:3 (отказ)

Янник Синнер (Италия) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 6:4, 7:6

Карлос Алькарас (Испания) — Юго Эмбер (Франция) — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

Женщины

Жасмин Паолини (Италия) — Мэдисон Киз (США) — 6:3, 6:7, 5:5 (отказ)

Лулу Сан (Новая Зеландия) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:2, 5:7, 6:2

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона на отказе Григора Димитрова. Причина — травма колена 33-летнего болгарина в середине первого сета. Григор в шестой раз в карьере снимается с матчей на «Больших шлемах» и впервые — на этой стадии. За выход во второй полуфинал британского «мейджора» подряд Даниил поборется с Янником Синнером. Счет личных встреч 6:5 в пользу Даниила, но итальянец выиграл последние пять.

Три травмы

Даниил Медведев считался фаворитом в матче с Григором Димитровым. Это можно было объяснить преимуществом нашего теннисиста в личных встречах (7:3 и 2:1 в этом году). С другой стороны, болгарин проводит выдающийся год. В этом году он выиграл 71 процент своих матчей, вернулся в топ-10, а качество тенниса на этом Уимблдоне было просто запредельное. Да, с Шан Цзюньчэном пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам, но зато с Душаном Лайовичем и Гаэлем Монфисом Григор действовал выше всяких похвал. 91% выигранных мячей на своей подаче — лучший результат этого Уимблдона.

И на старте первого сета Григор только улучшал эту статистику, задав ураганный темп. Он вообще не давал пауз сопернику, стараясь каждый мяч играть максимально активно. Это привело к раннему брейку. Причем второй брейк-пойнт был реализован красивейшим приемом. Следом Димитров очень уверенно упрочил свое преимущество (3:0), и показалось, что против такого Димитрова у Даниила шансов немного. В первом сете так точно.

В четвертом гейме Медведев размочил преимущество, сделав первый эйс, а в пятом неожиданно отыграл брейк. На «ровно» россиянин провел два качественных розыгрыша, заставив Григора ошибиться. Жена нашего теннисиста Дарья Медведева, впервые присутствовавшая в боксе Даниила на этом Уимблдоне, сдержано порадовалась этому локальному успеху. А вот в шестом гейме случилось непредвиденное. В одном из эпизодов Димитров оступился. После этого он старался быстро заканчивать все розыгрыши. Удавалось не очень. Россиянин уверенно сравнял счет (3:3), а в проигранном седьмом гейме Григор допустил три невынужденные ошибки подряд. Болгарин вызвал на корт физиотерапевта, а спустя минуту отправился на медицинский перерыв.

Григор Димитров. Фото AFP

Он уходил в раздевалку, заметно прихрамывая, поэтому мысли о снятии замаячили у всех присутствующих на трибунах первого корта. Спустя 10 минут Григор вернулся, но продолжил испытывать дискомфорт в движениях. Медведев уверенно выиграл пятый гейм подряд. Димитров вышел на подачу, но после первой же попытки поднял руку, показав, что не может продолжать из-за болей в колене.

Из-за дождя в Лондоне на корте была закрыта крыша. Это всегда приводит к повышенной влажности на траве и, как следствие, увеличивает риск получения травмы. Григору не повезло. Увы, но такой ожидаемый матч продлился всего 35 минут. Медведев очень тепло поддержал своего товарища, который уходил в раздевалку под громкие аплодисменты. «Хотел бы пожелать здоровья Григору и скорейшего возвращения на корт. Он проводит великолепный сезон, будет обидно, если это повреждение надолго выбьет его из тура».

Интересно, что в параллельном матче травму получила Эмма Радукану. Чемпионка US Open-2021 впервые в карьере дошла до 1/8 финала Уимблдона, где ей предстояло играть с главной сенсацией этого «мейджора» Лулу Сан. Теннисистки обменялись сетами, а в решающей партии Радукану взяла медицинский перерыв, пожаловавшись на боли в спине. После этого представительница Новой Зеландии уверенно взяла третью партию. В четвертьфинале Сан сыграет с Донной Векич.

Еще более драматично сложился матч Ясмин Паолини и Мэдисон Киз. В третьем сете финалистка «Ролан Гаррос» — 2024 отыграла подачу на матч при счете 5:2. При счете 5:4 в пользу американки Мэдисон взяла медицинский перерыв из-за проблем с ногой. А затем снялась, после того как во второй раз позволила сопернице сделать брейк.

Мэдисон Киз. Фото Reuters

Впервые на траве

Во вторник, 9 июля, Даниила ждет матч с первым «сеяным» Янником Синнером. Итальянец в своем матче 1/8 финала в трех партиях обыграл Бена Шелтона. Американец до этого провел три пятисетовика подряд и выходил на корт в каждый из дней турнира. Так что против Синнера у него изначально было крайне мало шансов. Хотя во втором, а особенно в третьем сете он дал бой итальянцу.

«Мне нужно будет показать свой лучший теннис в предстоящем матче с Синнером, — подчеркнул в послематчевом интервью Медведев. — Он обыграл меня в последние пять раз, если я не ошибаюсь, четыре из них были действительно тяжелыми. Последний раз он выиграл легко (в Майами Даниил взял всего три гейма. — Прим. «СЭ»). Так что я постараюсь показать сыграть как можно лучше. Мы впервые встретимся на траве, это будет интересная битва. Я выложусь на все сто процентов».

В четвертьфинал шагнул и другой фаворит турнира, Карлос Алькарас. Испанец выиграл два стартовых сета у Уго Умбера, но в третьей партии француз показал, что способен на камбэк. Он выиграл 6:1, но развить успех не получилось. Карлос включил фирменный прием и забрал концовку четвертого сета.