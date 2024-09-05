«Медведеву нужно думать не об отсутствии титулов, а понять, что делать дальше». Мнение Собкина

Знаменитый тренер — о силе духа Синнера, прорыве Шнайдер и итогах выступления Даниила в Нью-Йорке.

Заслуженный тренер России, многолетний наставник экс восьмой ракетки мира Михаила Южного Борис Собкин в интервью «СЭ» отметил, что его впечатлило состояние Янника Синнера после допингового скандала. В четверг, 5 сентября, итальянец впервые вышел в полуфинал US Open, в четырех сетах переиграв Даниила Медведева. Синнер стал четвертым действующим игроком, попавшим в топ-4 на всех турнирах «Большого шлема». Ранее это удавалось сделать Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Марину Чиличу.

Задачей-минимум у Медведева был четвертьфинал

— Какие впечатления от матча Медведева и Синнера?

— Сказать, что Синнер был на голову сильнее Даниила, будет неправильно. Возможно, итальянец показал более уверенную и фундаментальную игру в ключевые моменты. Медведев помог ему, допуская больше ошибок. Конечно, это был не лучший матч россиянина. Как мне кажется, в том же Мельбурне их противостояние стало более напряженным и близким (в финале Australian Open-2024 Синнер победил в пяти сетах, отыгравшись с 0:2. — Прим. «СЭ»). Здесь все-таки он шел с перепадами. Перепады были обоснованные. Взять ситуацию в четвертом сете. Там у Дани был брейк-пойнт. Если бы он его реализовал, то вполне бы мог выиграть четвертый сет, и что было бы в пятой партии — одному богу известно. А он не выиграл, а в следующем гейме позволил сопернику сделать брейк. Эта деталь многое решила.

Сказать, что Синнер очень уверенно закрыл матч, тоже нельзя. В последнем гейме игра была ноздря в ноздрю. У Медведева были шансы, но вновь случились невынужденные ошибки с его стороны. Вообще надо сказать, что ошибок было больше, чем в предыдущих встречах.

— Вас что-то удивило в этом матче?

— В целом для меня удивительно, что Синнер находится в таком психологически устойчивом состоянии после известных передряг. Честь и хвала ему, что он вышел из этой истории в очень приличном состоянии духа. Многие бы просто не смогли какое-то время выступать на высоком уровне. Он же играет пусть и не в лучший свой теннис, но все-таки в очень хороший.

— Можно ли назвать выступление Даниила в Нью-Йорке успешным, учитывая неудачную игру на двух последних «мастерсах»?

— Он был пятым «сеяным». То есть его задача-минимум была пробиться в четвертьфинал. Он ее выполнил, но с сеткой не повезло. Если бы он попал в любую другую четверть, то мы могли бы увидеть его в решающем матче US Open. Не зря многие говорили, что матч Даниила и Янника — досрочный финал. Он проиграл первой ракетке мира. Понятно, что Даня сам потенциально претендует на то, чтобы стать первым в мире. Но Даня претендует, а Янник сейчас уверенно возглавляет рейтинг. Поэтому говорить, что турнир для него неудачный из-за того, что он проиграл первому в мире, по меньшей мере, неверно.

Говорю это к тому, что важен не абсолютный результат, но и сама сетка. Одно дело, ты можешь играть за выход в полуфинал с четвертым «сеяным», а можешь с первым. Разница все-таки есть.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Переход из количественного в качественное всегда скачкообразный

— Давит ли на Даниила тот факт, что у него давно нет титулов?

— Год еще не закончился. И год на год не приходится. В одном сезоне у тебя много титулов, в другом — тебе чего-то не хватает. Тем более олимпийский сезон всегда вносит свои коррективы. Мне могут возразить: до Игр в Париже было полгода, когда можно было что-то выиграть. Да, можно было. Но я не измеряю успешность игрока количеством титулов. Даниилу следует внимательнее посмотреть вперед и задуматься о стратегии дальнейшей работы. Важно понять, к чему ты стремишься. Хочешь улучшить игру, или тебя все устраивает. Нужно поставить себе цели. Наверняка они есть.

— Могли бы пояснить?

— Сейчас ему нужно думать не о том, что нет титулов. А о том, что делать дальше.

— Допускаете, что чемпионом US Open станет кто-то, кроме Синнера? Дрейпер, Тиафо, Фриц?

— Не хочу быть оригинальным. В данном случае больше шансов у Янника. Но случиться может все что угодно. Пока никто не потерял возможность завоевать «Шлем».

— Диана Шнайдер впервые дошла до четвертого круга US Open, до этого провела ряд крутых турниров. Прорыв года в женском теннисе?

— Не люблю такие громкие формулировки. Для нас это очень серьезное событие. Диана существенно прибавила, вышла по игре на абсолютно другой уровень. Это никаких сомнений не вызывает. Но она и до этого играла хорошо. Видимо, какие-то вещи пришли в соответствие, наступил порядок в игре, поэтому появился результат. Но не стоит забывать, что она долго шла к этому тяжелой работой. Не зря есть философский закон: переход из количественного в качественное всегда скачкообразный. Внешне это выглядит как скачок. А на самом деле произошло накопление количества работы, и это дало результат.