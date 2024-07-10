«Медведев давно не показывал такого цельного тенниса». Разбор после матча с Синнером

Тренер Собкин заявил, что Медведев сыграл очень качественно в матче с Синнером

Тренер Борис Собкин — о деталях матча с Синнером, предстоящем матче с Алькарасом и форме Джоковича.

Даниил Медведев заслуженно обыграл Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона и имеет шансы взять реванш у Карлоса Алькараса за прошлогоднее поражение на британском «мейджоре». Об этом «СЭ» рассказал заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин. Также мы обсудили нижнюю часть сетки, где к финалу уверенно движется второй «сеяный» Новак Джокович.

Когда ты заходишь в раздевалку теннисистов, то здоровых там нет

— Многие говорят, что это был один из лучших матчей в карьере Медведева. Согласны?

— Медведев давно не показывал такого цельного поведения вкупе с такой цельной игрой. Даниил сыграл очень качественно и по делу прошел в полуфинал. Понятно, что назвать этот матч идеальным для него нельзя. Когда Синнер включался на полную, Даниилу было очень тяжело, но пятый сет он забрал довольно уверенно. Молодец.

— Четвертая партия, казалось, стала переломной... Или Даниил уже намеренно отдал ее после неудачного начала?

— Не думаю, что отдавал. Просто понимал, что уже не отыграться, и был вынужден экономить и силы, и внимание. Ресурсы все-таки не бесконечны. Раз так сложилось, решил войти готовым в решающий сет. Эта тактика сработала.

— В комментариях болельщики пишут, что эта большая победа добыта потому, что Синнер был нездоров. Что думаете про его медицинский перерыв в третьем сете из-за недомогания?

— В течение 25 лет я ездил по всем турнирам ATP-тура и сформулировал такую фразу: когда ты заходишь в раздевалку игроков, то здоровых там нет. Такое ощущение, что ты попал в больницу. У одного привязан лед к коленке, у другого перебинтовано бедро, третий сидит с врачом, и тот разминает ему спину... У всех чего-то побаливает. Тем более на таких поздних стадиях.

Я хорошо знаю Синнера. Уверен, что никакой симуляции в его действиях не было. Это не в его правилах. Даню же можно только похвалить. Адекватно отреагировал на этот перерыв. Профессионально. На этом всё. Говорить, что это были игры разума со стороны итальянца, бессмысленно. Стечение обстоятельств.

— Тот факт, что матч проходил при закрытой крыше, сыграл на руку российскому теннисисту?

— Понятно, что закрытая крыша меняет условия проведения матча. Но эти условия одинаковые для обоих игроков. В плюсе тот, кто на это не реагирует. Относится как к данности, не парится.

Даниил Медведев (справа) и Янник Синнер после матча Уимблдона-2024. Фото Reuters

Четыре из пяти поражений от Синнера Медведев потерпел, когда стоял выше по рейтингу

— После матча с Медведевым статистика Синнера в пятых сетах стала 6:9 не в пользу Янника. Несолидно для первой ракетки мира?

— Во-первых, у Медведева тоже отрицательный баланс в пятых сетах. Во-вторых, Синнер совсем недавно стал первой ракеткой мира. Если бы он уже 10 лет возглавлял рейтинг, то, поверьте, у него бы были совсем другие показатели. Эта статистика ведется с того момента, как он попал в тур. А если вы помните, то долгое время Янник стоял вне топ-10, так что не вижу тут ничего странного.

— Даниил прервал пятиматчевую серию поражений от Янника. Перед игрой это давило на него психологически?

— Это неприятно. Ты думаешь об этом. С другой стороны, четыре из пяти поражений от Синнера Медведев потерпел, когда стоял выше него по рейтингу. Это всегда нелегко психологически. Не зря Даниил говорил, что ему комфортно играть против первых ракеток мира, на душе спокойнее. Это чистая психология.

— Теперь Даниила ждет матч с Карлосом Алькарасом, который обыграл Томми Пола. Американец провел лучший турнир в жизни?

— Я бы так не сказал. До матча с Карлосом у него была достаточно удачная сетка. Плюс Томми в этом году очень близок к топ-10, обрел стабильность. Хорошо знаю его тренера, понимаю, какой объем работы они проделывают. Это дает плоды, но, чтобы обыграть Алькараса на Уимблдоне, надо сделать что-то экстраординарное. Пола пока хватило на выигрыш одной партии.

Руне живет в отрыве от реальности и плохо понимает свое место в теннисном мире

— Алькараса вообще можно обыграть на траве?

— Можно. Единственное, что у него не отнимешь, — он боец до мозга костей. Есть игроки, которые провисают от сильного напряжения. Алькарас же, если попадает в решающий сет, в этот момент звереет и выдает свои лучшие качества. Это чемпионский характер. Понятно, что Даниилу будет непросто, но и заранее отдавать победу Алькарасу я бы не стал. Все мы помним, как Даниил обыграл испанца на прошлогоднем US Open. Достаточно уверенно в четырех сетах.

— Кого видите фаворитом в другой части сетки?

— Очевидно, что это Джокович. Алекс Де Минуар вряд ли сможет навязать ему борьбу, при всей моей симпатии к австралийцу. Тэйлор Фриц очень серьезный персонаж на траве, но и ему Новак вряд ли по зубам.

Новак Джокович. Фото Reuters

— И это несмотря на травму колена, с которой серб играет на Уимблдоне?

— Либо на нем все заживает как на собаке, либо травмы не столь серьезны, как о них пишут. А может, и то и другое. Новак — красавец. В 37 лет держать такой уровень. Я посмотрел его матч четвертого круга с Хольгером Руне. Как же четко он поставил пацана на место!

— Руне неоднократно говорил, что видит себя в составе «Большой тройки» нового поколения...

— Какая «Большая тройка»? Пусть для начала вернется в топ-10, а там видно будет. Пока это болтовня, и больше ничего. Похоже, Хольгер живет в отрыве от реальности и плохо понимает свое место в теннисном мире. Хотя игрок он, безусловно, хороший.

— И у него все впереди?

— Не факт. Может быть, он так и останется на уровне игрока топ-20. Это очень приличный уровень, но потуги на лидера мирового тенниса пока безосновательны.