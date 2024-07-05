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Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Диана Шнайдер.
Фото AFP
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Диана Шнайдер.
Фото AFP
Диана Шнайдер.
Фото AFP
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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История спортсменки из Жигулевска.

Диана Максимовна Шнайдер
Дата рождения: 2 апреля 2004 года.
Место рождения: Жигулевск, Самарская область, Россия.
Рост: 175 см.
Вид спорта: теннис.

Детство Дианы Шнайдер

Будущая теннисистка родилась в семье Максима и Юлии Шнайдер. У отца Дианы есть немецкие корни: многие родственники по его линии живут в Германии. Папа спортсменки некоторое время работал юристом, также он профессионально занимался боксом.

«Он тренировался по юношам, чисто для себя ездил на какие-то профессиональные соревнования. Но далеко в спорте идти не стал, занялся юриспруденцией. Тем не менее продолжает держать хорошую форму», — рассказала Шнайдер «СЭ».

Диана Шнайдер. «В косынке буду играть всю карьеру». Интервью Дианы Шнайдер

Мама теннисистки — учитель английского языка. У Дианы есть младший брат, который пошел по стопам старшей сестры и также занимается теннисом.

«Папа в основном занимается моим младшим братом, которому 12 лет, возит его на тренировки, как когда-то меня. Надеемся, он тоже чего-то добьется. А мама — учительница английского. В том числе и поэтому мне было достаточно легко и поехать на учебу, и общаться с теннисистками из других стран», — отметила Диана в интервью «СЭ».

В спорт Шнайдер попала благодаря рекламному щиту. По словам Дианы, решение отдать дочь в теннис приняли родители, когда заметили вывеску соответствующего клуба. И с тех пор россиянка влюблена в этот вид спорта.

Диана Шнайдер.
Фото AFP

«Как пришла в теннис? Случайно. (Смеется.) До моего восьмилетнего возраста мы жили в Тольятти, а потом переехали всей семьей в Москву. Когда мне было четыре года, родители увидели рекламный щит теннисного клуба «Дэвис» и решили отдать меня в него. Я попробовала и сразу влюбилась в этот вид спорта. Даже спала с ракеткой», — рассказала Диана Procourt News.

Своими кумирами в большинстве своем Шнайдер называет мужчин-теннисистов, легенд из Большой тройки. Россиянка мечтает сыграть с завершившим карьеру Роджером Федерером.

«Мои любимые игроки? Джокович, Надаль, Федерер и младший из братьев Зверевых. А у женщин — Халеп. С кем хочу сыграть? С Роджером Федерером. Всегда беру с него пример, любуюсь техникой», — приводит Procourt News слова Шнайдер.

Диана Шнайдер. Диана Шнайдер: «Меня часто спрашивают: «Почему ты не Шнайдерова?»

Спортивная карьера Дианы Шнайдер

До восьми лет Диана совмещала спорт с занятиями на фортепиано и танцами. Однако затем теннис занял центральное место в жизни девочки. Первым тренером юной теннисистки стал Сергей Коновалов.

Семья Шнайдер для дальнейшего прогресса дочери сначала перебралась в Тольятти, а затем — в Москву. В столице Диана стала тренироваться под руководством Самвела Минасяна.

Делать успехи теннисистка начала еще на юниорском уровне. В 2021 году 17-летняя Шнайдер дошла до полуфинала юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде и выиграла юниорский Уимблдон в паре с белоруской Кристиной Дмитрук.

В сезоне-2022 Диана завоевала титулы еще двух юниорских «мейджоров» в парном разряде. Сначала в Австралии вместе с американкой Клерви Нгунуэ , затем в США — с чешкой Люси Гавличковой.

В ноябре 2022 года Шнайдер выиграла турнир WTA 125 в Монтевидео в одиночном разряде. Россиянка завершила сезон на третьей позиции в юниорском туре ITF (Международной федерации тенниса), а наивысшее место в нем занимала в январе — второе.

Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

В 2023 году Диана дебютировала в основной сетке взрослых турниров серии «Большого шлема»: на Открытом чемпионате Австралии дошла до второго круга. После этого теннисистка вошла в первую сотню мирового рейтинга. По ходу сезона Шнайдер впервые пробилась в полуфинал турнира WTA, остановившись в шаге от решающего матча в Гамбурге, а затем повторила свой успех в китайском Наньчане.

Диана Шнайдер. Россиянка Шнайдер выиграла юниорский US Open. У нас — новая звезда в парном разряде

В сезоне-2024 Диана проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, но в парном дошла до четвертого круга. В феврале теннисистка выиграла первый одиночный титул во взрослом туре, одержав победу на турнире WTA 250 в Хуахине.

«Титулы всегда были для меня чем-то особенным и важным, потому что всегда стараюсь играть для них. Сейчас еще очень сложно попадать и в финалы, и в полуфиналы. Но каждый из них помогает потом добиваться следующего. А в Таиланде была просто невероятная неделя! У меня были сильные соперники и игра, которая принесла много удовольствия. Это, безусловно, останется в моей памяти», — сказала Шнайдер в интервью «СЭ».

Диана Шнайдер. Россиянка Шнайдер завоевала первый титул WTA. Она начинала сезон на 875-й строчке рейтинга

В марте 2024 года теннисистка уступила в финале турнира WTA 125 в Чарлстоне, в мае выиграла второй в профессиональной карьере трофей — на турнире WTA 125 в Париже. Этот успех позволил россиянке войти в топ-50 мирового рейтинга.

На «Ролан Гаррос» Диана добралась до четвертьфинала в парном разряде. На Уимблдоне россиянка вышла в третий круг в одиночном разряде, что пока стало ее лучшим результатом на турнирах «Большого шлема».

Шнайдер вошла в заявку на теннисный турнир Олимпийских игр-2024 в Париже. Россиянка получила одобрение и допуски ITF и МОК (Международного олимпийского комитета).

Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Достижения Дианы Шнайдер

(на июнь 2024 года)

  • победительница турниров WTA — два в одиночном разряде и один в парном разряде;

  • победительница трех юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон — 2021, Australian Open и US Open — 2022);

  • финалистка юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Ролан Гаррос — 2020);

  • бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022).

Личная жизнь Дианы Шнайдер

Профессиональную карьеру Шнайдер совмещает с учебой в Российском университете спорта (бывший РГУФК) по специальности «тренер по теннису». О смене амплуа она пока не думает: Диане важнее участвовать в соревнованиях в качестве игрока и побеждать.

Диана Шнайдер.
Фото AFP

«Я пока еще молодая теннисистка и так далеко в будущее не заглядываю. Сейчас хочется активничать, подниматься вверх в рейтинге, выигрывать турниры. На данном этапе своей карьеры в роли тренера в будущем я себя не вижу. Но, возможно, со временем что-то изменится, и я захочу передать накопившиеся знания и умения новому поколению и привести молодых теннисистов к титулам и победам», — рассказала Шнайдер StudentSport.ru.

В 18-летнем возрасте Диана переехала в США и вошла в команду университета Северной Каролины, в котором также начала обучение.

Социальные сети Дианы Шнайдер

Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Теннис
Диана Шнайдер
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