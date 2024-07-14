Крейчикова теперь в «Большой четверке»? Чем уникален титул Барборы на Уимблдоне

На лондонском «мейджоре» — восьмая чемпионка Уимблдона за восемь лет.

«Посеянная» под 31-м номером Барбора Крейчкикова стала самой низкорейтинговой чемпионкой Уимблдона после своей соотечественницы Маркеты Вондроушовой, праздновавшей успех в 2023 году. До победы в Лондоне 28-летняя чешка выиграла всего семь матчей в текущем сезоне (меньше было только у Винус Уильямс в 2000-м — шесть). Наконец, Крейчикова стала всего второй из действующих теннисисток (после Симоны Халеп), кому покорился «Ролан Гаррос» и британский «мейджор» (лучший результат Иги Свентек на Уимблдоне — по-прежнему прошлогодний четвертьфинал). Так что после успеха в Лондоне слова Крейчиковой о своем месте в «Большой четверке» в WTA-туре уже не кажутся каламбуром.

Повторить успех учителя

Успех Барборы на Уимблдоне-2024 — суперзаслуженный. В каждом матче турнира она сталкивалась с очень сильной оппозицией. Уже в первом круге Крейчикова провела на корте почти три часа, в очень ровном матче выбив Веронику Кудерметову (7:6, 6:7, 7:5). Во втором — чешка выиграла два тай-брейка у Кэти Волынец, а в четвертом выбила Даниэль Коллинз, которая проводит лучший сезон в карьере, а по итогам Уимблдона вернется в топ-10.

В четвертьфинале Крейчикова остановила Елену Остапенко, которая до этого не проигрывала больше трех геймов в партии на этом Уимблдоне, а в полуфинале переиграла главную фаворитку турнира Елену Рыбакину. В первом сете чемпионка Уимблдона-2022 доминировала над своей соперницей (вела 4:0 и имела два геймбола), но Барбора смогла перехватить инициативу, проведя две идеальные партии. Она наглядно продемонстрировала, что обладает, пожалуй, лучшей техникой в современном туре, а ее игра подходит под все типы покрытий.

Финал с седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини (после Уимблдона дебютирует в топ-5) был игрой нервов, и в решающий момент победный опыт Крейчиковой дал о себе знать. Свой второй «Шлем» Барбора посвятила бывшему тренеру, знаменитой теннисистке Яне Новотны, которая скончалась в 2017 году.

«Момент, когда я пришла к Яне, постучала в ее дверь, обратилась к ней, изменил мою жизнь. Все, что тогда произошло, точно изменило мое восприятие игры, потому что в тот период я закончила играть по юниорам и не знала, что делать дальше: переходить в профессионалы или получать образование. Именно Яна сказала, что у меня есть потенциал и что я обязательно должна стать профессионалом и попробовать пробиться в сотню лучших в мире. Делилась своими секретами, помогала в тяжелые моменты. До того как она умерла (в возрасте 49 лет от онкологии), она сказала мне, чтобы я выиграла «Шлем». Я уже добилась этого на «Ролан Гаррос» — 2021, и это был особенный момент. Но я даже не мечтала, что однажды выиграю тот же титул, что и Яна на Уимблдоне-1998».

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Без защиты

Впервые в истории травяного «Шлема» восьмой год подряд меняется чемпионка. После привычных побед сестер Уильямс за последние годы (12 титулов на двоих, последний в 2016 году) Уимблдон выигрывали Гарбинье Мугуруса (2017), Анжелик Кербер (2018), Симона Халеп (2019), Эшли Барти (2021), Елена Рыбакина (2022), Маркета Вондроушова (2023). За это время на Australian Open было шесть чемпионок, на «Ролан Гаррос» — пять, на US Open — семь.

Интересно, что из перечисленных теннисисток никто и близко не подобрался к защите титула в Лондоне. Например, Мугуруса в 2018 году вылетела во втором круге, а Вондроушова и вовсе умудрилась проиграть в первом же матче испанке Джессике Бусас Минейро. Такое случилось впервые за 20 лет — в 1994 году легендарная Штеффи Граф уступила Лори Макнил. Чешская теннисистка потеряла почти две тысячи очков и выпала из топ-15 (в обновленном рейтинге Маркета будет только на 18-м месте).

Крейчикова же благодаря этой победе возвращается в топ-10. И это в сезоне, где ее преследовали травмы и она не могла набрать оптимальную форму, шесть раз из девяти вылетев в первом круге (в том числе проиграв на старте «Ролан Гаррос» — 2024 и супертурнира в Мадриде).

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«Это определенно лучший день в моей теннисной карьере, а также лучший день в моей жизни, — призналась FOX Sports Крейчикова. — Я говорила себе, что нужно оставаться смелой, бороться в каждом розыгрыше. Это был такой трудный турнир для меня, но какой великолепный получился его финал... Я очень счастлива. Последние два месяца были для меня безумными. Великолепный теннис чередовался с провальным, поэтому сама не понимала, чего ждать от себя».

Ранее Крейчикова не проходила в Лондоне дальше четвертого круга, но теперь в ее активе уже два «Шлема». Столько же у Соболенко, на один меньше у Рыбакиной. Напомним, что ранее Барбору возмущало, что ее не причисляют к лучшим теннисисткам современности. «Почему все говорят только о Cвентек, Соболенко и Рыбакиной? Я думаю, что есть много игроков, которые стабильны на корте и стараются выступать. Я верю, что я одна из них. Мое имя заслуживает быть в топе».

После победы на «Ролан Гаррос» — 2021 чешская теннисистка пропустила много турниров из-за травм и болезней. Так что пожелаем Барборе поменьше времени проводить в лазарете и радовать своих фанатов классной игрой.