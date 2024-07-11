Рыбакина блестяще начала матч, но не смогла выйти в финал. Сенсация от Крейчиковой

В финале чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 сыграет с Жасмин Паолини.

Уимблдон-2024. Женщины

Полуфиналы

Жасмин Паолини (Италия, 7) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:4, 7:6

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 3:6, 6:3, 6:4

Барбора Крейчикова сенсационно обыграла Елену Рыбакину в полуфинале Уимблдона и второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Хотя в первом сете она трижды проиграла свою подачу, но нашла в себе силы переломить ход встречи. До этого года чемпионка «Ролан Гаррос» не проходила на Уимблдоне дальше четвертого круга. За титул 28-летняя уроженка Брно поборется с Жасмин Паолини, у которой ведет в личных встречах (1:0). Итальянка с большим трудом обыграла Донну Векич.

Чешские перемены

В четвертьфинале Крейчикова сотворила мини-сенсацию. Барбора стала первой на Уимблдоне-2024, кто сумела сначала взять больше трех геймов у Елены Остапенко, а затем и забрать матч в двух сетах. Несмотря на смазанный сезон из-за травм, чешка смогла добраться до четвертьфинала Australian Open и полуфинала Уимблдона. Причем в Лондоне она впервые в этом году обыграла представительниц топ-20 (помимо Остапенко справилась с Даниэль Коллинз).

Рыбакина в своем четвертьфинале легко и буднично обыграла Элину Свитолину, пройдя украинку на втором турнире «Большого шлема» подряд. За два сета Елена сделала 28 виннерсов. Очень прилично для столь короткого матча. Однако несмотря на статус безоговорочного фаворита, ранее четвертая «сеяная» уступила оба личных матча Крейчиковой.

Начало первого сета показало, что Рыбакиной по силам прервать эту неудачную серию. Елена продолжала играть в ритме четвертьфинала, забивая один виннерс за другим. Вскоре она повела с двумя брейками (4:0). Однако Крейчикова неожиданно навязала борьбу на подаче Елены и после двух невынужденных ошибок представительницы Казахстана сумела размочить счет. Правда, уже в следующем гейме чешка позволила сопернице сделать третий брейк подряд (5:1). Казалось, что в первой партии Барбора ни разу не сможет взять свою подачу, но Елена предоставила такой шанс. Повела 40:15, но каким-то образом в итоге умудрилась проиграть (5:2). После этого Крейчикова все-таки забрала свой гейм, но первый сет остался за Еленой. Хотя в девятом гейме она и не смогла забить очень легкий смэш у сетки.

Барбора Крейчикова. Фото Reuters

Видимо, этот розыгрыш очень сильно расстроил чемпионку Уимблдона-2022. Во второй партии Крейчикова полностью перехватила инициативу, демонстрируя весь арсенал своей великолепной техники: дропшоты, резаные и классная подача. Если в первом сете Барбора выиграла всего 40 процентов розыгрышей на первой подаче, то во втором — 83%. На приеме чешка тоже действовала выше всяких похвал, дважды взяв подачу соперницы. Да, в концовке Елена могла переломить ход борьбы, отыграла пять сетболов, но с шестого Барбора сравняла счет.

В третьей партии шла абсолютно равная борьба. По накалу матч наконец-то стал похож на полуфинал турнира «Большого шлема». Теннисистки уверенно брали свои подачи, но в седьмом гейме Елена дрогнула. Еще перед матчем она говорила, что ей тяжело даются матчи в статусе фаворита, и концовка решающего сета это подтвердило. Прием навылет от Барборы и невынужденная ошибка Рыбакиной привели к двум брейк-пойнтам Крейчиковой. Дальше 25-летняя москвичка ошиблась по длине, позволив сопернице выйти вперед с брейком. Елена тут же могла сделать обратный брейк. Повела 30:0, но Крейчикова забрала четыре розыгрыша подряд (5:3). А подавая на матч, и вовсе выиграла гейм под ноль.

Барбора стала пятой чешкой, вышедшей в финал британского «мейджора». Ранее это удавалось Яне Новотны, Петре Квитовой, Каролине Плишковой и Маркете Вондроушовой.

Жасмин Паолини. Фото Reuters

Навсегда запомнить

28-летняя Паолини — первая итальянка в Открытой эре, которая сыграет в финале Уимблдона. Вслед за финалом «Ролан Гаррос», который случился всего пять недель назад, Жасмин вышла в решающий матч травяного турнира «Большого шлема».

Ее полуфинал с Донной Векич стал самым продолжительным в истории Уимблдона. Он продолжался 2 часа 51 минуту (ранее рекорд принадлежал полуфиналу-2009 между Сереной Уильямс и Еленой Дементьевой, который завершился за 2 часа 50 минут). Паолини проиграла первый сет, уступала 2:4 во втором, а в решающей партии итальянка дважды уступала с брейком.

«Мне было очень трудно, — призналась на пресс-конференции Паолини. — Донна играла невероятно, забивала виннерсы из любых позиций. Поначалу у меня были трудности, но я повторяла себе, что должна бороться за каждый мяч и стараться немного прибавить, потому что я очень плохо подавала. Безумно рада этой победе и навсегда запомню этот матч. Нет места лучше, чтобы сражаться за каждое очко и каждый мяч, чем корты Уимблдона. Спасибо за поддержку моей команде и членам семьи, которые были на полуфинале».

Финал между Ясмин и Барборой состоится в субботу, 13 июля.