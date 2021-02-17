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Россияне еще не проигрывали полуфиналов в Австралии. Чем ответит Джокович?

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 15:45
Новак Джокович уже много раз огорчал российских теннисистов. Фото AFP Матчи Даниила Медведева против Андрея Рублева. Фото "СЭ" Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема». Фото "СЭ" Последние 10 матчей Новака Джоковича против россиян. Фото "СЭ" Россияне в полуфиналах Australian Open. Фото "СЭ"
Новак Джокович уже много раз огорчал российских теннисистов. Фото AFP
Теги:
Серб огорчил россиян на мейджорах уже семь раз подряд.

Даниил Медведев в пятый раз подряд победил Андрея Рублева и оформил третий выход в полуфинал турнира «Большого шлема». В противостоянии двух лидеров российского тенниса на высшем уровне Рублев до сих пор не выиграл ни одного сета, хотя в Мельбурне и подходил к встрече с Даниилом с балансом 11-0.

Матчи Даниила Медведева против Андрея Рублева. Фото "СЭ"
Матчи Даниила Медведева против Андрея Рублева. Фото «СЭ»

Медведев — четвертый представитель России, которому удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Три раза в четверку сильнейших пробивался Марат Сафин, дважды — Евгений Кафельников и однажды — Аслан Карацев. При этом Кафельников и Сафин все свои австралийские полуфиналы выиграли, так что пока статистика говорит о неплохих шансах Карацева и Медведева.

Россияне в полуфиналах Australian Open. Фото "СЭ"
Россияне в полуфиналах Australian Open. Фото «СЭ»

Главной сенсации февраля Аслану Карацеву в четверг предстоит встреча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ранее серб 11 раз играл на мэйджорах с представителями России и потерпел всего два поражения от Марата Сафина. В 2005 году 17-летний дебютант взял у будущего чемпиона всего три гейма, а в 2008-м, наоборот, не сумел подтвердить статус фаворита. Остальные российские оппоненты общими усилиями взяли у Новака три сета (дважды отличился Михаил Южный, однажды Даниил Медведев).

Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема». Фото "СЭ"
Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Правда, в последние два года российские соперники потрепали лидеру мирового тенниса немало нервов. Из десяти встреч с россиянами Джокович выиграл только шесть, трижды уступив Медведеву и однажды — в финале парижского Мастерса — Хачанову.

Последние 10 матчей Новака Джоковича против россиян. Фото "СЭ"
Последние 10 матчей Новака Джоковича против россиян. Фото «СЭ»

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