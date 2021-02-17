Россияне еще не проигрывали полуфиналов в Австралии. Чем ответит Джокович?

Серб огорчил россиян на мейджорах уже семь раз подряд.

Даниил Медведев в пятый раз подряд победил Андрея Рублева и оформил третий выход в полуфинал турнира «Большого шлема». В противостоянии двух лидеров российского тенниса на высшем уровне Рублев до сих пор не выиграл ни одного сета, хотя в Мельбурне и подходил к встрече с Даниилом с балансом 11-0.

Матчи Даниила Медведева против Андрея Рублева. Фото «СЭ»

Медведев — четвертый представитель России, которому удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Три раза в четверку сильнейших пробивался Марат Сафин, дважды — Евгений Кафельников и однажды — Аслан Карацев. При этом Кафельников и Сафин все свои австралийские полуфиналы выиграли, так что пока статистика говорит о неплохих шансах Карацева и Медведева.

Россияне в полуфиналах Australian Open. Фото «СЭ»

Главной сенсации февраля Аслану Карацеву в четверг предстоит встреча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ранее серб 11 раз играл на мэйджорах с представителями России и потерпел всего два поражения от Марата Сафина. В 2005 году 17-летний дебютант взял у будущего чемпиона всего три гейма, а в 2008-м, наоборот, не сумел подтвердить статус фаворита. Остальные российские оппоненты общими усилиями взяли у Новака три сета (дважды отличился Михаил Южный, однажды Даниил Медведев).

Матчи Новака Джоковича против россиян на турнирах «Большого шлема». Фото «СЭ»

Правда, в последние два года российские соперники потрепали лидеру мирового тенниса немало нервов. Из десяти встреч с россиянами Джокович выиграл только шесть, трижды уступив Медведеву и однажды — в финале парижского Мастерса — Хачанову.