Новак — тысячепроцентный фаворит, но исчерпан ли лимит чудес в исполнении россиянина?

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Аслан Карацев (Россия, Q)

Мельбурн. 18 февраля, начало — 11.30 (мск).

Текстовая трансляция матча на сайте «СЭ»

У первой ракетки мира Новака Джоковича сейчас, возможно, самый странный соперник по полуфиналу «Большого шлема» в карьере. Ниже, чем у Аслана Карацева, текущий рейтинг у теннисиста, дошедшего до такого уровня, был только в 2000 году на Уимблдоне. Белорус Владимир Волчков играл финал против тогдашнего лидера ATP Пита Сампраса, будучи 237-м игроком в табели о рангах. Сейчас у Аслана официальный рейтинг 114-й — в понедельник он взлетит в пятый десяток, но пока он еще вне первой сотни. Значит ли это, что сказочке конец, а кто слушал — молодец? Шансов и правда очень мало, но в теннисе бывало всякое, в том числе с Джоковичем.

Волк, который взбирается на гору

Джокович в принципе проигрывает очень редко, а Открытый чемпионат Австралии — его любимый мэйджор. Здесь он за 12 лет взял 8 титулов — это рекорд турнира. Последние три года Новак в Мельбурне вообще никому не уступал, то есть на его счету уже 19 побед на Australian Open подряд. Однако последним, кто обыграл великого серба в «Мельбурн-парке», был вовсе не Надаль и не Федерер, а корейский очкарик Чен Хэн. В 2018-м он был 58-й ракеткой мира и в четвертом круге разобрался со страдающим от травмы локтя Джоковичем в трех партиях. Перед Новаком Чен отправил домой Даниила Медведева и Александра Зверева, а потом дошел до полуфинала, где сам по состоянию здоровья не смог закончить матч против Роджера Федерера. Сейчас Хэн — 169-я ракетка мира.

В нынешнем чемпионате Австралии Джокович тоже был очень близок к вылету. В третьем круге в матче против американца Тейлора Фритца Ноле при счете 2:0 по сетам в третьей партии потянул мышцу живота и более часа играл с жуткой болью. Дело дошло до пятого сета, в котором сербу вдруг стало легче, и он чудесным образом прошел дальше, после этого одолев еще Милоша Раонича и Александра Зверева. В каждом из матчей 1/8 и 1/4 финала Джокович отдавал хотя бы одну партию, но признаков плохого самочувствия не проявлял. Впрочем, данные примеры не значат, что надежда Карацева — только на травму Новака. Есть и моральный аспект. Как говорил Новак в свое время: «Волк, который только взбирается на гору, голоднее волка, который уже на вершине».

В данный момент положение Джоковича во главе рейтинга ATP железобетонно. Рафаэль Надаль и Доминик Тим уже вылетели с Australian Open, а Даниил Медведев не догонит Новака, даже если выиграет в Мельбурне титул. В прошлом году, когда серб гарантировал звание первой ракетки по итогам года, с ним случился настоящий кризис мотивации. В четвертьфинале турнира в Вене он сумел взять всего два гейма у итальянца Лоренцо Сонего, который на тот момент был 42-м номером рейтинга. Тогда Новак заявил, что причиной его плохого настроения и нежелания играть стала смерть от коронавируса черногорского митрополита Амфилохия. Собраться Джокович до конца сезона так и не сумел, уступив в полуфинале итогового чемпионата австрийцу Доминику Тиму.

Олимпийский принцип

Необходимо упомянуть и знаменитую историю, случившуюся с сербом на US Open-2020. В четвертом раунде в матче против испанца Пабло Каренью Бусты в конце первого сета Джокович небрежно отбросил мяч в направлении рекламного задника. На беду, в этом месте стояла линейный судья Лаура Кларк, и мяч угодил ей прямо в шею. Лайнсмен рухнула на корт, а придя в себя, убежала в раздевалку. За неспортивное поведение Новак был снят с матча и лишен призовых. Конечно, звездный игрок сделал выводы из случившегося, но очевидно, что даже он не застрахован от случайностей.

В 2019 году матч Новака против немца Филиппа Кольшрайбера во втором круге Индиан-Уэллса прервали из-за дождя уже во втором гейме. А на следующий день Джокович просто не смог собраться и уступил в двух сетах. В 2018-м Новак тяжело восстанавливался после операции на локте, которую он сделал после поражения от Чен Хэна в Австралии. Той весной он проиграл японцу Даниэлю Таро (109-я ракетка мира), французу Бенуа Пэру (47), словенцу Мартину Клижану (140), британцу Кайле Эдмунду (22) и итальянцу Марко Чеччинато (72). Конечно, сейчас форма Джоковича в разы круче, но в принципе, игрокам из второй сотни суперсерб проигрывал, причем не так давно.

Для Карацева олимпийский принцип про важность участия, а не победы, — это хороший способ избежать чрезмерного давления. И возможность сыграть с первой ракеткой мира не в первом круге небольшого турнира, а в полуфинале «Большого шлема», для Аслана — сама по себе награда за десять лет его мучений в глубинах теннисного рейтинга. Но сдаваться раньше времени тоже глупо. Конечно, вероятность победы серба сегодня в 8-10 раз выше. Однако чудеса случаются, и Карацев на нынешнем Открытом чемпионате Австралии это уже неоднократно доказал.

Следить за матчем Карацев — Джокович можно на сайте «СЭ». Онлайн-трансляция матча Australian Open, начало — в 11.30 (мск)