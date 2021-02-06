Медведев выносит всех топов. Выиграет ли он «Шлем» в Австралии?

Кто претендует на победу на первом в сезоне супертурнире, стартующем в понедельник в Мельбурне.

Все карантинные мучения вроде бы позади, и в понедельник рано утром по московскому времени в Мельбурне должен стартовать Открытый чемпионат Австралии — первый в нынешнем сезоне турнир «Большого шлема». Наша главная теннисная звезда Даниил Медведев подходит к нему с впечатляющей победной серией из 13 матчей. Девять из этих побед были одержаны над игроками из топ-10. Конечно, в финале ATP Cup серия еще может прерваться, хотя будущий соперник Даниила Марио Берреттини — далеко не Новак Джокович. Но все равно очевидно, что Медведев — один из главных фаворитов предстоящего мейджора. И если он не завязнет в первых раундах, то способен пройти по сетке очень и очень далеко.

Невезучий монстр

Вообще, главный претендент на победу в Мельбурне у мужчин, безусловно, Новак Джокович. Австралийский хард очень подходит для его стиля: 33-летний серб брал на нем титул восемь раз — больше, чем кто бы то ни было в истории. Новак до сих пор первая ракетка мира и единственный из «большой чемпионской тройки», к кому нет никаких вопросов относительно текущей спортивной формы. Однако после локдауна карьера Джоковича идет не совсем не так, как хотелось бы его фанатам. Конечно, все относительно — сотни теннисистов отдали бы все ради того, чтобы показывать такие результаты, как серб во второй половине 2020-го и начале 2021-го. Но и назвать триумфальными выступления Ноле язык не поворачивается.

Он устроил дикий ковидный скандал с заражениями на выставочном турнире в Задаре. Он со скандалом вылетел с US Open, после того как засадил мячом в лайнсмена. Он разгромно проиграл Надалю в финале «Ролан Гаррос». Он безвольно уступил безвестному Лоренцо Сонего в Вене. Он не попал в финал итогового турнира, отдав два тай-брейка Доминику Тиму. Он чуть не довел до инфаркта организаторов выставочных матчей в Аделаиде, отказавшись играть из-за мозоли. Он ничего не смог предпринять, когда сербы проигрывали немцам в групповом турнире ATP Cup — итогом того матча стал эпичный удар ракеткой по бортику. Короче, эмоциональный фон тяжелый, и если Джок в такой ситуации снова станет чемпионом, тогда он — реальный монстр.

Благоприятный момент

Надаль пропустил ATP Cup и признался, что далек от лучших кондиций. Конечно, он умеет мобилизоваться в нужный момент, но на одном опыте далеко не уедешь, а сетка у Рафы не самая легкая. Доминик Тим, судя по результатам ATP Cup, тоже тяжело отходит от карантина. Вообще, двухнедельное заточение и пережитый в связи с этим стресс, похоже, будет одним из ключевых факторов Australian Open, наряду с погодными условиями. Обычно «Большой шлем» в Мельбурне сопровождается лютой жарой, однако сейчас прогноз обещает довольно умеренную температуру, что может поменять расклад сил, в том числе среди лидеров.

Медведев при таких исходных действительно один из главных фаворитов, наряду с Джоковичем, Циципасом и Зверевым. На ATP Cup Даниил не сносил соперников с корта, но всегда прибавлял в нужный момент и показывал, что с психологией у него полный порядок. Считается, что канадец Вашек Поспишил не лучший противник для россиянина в первом раунде. В прошлом году Медведев вообще проиграл ему в Роттердаме. Но Даниил стартует на AO только во вторник, и у него будет день, чтобы привести себя в порядок после финала Кубка АТП. И вообще, момент, чтобы сделать еще один шаг вперед после триумфа в Лондоне, для первой ракетки России сейчас очень благоприятный. Хоть ему и грозит опасный матч против Андрея Рублева в четвертьфинале.

Русская проверка для Осаки

Что касается девушек, то здесь с перспективами России снова не очень. Екатерина Александрова на одном из разминочных турниров дошла до полуфинала, но будет очень круто, если она или кто-то другой из наших девушек «доживет» до второй недели чемпионата. При этом Анастасии Павлюченковой в первом же матче биться с главным фаворитом всего «Шлема». Наоми Осака накануне снялась с полуфинала против Элизе Мертенс, но она уже делала нечто-то подобное перед US Open, который потом выиграла в отличном стиле. В общем, Осаке все прочат третий в карьере «Шлем», хотя у Павлюченковой есть все, чтобы преподнести главную сенсацию понедельника.

Еще одна звезда женского турнира, несомненно, Серена Уильямс. 39-летняя ветеранша все еще мечтает повторить рекорд Маргарет Корт по количеству побед на «Шлемах» (у Серены — 23, у Корт — 24), хотя Уильямс-младшая и не побеждала на мейджорах после ухода в декрет в 2017-м. Сейчас Серена жалуется на больное плечо, но она всегда на что-нибудь жалуется, не переставая при этом быть великой чемпионкой. Как бы то ни было, ситуация в женском теннисе остается сложной, и, кроме Осаки и Серены, легко может победить любая девушка из первой десятки посева. Хотя Алена Соболенко, блестяще отыгравшая концовку прошлого и начало нынешнего сезона, возможно, имеет некоторое преимущество над большинством конкуренток.

Сетки Australian Open

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 1) — Жереми Шарди (Франция)

Франсис Тиафо (США) — Стефано Травалья (Италия)

Райлли Опелка (США) — Лу Яньсюнь (Тайвань)

Альберт Рамос-Винолас (Испания) — Тейлор Фритц (США, 27)

Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — Педро Соуза (Португалия)

Мартон Фучович (Венгрия) — Марк Полманс (Австралия, WC)

Корантен Муте (Франция) — Джон Миллман (Австралия)

Федерико Кория (Аргентина) — Милош Раонич (Канада, 14)

Гаэль Монфис (Франция, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Йосихито Нисиока (Япония) — Педро Мартинес (Испания)

Аляж Бедене (Словения) — Александр Бублик (Казахстан)

Сергей Стаховский (Украина, Q) — Душан Лайович (Сербия, 23)

Адриан Маннарино (Франция, 32) — Деннис Новак (Австрия)

Миомир Кечманович (Сербия) — Камил Майхржак (Польша)

Таро Даниэль (Япония, LL) — Максим Кресси (США, Q)

Маркос Хирон (США) — Александр Зверев (Германия, 6)

Доминик Тим (Австрия, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Доминик Кепфер (Германия) — Хьюго Дельен (Боливия, LL)

Фредерико Сильва (Португалия, Q) — Ник Киргиос (Австралия)

Ясутака Учияма (Япония) — Уго Умбер (Франция, 29)

Грегор Димитров (Болгария, 18) — Марин Чилич (Хорватия)

Алекс Болт (Австралия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия)

Киммер Копжан (Бельгия, Q) — Иржи Веселы (Чехия)

Кеи Нисикори (Япония) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 15)

Денис Шаповалов (Канада, 11) — Янник Синнер (Италия)

Юичи Сугита (Япония) — Бернард Томич (Австралия, Q)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — Джеймс Дакворт (Австралия)

Седрик-Марсель Штебе (Германия, LL) — Феликс Ожье-Алиассим (Канада, 20)

Бенуа Пэр (Франция, 26) — Егор Герасимов (Белоруссия)

Джанлука Магер (Италия) — Аслан Карацев (Россия, Q)

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Хуан Лондеро (Аргентина)

Элиас Имер (Швеция, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 8)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Янник Ханфманн (Германия)

Тиаго Монтейро (Бразилия) — Андржей Мартин (Словакия)

Ли Ту (Австралия, WC) — Фелисиано Лопес (Испания)

Сэм Куэрри (США) — Лоренцо Сонего (Италия, 31)

Каспер Рууд (Норвегия, 24) — Джордан Томпсон (Австралия)

Николоз Басилашвили (Грузия) — Томми Пол (СМША)

Кристофер О'Коннелл (Австралия, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Раду Албот (Молдавия) — Роберта Баутиста Агут (Испания, 12)

Давид Гоффен (Бельгия, 13) — Алексей Попырин (Австралия, WC)

Ллойд Харрис (ЮАР) — Микаэль Торпегаард (Дания, LL)

Макензи Макдональд (США) — Марко Чиччинато (Италия)

Гвидо Пелья (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 22)

Филип Крайинович (Сербия, 28) — Робин Хаасе (Нидерланды, LL)

Пабло Андухар (Испания) — Квентен Оли (Франция)

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Аттила Балаш (Венгрия)

Вашек Поспишил (Канада) — Даниил Медведев (Россия, 4)

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Жиль Симон (Франция)

Тинаси Коккинакис (Австралия, WC) — Сунву Квон (Южная Корея)

Ботик Ван де Сандсхульп (Нидерланды, Q) — Карлос Алкарас (Испания, Q)

Михаэль Имер (Швеция) — Хуберт Хуркач (Польша, 26)

Карен Хачанов (Россия, 19) — Александр Вукич (Австралия, WC)

Рикардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC)

Томас Махац (Чехия, Q) — Марио Мартинес (Испания, Q)

Кевин Андерсон (ЮАР) — Маттео Берреттини (Италия, 9)

Фабио Фоньини (Италия, 16) — Пьер-Уго Эрбер (Франция)

Хенри Лааксонен (Швейцария, Q) — Сальваторе Карузо (Италия)

Пабло Куэвас (Уругвай) — Андреас Сеппи (Италия)

Теннис Сандгрен (США) — Алекс де Минаур (Австралия, 21)

Даниэль Эванс (Великобритания, 30) — Кэмерон Норри (Великобритания)

Илья Ивашко (Белоруссия) — Роман Сафиуллин (Россия, Q)

Майкл Ммох (США, Q) — Виктор Троицки (Сербия, Q)

Ласло Джере (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Женщины

Эшли Барти (Австралия, 1) — Данка Ковинич (Черногория)

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Дарья Гаврилова (Австралия, WC)

Чжэн Сайсай (Китай) — Барбара Крайчикова (Чехия)

Мартина Тревизан (Италия) — Екатерина Александрова (Россия, 29)

Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Александра Соснович (Белоруссия)

Кристина Плишкова (Чехия) — Хитер Уотсон (Великобритания)

Франческа Джонс (Великобритания, WC) — Шелби Роджерс (США)

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 16)

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Лорен Дэвис (США)

Светлана Кузнецова (Россия) — Барбора Стрыцова (Чехия)

Чжу Линь (Китай) — Уитни Осигве (США, Q)

Лейла Фернандес (Канада) — Элиз Мертенс (Бельгия, 18)

Каролина Мухова (Чехия, 25) — Елена Остапенко (Латвия)

Мона Бартель (Германия) — Элизабетта Чоччиаретто (Италия, Q)

Даниэль Коллинс (США) — Ана Богдан (Румыния)

Жасмин Паолини (Италия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6)

София Кенин (США, 4) — Мэддисон Инглис (Австралия, WC)

Анастасия Севастова (Латвия) — Кайя Канепи (Эстония)

Надя Подороска (Аргентина) — Кристина Макхейл (США)

Ван Яфань (Китай) — Донна Векич (Хорватия, 28)

Дженнифер Брейди (США, 22) — Алена Большова (Испания)

Мэдисон Бренгл (США) — Арина Родионова (Австралия, WC)

Хлоя Паке (Франция, Q) — Майар Шериф (Египет, Q)

Кайя Йиван (Словения, Q) — Йоханна Конта (Великобритания, 13)

Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Джессика Пегула (Австралия)

Дестини Айава (Австралия, WC) — Саманта Стосур (Австралия, WC)

Нао Хибино (Япония) — Астра Шарма (Австралия, WC)

Кристина Младенович (Франция) — Мария Саккари (Греция, 20)

Юлия Путинцева (Казахстан, 26) — Слоан Стивенс (США)

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Клара Бюрель (Франция, Q)

Коко Гауфф (США) — Джил Тайхманн (Швейцария)

Мари Бузкова (Чехия) — Элина Свитолина (Украина, 5)

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, LL)

Се Шувэй (Тайвань) — Цветана Пиронкова (Болгария, Q)

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Винус Уильямс (США)

Сара Эррани (Италия, Q) — Ван Цян (Китай)

Маркета Вондрушова (Чехия, 19) — Ребекка Петерсон (Швеция)

Ребекка Марино (Канада, Q) — Кимберли Биррель (Австралия, WC)

Патрисия Мария Тиг (Португалия) — Сорана Кристя (Румыния)

Грет Миннен (Бельгия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 9)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 14) — Маргарита Гаспарян (Россия, LL)

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Паула Бадоса (Испания)

Зарина Дияс (Казахстан) — Тамара Зиданчек (Словения)

Вернарда Пера (США) — Ангелик Кербер (Германия, 23)

Онс Жабер (Тунис, 27) — Андреа Петкович (Германия)

Майо Хиби (Япония, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия, LL)

Полона Герцог (Словения) — Каролин Гарсия (Франция)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Наоми Осака (Япония, 3)

Арина Соболенко (Белоруссия, 7) — Вероника Кужмова (Словакия)

Кэти Бултер (Великобритания, PR) — Дарья Касаткина (Россия)

Ализе Корне (Франция) — Валерия Савиных (Россия, Q)

Анн Ли (США) — Чжан Шуай (Китай, 31)

Элисон Риске (США, 24) — Анастасия Потапова (Россия)

Тимя Бабош (Венгрия, Q) — Исален Вонавентюр (Бельгия, LL)

Нина Стоянович (Сербия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Лаура Зигемунд (Германия) — Серена Уильямс (США, 10)

Ига Швентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Нидерланды)

Ярослава Шведова (Казахстан) — Камила Джорджи (Италия)

Фиона Ферро (Франция) — Катерина Синякова (Чехия)

Вера Звонарева (Россия, PR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 17)

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Марта Костюк (Украина)

Варвара Грачева (Россия) — Анна Блинкова (Россия)

Мисаки Дои (Япония) — Айла Томлянович (Австралия)

Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 2)