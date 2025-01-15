Первая ракетка мира хочет родить и вернуться в теннис для продолжения карьеры.

Белоруска Арина Соболенко пока не испытывает никаких проблем на Australian Open. Главная фаворитка турнира уверенно движется по сетке и уже добралась до третьего круга: сначала обыграла американку Слоан Стивенс (6:3, 6:2), а затем испанку Джессику Бузас Манейро (6:3, 7:5). Вне корта Арина также активна. На днях она дала большое интервью, в котором рассказала о планах завести семью, порассуждала о завершении карьеры, а также заявила о желании видеть флаг родной страны на международной арене.

«Надеюсь, у меня будет семья»

Первая ракетка мира призналась, что в ближайшем будущем хотела бы стать матерью. Поэтому скоро может закончить с теннисом. «Мне нужно поберечь бедра, спину. Мне 26, в этом году будет 27. Я играла показательный матч с Миррой Андреевой — я на девять лет старше ее. На девять! Будучи профессиональным спортсменом, я приближаюсь к завершению карьеры. Вы можете в это поверить? Люди уходят на пенсию в 30 лет», — сказала она в интервью Tennis World.

По словам белоруски, она рассматривает вариант взять паузу и сосредоточиться на создании семьи, а затем вернуться на корт. «Это сложный вопрос. Надеюсь, что у меня будет семья. Я люблю детей, но не хочу заводить первого ребенка в 35 лет. Планирую завести ребенка, а потом вернуться. Хочу, чтобы мой ребенок видел, как тяжело приходится работать в жизни, чтобы чего-то добиться», — подчеркнула Соболенко.

Первый ребенок в 35 лет — это, вероятно, камень в огород Серены Уильямс, которая родила первенца именно в таком возрасте. При этом у всех перед глазами пример Эшли Барти, которая ради семьи вообще бросила теннис на пике карьеры в 25 лет. Полтора года назад австралийка родила сына.

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Хотела бы видеть флаг Белоруссии

Арина также отметила, что ждет возвращения флага родной страны на международные турниры. Российские и белорусские теннисисты с 2022 года выступают на турнирах ATP и WTA без национальных символов в нейтральном статусе.

«Я не могу это контролировать. Не могу выйти и заставить кого-то повесить флаг рядом с моим именем. Каким бы ни было решение, что есть, то есть, — отметила Соболенко. — Но я всегда гордилась тем, что представляю такую маленькую страну, как Белоруссия. Я не тренировалась где-то в США или Испании, а выросла в Белоруссии и горжусь тем, что представлять свою страну. Я чувствую, что вдохновляю следующее поколение игроков из Белоруссии, мотивирую людей. Что касается отсутствия флага, если его вернут, будет здорово, а если нет — все в порядке. Я это принимаю».

Публикуя эту цитаты, некоторые белорусские СМИ подчеркивают, что сейчас Арина живет в Майами. В 2023-м во время «Ролан Гаррос» была организована травля Соболенко на пресс-конференциях из-за того, что она отказывалась публично осудить правительство своей страны. В результате Арина была вынуждена признать, что сейчас ее ничего не связывает с руководством Белоруссии.

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Какой урок вынесла из 2024 года

Сейчас в Мельбурне на пресс-конференции Соболенко рассказала, какой урок вынесла из прошлого года и сравнила себя с версией трехлетней давности.

«Самый большой урок, который я вынесла из прошлого года, — это не концентрироваться на защите титула или возможности вписать свое имя в историю тенниса. Главное — сосредоточиться на себе и делать все возможное.

Если сравнивать себя с Ариной трехлетней давности, то разница очень большая. Тогда я расстроилась бы и, скорее всего, уступила бы первый сет. Не уверена, что выиграла бы матч. Очень рада, что улучшила свою психологическую устойчивость. Могу оставаться сосредоточенной, независимо от счета и ситуации. Концентрируюсь на игре», — заключила она.

Во третьем круге Аustralian Оpen лидер мирового рейтинга сразится с представительницей Дании Кларой Таусон (42-я ракетка).

Соболенко является действующей чемпионкой турнира в Австралии, который завершится 25 января. Она выигрывала «мейджор» в Мельбурне два раза: в 2023 и 2024 годах.