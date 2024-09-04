«Ребята, выпивка за мой счет». Соболенко заигрывает с публикой на US Open

Белорусская теннисистка выносит всех соперниц на Открытом чемпионате США.

US Open. Женщины. Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 6:1, 6:2

Вторая ракетка мира Арина Соболенко в доминирующем стиле ворвалась в полуфинал турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке, разгромив китаянку Чжэн Циньвэнь. В начале нынешнего года 26-летняя белоруска отдала грозной сопернице в финале Открытого чемпионата Австралии всего пять геймов, а сейчас уменьшила эту цифру до трех. Впечатляющая форма, которую демонстрирует Арина на US Open, делает ее главной претенденткой на титул. Разумеется, наряду с первым номером посева полькой Игой Свентек. Однако тот факт, что в полуфинале Соболенко будет противостоять американка Эмма Наварро может изменить расклады, ведь год назад белоруска не справилась с давлением публики в финале против местной звезды Коко Гауфф.

Четыре полуфинала подряд

Атлетический теннис в исполнении Соболенко производит ошеломляющее впечатление. Когда мускулистая девушка ростом 182 см ловит свою игру, она буквально сносит соперниц с корта. Арина удерживает второе место по силе подачи в женском теннисе (214 км/ч при рекорде в 263 км/ч у мужчин). А пару дней назад в сети мелькала табличка, из которой следовало, что средняя скорость форхенда в исполнении белоруски составляет 129 км/ч — при том, что Новак Джокович едва дотягивает до 122 км/ч. Не совсем понятно, что значит «средняя скорость удара», но данные все равно впечатляют. «Я видела свою статистику по форхенду и не могу поверить, что он такой быстрый, — отреагировала на публикацию вторая ракетка мира. — Мне как-то неуютно находиться на вершине и бить сильнее, чем парни».

Чжэн Циньвэнь. Фото Reuters

На нынешнем US Open Арина позволила соперница выиграть больше 4 геймов в сете только один раз — когда в третьем круге неожиданно отдала первую партию россиянке Екатерине Александровой. В остальном преимущество белоруски перед соперницами не оставляет сомнений. Телеграм-канал «Спорт Беларуси» прокомментировал выход звездной теннисистки в полуфинал издевательской фразой «Соболенко отшлепала олимпийскую чемпионку». Месяц назад Чжэн на грунтовых кортах Парижа в полуфинале включила из борьбы в полуфинале саму Свентек. Но на быстром покрытии Нью-Йорка против мощи второй ракетки мира у китаянки не было никаких шансов.

Соболенко — первая женщина с 2016 года, которая вышла в полуфинал US Open четыре раза подряд. Рекорд здесь принадлежит Серене Уильямс, которая с 2011 по 2016 год выдала серию из шести полуфиналов. При этом у Арины пока нет в Нью-Йорке ни единого титула, и в ближайшем матче в ночь на пятницу ей снова придется играть в том числе против публики. После четвертьфинала комментатор ESPN и бывшая известная парница Пэм Шрайвер спросила белоруску, на что та готова пойти, чтобы привлечь трибуны на свою сторону. «Ты намекаешь, что сегодня вечером выпивка за мой счет?» — встрепенулась Соболенко под одобрительный гул толпы. — Ладно, ребята, выпейте за мой счет и, пожалуйста, поддержите меня в следующем матче».

После алкоголя утром просыпаешься отекшая

Одним из событий четвертьфинала Соболенко — Чжэн Циньвэнь, который продлился всего 73 минуты, стало появление на трибунах легендарного Роджера Федерера. «Я видела его на большом экране, — поделилась своими эмоциями Арина. — Увидела, и подумала: окей, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось. И для этого мне придется продемонстрировать все возможные навыки — подкрутки, выходы к сетке и все такое». Разумеется, все это юмор, но доминирование белоруски на корте перед очень серьезной соперницей действительно напомнило времена, когда Роджер разделывался с самыми грозными конкурентами.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Арина говорит, что главные сложности сейчас ей доставляют не игроки по другую сторону корта, а собственное психологическое состояние. «Раньше я не знала, как справляться с этим давлением, — вспомнила Соболенко о пяти проигранных из восьми полуфиналов на ТБШ. — Накануне этих матчей я слишком много думала о теннисе, и тратила на это всю свою энергию. Сейчас я просто пытаюсь относиться ко всему проще. Понимаете, это лишь теннис. Я просто пытаюсь каждый раз показывать свою лучшую игру и просто бороться, независимо от того, что произойдет на корте. Ведь того, что суждено, не миновать в любом случае».

После событий марта нынешнего года с трагической гибелью бывшего бойфренда Соболенко Константина Кольцов Арина сильно повзрослела и стала обращать меньше внимания на то, что о ней говорят. Она не стала рисковать здоровьем ради выступления на Уимблдоне-2024 на фоне больного плеча и не пожертвовала американской серией турниров из-за олимпийских иллюзий. «Однажды я потеряла отца, и теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в момент смерти Кольцова я подумала, что мне нужно просто продолжать идти вперед, продолжать играть, продолжать делать свое дело, чтобы отделить личную жизнь от карьеры», — отметила Соболенко в интервью The Guardian.

Что касается выпивки, то накануне US Open Арина не постеснялась признаться, что порой не брезгует текилой. «Вообще я не пью, а если праздновать, то предпочитаю текилу, — рассказала белоруска. — От всего остального меня распирает и утром просыпаешься отекшая... А текила хорошая незаметно проходит, и она очень вкусная. Мой любимый коктейль? Как так сказать, чтобы не спалиться? Ну, наверное, «Маргарита». Она вообще лучшая. Там текилы самой немного. Это так, для настроения».