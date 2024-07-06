Калинская стала лучшей среди россиянок на Уимблдоне. Ей помогла поддержка Синнера

Анна выиграла российское дерби у Людмилы Самсоновой и вышла в четвертый круг.

Уимблдон

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 17) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 7:6 (7:4), 6:2

Анна Калинская вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв в российском дерби Людмилу Самсонову. Благодаря этому успеху Анна вернулась в топ-10 чемпионской гонки и готова к дальнейшим подвигам.

Уимблдонский прорыв

В матче Калинской и Самсоновой определялась лучшая среди россиянок на Уимблдоне-2024, ведь днем ранее барьер третьего круга не смогли пройти Дарья Касаткина и Диана Шнайдер. Таким образом, только одна наша соотечественница проходила в 1/8 финала на травяном «Большом шлеме». Самсонова однажды до этой стадии уже доходила — в 2021-м после триумфа в Берлине она добралась на Уимблдоне как раз до четвертого круга. Что же касается Калинской, то она до нынешнего сезона вообще не выиграла за карьеру ни одного матча на Уимблдоне!

Однако выход в финал в Берлине (где обиднейшим образом с пяти матчболов был упущен титул в игре с американкой Джессикой Пегулой) показал — на данном покрытии Анна играть еще как умеет. Впрочем, как и Самсонова, в хороший день способная благодаря мощнейшим ударам и сильнейшей подаче разгромить любую соперницу.

В Хертогенбоше несколько недель назад Людмила завоевала свой пятый (второй на траве) титул, а вот у Калинской трофеев пока нет. Хотя в чемпионской гонке 2024 года она соотечественницу превосходит благодаря финалу на «тысячнике» в Дубае и четвертьфиналу на Australian Open. Именно в Мельбурне в январе, можно сказать, у 25-летней россиянки и произошел настоящий прорыв в результатах. И хотя победа на турнире WTA до сих пор остается для нее недостижимой мечтой, уровень игры Анны радует. И в российском дерби она продемонстрировала, что готова все чаще выходить во вторую неделю на «Больших шлемах». Особенно когда с трибуны ее поддерживает звездный бойфренд — первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, пробившийся в четвертый круг днем ранее.

Людмила Самсонова. Фото AFP

Рейтинговые рекорды Калинской

Начало встречи задержали примерно на пару часов из-за дождливой погоды в Лондоне. Когда же игра стартовала, Калинская сразу сделала брейк и повела 2:0, после чего до очередного заряда дождя при 4:2 соперницы держали свои подачи. Примерно через час с хвостиком матч возобновился, но Синнера на трибунах поначалу не обнаружилось. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что при 5:3 Калинская не реализовала сетбол на приеме, а затем не сумела подать на партию. Людмила вышла вперед и даже была в двух мячах при 6:5 в свою пользу и 30:30 на подаче Анны от выигрыша сета. Однако все решилось на тай-брейке, к которому Янник уже занял свое место среди зрителей. Калинская в этом 13-м гейме доминировала, заработала четверной сетбол и, пусть и с третьей попытки, поставила-таки точку в партии.

Во втором сете борьбы и вовсе особо не получилось. За первые три с половиной гейма Самсонова умудрилась выиграть только один розыгрыш из 15! Она буквально сорила ошибками и, хотя при 0:3 и 0:30 удержала-таки подачу, реальных шансов на спасение не имела. Калинская действовала, может, и небезупречно, но по сравнению с оппоненткой куда более основательно, не транжиря очки в важные моменты. И точку в матче она поставила даже не на подаче, а на приеме. Благодаря очередному срыву соперницы.

Теперь Анна сыграет за выход в четвертьфинал с победительницей матча Елены Рыбакиной из Казахстана и датчанки Каролин Возняцки. В любом случае она уже гарантировала себе новый рейтинговый рекорд — на данный момент в так называемом live-рейтинге Калинская поднялась на 15-е место, а в чемпионской гонке WTA и вовсе вернулась в топ-10, уступая из россиянок только Касаткиной, располагающейся на седьмой строчке. Впрочем, если Калинская выйдет в четвертьфинал, то она по результатам нынешнего сезона обойдет и Касаткину.