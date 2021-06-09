Знаменитый комментатор Анна Дмитриева — об огорчении от игры Медведева и шансах Павлюченковой выйти в финал.

Четвертьфинальные матчи с участием российских теннисистов закончились по-разному. Анастасия Павлюченкова в упорной борьбе с бывшей россиянкой Еленой Рыбакиной впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира Даниил Медведев, напротив, уступил в трех сетах давнему сопернику греку Стефаносу Циципасу. А в миксте в финал отобрались Елена Веснина и Аслан Карацев, которые выбили из сетки два дуэта из топ-3 мирового рейтинга.

«СЭ» пообщался с титулованной теннисисткой и спортивным комментатором Анной Дмитриевой и обсудил с ней успехи Павлюченковой, игру Медведева на грунте и олимпийские перспективы Весниной и Карацева.

Павлюченкова должна быть в группе лидеров мирового тенниса

— Удивились выходу Павлюченковой в полуфинал «Ролан Гаррос»?

— Начну с того, что не считаю Елену Рыбакину казахстанской теннисисткой. Эта девочка московская, выросла у меня на глазах, я очень хорошо знаю ее папу и всю семью, потому что мы работали вместе всегда. Знаю, как тяжело все это давалось. Поэтому не могу сказать, что у меня были какие-то приоритеты, хотя я всегда болею за Павлюченкову.

Это был очень хороший, ровный матч, матч, где я предполагала, что преимущество все-таки должна иметь Павлюченкова — в силу того что у нее гораздо больше опыта. А для Рыбакиной это первый четвертьфинал ТБШ в карьере. Это был один из самых интересных матчей на этом турнире. Он был содержательным, тактически интересно разыгран, хотя после встречи Лена сказала, что недовольна собой, потому что она не сумела выполнить ту тактику, которую они с тренером разработали. Но это хорошо, что она проявляет максимализм. Все, по сути, решили два-три мяча. Это была ровная игра.

Я рада за Настю. Я была всегда уверена, что она должна быть в группе лидеров мирового тенниса. Особенно когда она играла в группах юниоров, когда побеждала, когда только перешла в 18 лет во взрослые. По направлению развития тенниса она опережала своих сверстниц на голову. Но так уж получилось — не у всех все складывается удачно. Я верю, что она и еще дальше двинется. Не знаю, как относительно победы, но до финала должна дойти.

— До этого Анастасии шесть раз не могла преодолеть стадию четвертьфинала на ТБШ.

— В 2011 году она проиграла в равной борьбе находящейся в очень хорошей форме итальянке Франческе Скьявоне, которая в тот год вышла в финал. Павлюченкова все равно проигрывала — если не тем, кто побеждал в турнире, то тем, кто выходил в финал, то есть самым сильным. Так складывался жребий. В спорте, кроме класса и мастерства, нужно, чтобы еще был какой-то элемент везения.

— С чем связан прорыв Павлюченковой?

— Теннисисты играют круглый год. Нужно подвести себя к главным стартам, турнирам «Большого шлема», в наилучшей форме. Был год, когда она была в очень хорошей форме, но растратила массу энергии буквально за день до кортов «Ролан Гаррос», выиграв Страсбургский чемпионат. Она провела матч, который продолжался три с половиной часа, если не четыре. Была измучена к началу главного турнира. У нее как-то все время немножечко не складывалось. Хорошо, что судьба распорядилась таким образом, дала ей эту форточку.

Веснина и Карацев договорились играть с перспективой участия в Олимпиаде

— Настя с Леной еще же вместе играют в паре.

— Да, и будут вместе играть четвертьфинал. Очень хорошая пара, но, к сожалению, не имеет перспектив на Олимпиаде, потому что Рыбакина представляет теперь Казахстан. Но вот такая боль нашей федерации, которая пропустила безусловно талантливую девочку и не помогла ей в нужный момент.

— Расскажите про сложный путь Рыбакиной.

— Ее родители работают в обычных организациях, где они по теннисным меркам получают копейки. Теннисные турниры в период перехода из юниорского возраста во взрослые стоят очень больших денег. Я помню, как отец Лены мучился, страдал, не мог найти деньги. Как она, в отличие от своих сверстниц из нашей же сборной, участвовала не во всех турнирах, а только в самых избранных, куда федерация отправляла за свой счет, в детских турнирах «Большого шлема». А там ведь все играют, как и взрослые, почти каждую неделю. Рыбакина всегда давала фору своим соперницам, потому что у нее не было тех условий, которые были у других. Но было ясно, что фактурно она изумительно сложена, у нее великолепный рост — сейчас 185! Поэтому у нее такая сильная подача. При этом Лена достаточно быстрая, у нее есть ускорение — у нее были все задатки. Даже не так чтоб профессионалы говорили, что она может состояться.

Федерация ей не смогла помочь, они были вынуждены перейти в Казахстан. И сразу же заиграла — оказались созданы те условия, которые были необходимы: можно было взять тренера, пусть молодого, но очень заряженного на успех, очень азартного. Он очень ей помог.

— А у Насти были такие тяжелые моменты?

— Тоже были на раннем этапе такие трудности у родителей, тоже вопросы — может, не всегда так, как хотелось.

— В финал в миксте вышли еще и Елена Веснина с Асланом Карацевым.

— Да, знаю, я за ними слежу. Интересная пара сложилась, очень хорошо, что они договорились заранее с перспективой возможного участия в Олимпийских играх. Карацев мощный, сильный игрок, у него как раз нет партнера в паре. Они хорошо сыграли с Андреем Рублевым, но Андрей играет с Кареном Хачановым уже традиционно. Наверное, и в олимпийском турнире тоже будут.

То, что у Весниной с Карацевым получилось и они обыграли, в общем-то, всех сильнейших, говорит о том, что все складывается неплохо.

— Это прикидка перед Олимпиадой?

— Они думаю и надеются, что их поставят. Я думаю, что они попадут: Карацев входит в число тех, кто попадает в сетку на индивидуальных соревнованиях, имеет право выбора. Лена, будучи олимпийской чемпионкой, наверное, имеет право на wild card. Она так спокойно говорит, что теоретически может поехать на Олимпийские игры, что, значит, знает, что это реально.

Игрок уровня Медведева не может позволять себе такие ошибки

— Как вам выступление Даниила Медведева на этом турнире?

— Конечно, очень огорчило. Мне кажется, здесь проблема у Даниила носит психологический характер. Он был не на сто процентов готов к борьбе. Были вспышки, яркие, очень опасные для Стефаноса Циципаса, но только вспышки. И концовка, которую он себе позволил, не украшает этот матч — когда он подал с руки и пошел к сетке. Такой какой-то элемент пренебрежения мелькнул. Он отразил его общее состояние. Не было того настроя, без которого выигрывать такие важные матчи невозможно.

— А что насчет Циципаса?

— Циципас тоже наш (смеется). Он как раз, напротив, от первой до последней секунды был заряжен — было видно, что он очень устал, хотя только третий сет шел. Но не позволял себе переключения ни на секунду. Все время пытался играть на все сто. Сейчас в хорошей форме. Как, впрочем, и Саша Зверев. Трудно сказать, кто из них будет иметь преимущество. Будет интересный матч. Оба очень хотят выиграть турнир «Большого шлема» и делают все для этого.

— Медведев впервые прошел дальше первого круга на «Ролан Гаррос». Нельзя назвать его выступление удачным?

— Да, он неудачно играл на грунте, но блестяще провел предыдущий матч с Кристианом Гариным, где у него все было в порядке в душе. Только в конце третьего сета он позволил себе небольшое расслабление, но так был заряжен на стопроцентное выступление. А здесь у него было много срывов.

Нельзя сказать, что он показал свой лучший теннис. Были эпизоды, когда был очень хорош, но на эпизодах победы на строятся. Даниил лучше сыграл, но он стал сильнее. На траве ведь тоже ничего особенного не сделал — у него была победа над Стэном Вавринкой, но не более того. Так можно сказать, что он и на траве плохо играет.

Просто он еще только начинает такую битву — чуть-чуть замедлился с выходом, но только начинает раскрываться полностью на крупнейших состязаниях. Ему повезло на хард-турнирах, там он получше, поувереннее играл.

— Даниил сказал, что ему не хватало болельщиков на ночных матчах.

— Может быть, и это повлияло. Видно было, что он не выкладывается на все сто. Может, и хочет, но не может себя заставить выложиться полностью — были срывы, грубые ошибки, то, что он себе бы не позволил как игрок экстра-класса. Грубейшие ошибки, невынужденные моменты — ошибался на смэше, допускал такие неточности, которые игрок его уровня не может себе позволить, если он в порядке. Это значит, что психологически Медведев был готов не на все сто.