Теннис
«Большой шлем»
Новости Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:00

Рублев загнал себя в угол. Ему надо снова полюбить теннис, а не страдать

Андрей Рублев вылетел в первом круге Уимблдона-2024
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Россиянин должен изменить отношение к игре, иначе он рискует вылететь из элиты.

Все мы знаем Андрея Рублева как великолепного, но психологически чрезвычайно нестабильного игрока. Причем в последнее время, как ни печально, «психов» у Рублева на корте становится все больше, что приводит к печальным последствиям в виде провальных результатов. За последние четыре месяца он на пяти турнирах из девяти вылетал уже после стартовых матчей, причем, увы, не стал исключением и Уимблдон-2024, где россиянин уступил в первом круге аргентинцу Франсиско Комесанье, не входящему в топ-100.

Кроме того, Андрей шокировал публику тем, что при помощи ракетки избил сам себя, разодрав в кровь собственное колено. Кажется, он должен перестать игнорировать явные психологические сложности и изменить отношение к игре, иначе рискует скоро вылететь из теннисной элиты.

Фото Reuters

Как идет работа над собой

Напомним, что в третьем сете встречи с Комесаньей Рублев проиграл при 1:3 свою подачу, после чего выместил негатив на своей ноге, ударив по ней ракеткой семь раз. Предсказуемо он не стал после этого играть лучше, потерпев сенсационное поражение в четырех партиях. Таким образом, в травяном сезоне он показал абсолютно худший результат в карьере, проиграв два (первый на турнире в Галле) матча из двух. Резкий контраст с прошлогодними результатами, когда Андрей дошел до финала в Галле и четвертьфинала на Уимблдоне. Но куда хуже не провал на траве, а то, что Рублев по-прежнему не может контролировать эмоции. И к тому же, похоже, не хочет что-то менять в своем поведении, отрицая глобальный характер психологических сложностей.

Андрей Рублев. Рублев пустил себе кровь и вылетел с Уимблдона. Россиянин вновь пал жертвой негативных эмоций

«Я бы не стал этого делать, если бы мог ударить ракеткой по корту. Но нам не позволяют бить по траве, так что не знаю... В тот момент я уже не мог терпеть, надо было выплеснуть эмоции. Но спасибо за сочувствие. Все нормально», — ответил он на пресс-конференции после игры на вопрос по поводу самочувствия после самоизбиения. И добавил: «Я не смотрю подобные видео с собой. Дело даже не в просмотре. Пытаюсь работать над собой. Это процесс, который требует времени».

Кроме того, поражение он объяснил не нервными срывами, а нехваткой игровой практики. «Мне необходимо несколько матчей, чтобы снова набрать ритм. Это нелегко. После поражения на «Ролан Гаррос» в Париже я, кажется, не играл почти две недели. Потом был только один матч в Галле. И снова перерыв почти на две недели. Непросто, когда ритм так сбивается. Требуются один-два матча, чтобы вернуть уверенность в себе. Думаю, это мне сейчас и необходимо», — приводит слова теннисиста Daily Mail. При этом Рублев признал, что бить себя ракеткой — не выход, а «главный приоритет — сохранять позитивный настрой».

Теннисист Андрей Рублев.
Фото Reuters

Просто плыть по течению не получится

Но в том то и дело, что работа над собой, если смотреть со стороны, не приносит никаких ощутимых плодов. Становится только хуже, а позитивного настроя на корте нет и в помине. Все знают, что Андрей вне игры — приятный, дружелюбный и общительный человек. Однако на корте его поведение меняется кардинально — истерики, агрессия, пусть и не по отношению к соперникам. В последнее время заметно, что во время игр он страдает и мучается. Даже выигранные розыгрыши редко приносят ему удовольствие, а когда что-то идет не так — пиши пропало... Еще в 2022-м он признавался, что для него любое поражение — это конец света. И если многие теннисисты с возрастом начинают относиться к локальным неудачам философски, то Рублев, такое впечатление, к 26 годам стал еще более раздражительным и нервным. Пугающих срывов становится все больше и больше.

Андрей Рублев. Рублев проиграл два матча за два дня. Тяжелый сезон для Андрея

Только навскидку можно вспомнить недавние турниры, где Андрей выплескивал негатив и проигрывал, — итоговый турнир ATP в Турине в ноябре 2023-го, выставочный турнир UTS в Лондоне в декабре 2023-го, февральский турнир в Дубае, где его сняли с полуфинала, «Ролан Гаррос» и теперь вот Уимблдон. Были и другие, менее яркие вспышки, но как только Рублев начинает психовать, что называется, по крупному, это гарантированно приводит к поражению. Действительно есть теннисисты, которые могут подпитываться негативными эмоциями и прибавлять, но Андрей точно не из таких. Для него очень важен позитивный настрой, вот только видим мы такой настрой все реже и реже. А значит, процесс теннисного самосовершенствования Рублева явно требует корректировки.

Фото Reuters

Конечно, со стороны критиковать проще всего. И требовать от теннисиста, стабильно входящего в топ-10 и выигравшего два «мастерса» за последние полтора года, кардинально изменить теннисную жизнь (с тренером Фернандо Висенте он работает с 2017-го) нельзя. С другой стороны, продолжать «закапывать» себя на корте тоже не вариант. От локальных вспышек гнева не застрахован никто, но тут налицо тенденция. Работать с психологом россиянин не хочет, считая, что это ему не поможет.

Андрей Рублев. Больной и под анестезией. Рублев в жутком состоянии выиграл Мадрид и поднялся в рейтинге

Однако, возможно, если нынешний кризис затянется, Андрею придется искать выход, поскольку уже после Уимблдона с большой долей вероятности он вылетит из топ-10 чемпионской гонки, а может, и лишится места в топ-10 рейтинга ATP. А ведь потенциал Рублева действительно очень высок. Он очень хорош, когда позитивно настроен. Хотя это явно не про его последние турниры. Сейчас Андрей загнал себя в угол, из которого ему надо срочно выбираться, требуется снова полюбить теннис. А значит, просто плыть по течению и надеяться на лучшее не получится. Надо либо найти внутренние резервы, чтобы измениться самому, или найти людей, которые помогут это сделать.

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
4
Читайте также
Беллингему грозит дисквалификация за неприличный жест в матче Евро-2024
Демираль оформил дубль в матче Евро-2024 против Австрии
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Аслан Карацев — Карен Хачанов: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 3 июля: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 3 июля: Мюллер — Медведев, Карацев — Хачанов, Алькарас — Вукич
Фритц одержал победу над О`Коннеллом в первом круге Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, результаты 2 июля: Калинская, Самсонова и Аванесян прошли дальше, Потапова проиграла
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев пустил себе кровь и вылетел с Уимблдона. Россиянин вновь пал жертвой негативных эмоций

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости