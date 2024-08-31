Рублев без проблем прошел в четвертый круг US Open. Но, может, хватит лупить себя по ногам?

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Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 7:5, 6:4

Андрей Рублев первым из россиян пробился в четвертый круг US Open. Много сил в матче против чеха Иржи Лехечки он не затратил, а вот эмоции снова расплескивал, причем делал это в не самые логичные моменты.

Непредсказуемость

Предугадать, по какому сценарию пройдет очередной матч Рублева и как он будет себя вести при неудачах, сейчас практически невозможно. Хотя такой качельный у Андрея весь сезон. На старте Открытого чемпионата США россиянин уверенно справился бразильцем Тиагу Сейботом Уайлдом — 6:3, 7:6 (7:5), 7:5. При этом в третьем сете нашего теннисиста снова накрывали классические для него срывы: так при счете 4:5 он в гневе четыре раза ударил ракеткой об корт.

Во втором круге для Рублева все было абсолютно по-другому. Во встрече с французом Артуром Риндеркхнехом наш спортсмен стоял на грани, уступая 0:2 по сетам. Однако дальше ему удалось собраться и совершить камбэк. На пользу россиянину тогда пошла жара, которая высосала силы из соперника. Тот после окончания игры жаловался на погоду. Для Андрея это был второй раз в карьере, когда он переворачивал ход матча с такого счета по партиям — 4:6, 5:7. 6:1, 6:2, 6:2.

Оппонент Рублева в третьем круге Лехечка добрался до этой стадии, совершив похожий камбэк с 0:2, но у него подобное случилось впервые. Причем во второй партии его соперник Митчелл Крюгер повесил чеху баранку — 6:7 (5:7), 0:6, 6:4, 7:5.

До поединка в Нью-Йорке Лехечка и Рублев встречались четыре раза, одержав по две победы. В последний раз они играли в нынешнем сезоне — тоже в США, но на другом побережье. В Индиан-Уэллсе верх взял Иржи. Однако надо напомнить, что для Андрея это был худший период за последние годы, когда после скандальной дисквалификации на турнире в Дубае у него пошла провальная серия.

Рублев в итоге выбрался из ямы, а вот у Лехечки появились проблемы. После «мастерса» в Мадриде чеху пришлось пропустить три месяца из-за стрессового перелома позвоночника. Возвращение после травмы произошло недавно в Цинциннати, где он, в том числе, прошел в двух сетах Даниила Медведева. Так что легкой прогулки для Андрея в Нью-Йорке не ожидалось.

Глубокий выдох

Рублев готовился к упорному поединку и поначалу не форсировал события. Он спокойно пристреливал свой форхэнд, который летел через раз, не включал высокие скорости. Лехечка тоже особо не торопил события. Так в эконом-режиме теннисисты добрались до концовки первого сета, где россиянин вцепился на приеме, застав соперника врасплох. Подачу чеха Андрей взял под ноль, а потом подтвердил брейк еще одним сухим геймом, оформив победу в стартовой партии.

Наш теннисист выглядел спокойным и непоколебимым. Даже когда в начале второго сета он горел на своей подаче 0:40, то не стал распыляться и все отыграл, не дав Лехечке сделать первый брейк. Намного увереннее соперника Рублев выглядел и в долгих разменах. Да, Иржи мог провести хорошие короткие комбинации, но в затяжных перестрелках терялся. Возможно, еще сказывается вынужденный перерыв и недостаток игровой практики.

В середине второй партии Рублев реализовал брейк-пойнт и, похоже, расслабился. Чех эту слабость почувствовал: тут же отыгрался, а после заставил россиянина психовать. Однако момент для срыва — немного странный. Он случился при счете 4:4 на подаче Лехечки. Тогда Андрею не хватило миллиметров, чтобы зацепить линию, но решающего значения это очко не имело. Тем не менее, Рублев стал привычно ожесточенно лупить себя руками по ногам. Этот гейм он, конечно же, проиграл.

Андрей Рублев. Фото USA Today Sports

Переключится удалось быстро. Андрей успокоился, собрался и в концовке партии все-таки дожал Иржи, который явно смотрелся хуже. Если у Рублева ошибки шли сериями, когда он проседал эмоционально, то Лехечка ошибался через раз и даже чаще.

Однако так просто сдаваться чех не собирался. В первом гейме третьего сета теннисисты рубились десять минут. Андрей по-прежнему выглядел убедительнее в разменах, но у Лехечки летела подача, которая его постоянно спасала. Рублев все же реализовал брейк-пойнт, но сделал это лишь с седьмой попытки.

Получив преимущество чужой подачи, россиянину оставалось не расслабляться и держать себя в руках. Второе получалось с трудом. В шестом гейме третьей партии у Иржи стало получаться на приеме, что не могло не нервировать россиянина. На брейк-пойнте соперника мяч Рублева улетел в аут. Андрей замахнулся ракеткой над кортом и... Сдержался! Хотя момент для выплеска гнева в этот раз казался более подходящим. Ведь геймом ранее россиянин сам имел брейк-пойнт, но вместо 4:1 в свою пользу получил 3:3.

Не стал заводиться Рублев и когда трудности настигли его в самой концовке. После одного из неудачных розыгрышей было видно, как он делает глубокие выдохи, пытаясь таким образом сохранить эмоциональный баланс. В итоге свое преимущество Андрей вернул и шансов Лехечке на то, чтобы второй матч подряд уйти с 0:2, уже не дал.

В четвертом круге US Open россиянин встретится с Григором Димитровым из Болгарии. Счет личных встреч в пользу Рублева — 4:3. Последний матч они провели в прошлом году в Шанхае: Андрей оказался сильнее в двух сетах.