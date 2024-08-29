Рублев спасся при помощи жары. Россиянин в экстремальных условиях вышел в третий круг US Open

Андрей отыгрался с 0:2 по сетам у Артура Риндеркнеха.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2

Четыре с лишним часа и пять сетов понадобилось Андрею Рублеву, чтобы выйти в третий круг US Open. Причем в матче с Артуром Риндеркнехом из Франции россиянин уступал 0:2 по партиям и спасся во многом потому, что у оппонента на экстремальной нью-йоркской жаре просто закончились силы.

Скандальный соперник

Понятно, что Андрей в плане поведения на корте вряд ли является образцом для подражания. Но все же Риндекнеха в этом плане выглядит ярче и, образно выражаясь, артистичнее. Так, только в этом году на «Ролан Гаррос» в матче второго круга против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри после одного из розыгрышей он травмировался, когда от недовольства пнул рекламный щит, повредил стопу, а через некоторое время снялся.

А перед матчем с американцем Тейлором Фрицем на Уимблдоне француз заявил следующее: «Атмосфера будет тише, чем на «Ролан Гаррос» — 2023, поэтому он не будет так сильно ныть. Он много плакался, что было слишком шумно. Я не держу на него зла, но он был неправ, если думал, что французские болельщики расцелуют его между розыгрышами». Фриц на такие слова явно обиделся, обыграл француза в четырех сетах и заявил: «Когда кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы задеть меня, я не собираюсь терпеть. Его слова меня только распалили и мотивировали победить». Оппонентов, кстати, похвалил австралиец Ник Кирьос, заявив, что именно такие конфликты и нужны теннису.

Тем не менее, Риндеркнех не только провоцирует и пинает рекламные щиты, но и играет довольно неплохо — сейчас он 56-я ракетка мира. В первом круге US Open француз в пяти партиях переиграл американца Кристофера Юбэнкса. Но все же именно Рублев считался в матче второго круга фаворитом, ведь Андрей сэкономил силы на старте, легко переиграв бразильца Тиагу Сейбот Уайлда, да и вообще провел очень хорошую американскую летнюю серию на харде — дойдя до финала в Монреале и четвертьфиналов в Цинциннати и Вашингтоне. В столице США он, кстати, обыграл Риндеркнеха. А до этого победил француза в третьем круге открытого чемпионата США-2023.

Андрей отыгрался с 0:2 по сетам

Но в дебюте встречи мы увидели Рублева, который уже «проявил» себя в нынешнем сезоне. Часто ошибающегося, швыряющего ракетки, ругающегося. Все это на фоне довольно уверенной и мощной игры Риндеркнеха не внушало особого оптимизма. Россиянин быстро, уже в третьем гейме отдал подачу, сравнял-таки счет ближе к концу сета (4:4), но сразу же провалил следующий гейм и проиграл сет.

Фото USA Today Sports

Во второй партии все получилось куда драматичнее. Жара в Нью-Йорке начала оказывать свое влияние на обоих теннисистов, скорости стали ниже, а паузы между розыгрышами длиннее. Рублев вроде бы адаптировался к таким экстремальным условиям получше, повел 3:1, однако затем проиграл марафонский гейм. Причем на первом брейк-пойнте Артур в защите действовал великолепно, однако розыгрыш проиграл после 37 ударов и упал на корт без сил. Вот только быстро пришел в себя и взял-таки подачу Андрея, сравняв счет. Следом оппоненты обменялись брейками, при 5:4 в свою пользу Рублев не реализовал два сетбола на подаче соперника, затем вновь отдал подачу и проиграл вторую партию подряд.

Ситуация для россиянина стала практически критической, но преимущество в физической форме Андрея в третьем сете наконец-то начало сказываться. Рублев быстро повел 3:0, затем 5:1, причем в заключительном гейме сета француз демонстративно даже не боролся, экономя силы. Вот только этих сил у него явно осталось мало. Не помогали даже десятиминутные перерывы, предусмотренные в жару на US Open. Четвертый сет прошел примерно по такому же сценарию, что и третий. Россиянин сразу же повел 4:0, после чего стало понятно — решающей партии не избежать. Рублев, кстати, на усталости совершенно избавился от истерик, что, конечно, позитивно сказывалось на его теннисе.

В дебюте пятой партии француз дважды удержал-таки свою подачу, но это был его последний всплеск. В пятом гейме он не выдержал, позволил Андрею, хотя тот тоже выглядел измотанным, сделать брейк. После чего из Артура словно выпустили воздух. Рублев после сложной и волевой победы теперь за выход в четвертый круг сыграет с чехом Иржи Лехечкой.